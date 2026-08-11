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FFLV: Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E

29.12 USD 0.05 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FFLV за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.07, а максимальная — 29.21.

Следите за динамикой Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FFLV сегодня?

Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E (FFLV) сегодня оценивается на уровне 29.12. Инструмент торгуется в пределах 29.07 - 29.21, вчерашнее закрытие составило 29.07, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FFLV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E?

Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E в настоящее время оценивается в 29.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.65% и USD. Отслеживайте движения FFLV на графике в реальном времени.

Как купить акции FFLV?

Вы можете купить акции Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E (FFLV) по текущей цене 29.12. Ордера обычно размещаются около 29.12 или 29.42, тогда как 10 и 0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FFLV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FFLV?

Инвестирование в Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E предполагает учет годового диапазона 24.41 - 29.21 и текущей цены 29.12. Многие сравнивают 0.80% и 11.27% перед размещением ордеров на 29.12 или 29.42. Изучайте ежедневные изменения цены FFLV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E?

Самая высокая цена Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E (FFLV) за последний год составила 29.21. Акции заметно колебались в пределах 24.41 - 29.21, сравнение с 29.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E?

Самая низкая цена Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E (FFLV) за год составила 24.41. Сравнение с текущими 29.12 и 24.41 - 29.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FFLV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FFLV?

В прошлом Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.07 и 10.65% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.07 29.21
Годовой диапазон
24.41 29.21
Предыдущее закрытие
29.07
Open
29.07
Bid
29.12
Ask
29.42
Low
29.07
High
29.21
Объем
10
Дневное изменение
0.17%
Месячное изменение
0.80%
6-месячное изменение
11.27%
Годовое изменение
10.65%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%