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FFLV: Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E
Курс FFLV за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.07, а максимальная — 29.21.
Следите за динамикой Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FFLV сегодня?
Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E (FFLV) сегодня оценивается на уровне 29.12. Инструмент торгуется в пределах 29.07 - 29.21, вчерашнее закрытие составило 29.07, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FFLV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E?
Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E в настоящее время оценивается в 29.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.65% и USD. Отслеживайте движения FFLV на графике в реальном времени.
Как купить акции FFLV?
Вы можете купить акции Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E (FFLV) по текущей цене 29.12. Ордера обычно размещаются около 29.12 или 29.42, тогда как 10 и 0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FFLV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FFLV?
Инвестирование в Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E предполагает учет годового диапазона 24.41 - 29.21 и текущей цены 29.12. Многие сравнивают 0.80% и 11.27% перед размещением ордеров на 29.12 или 29.42. Изучайте ежедневные изменения цены FFLV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E?
Самая высокая цена Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E (FFLV) за последний год составила 29.21. Акции заметно колебались в пределах 24.41 - 29.21, сравнение с 29.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E?
Самая низкая цена Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E (FFLV) за год составила 24.41. Сравнение с текущими 29.12 и 24.41 - 29.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FFLV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FFLV?
В прошлом Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.07 и 10.65% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.07
- Open
- 29.07
- Bid
- 29.12
- Ask
- 29.42
- Low
- 29.07
- High
- 29.21
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.17%
- Месячное изменение
- 0.80%
- 6-месячное изменение
- 11.27%
- Годовое изменение
- 10.65%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%