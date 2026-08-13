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FEBP: PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf

34.72 USD 0.03 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FEBP汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点34.72和高点34.72进行交易。

关注PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FEBP股票今天的价格是多少？

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf股票今天的定价为34.72。它在34.72 - 34.72范围内交易，昨天的收盘价为34.75，交易量达到1。FEBP的实时价格图表显示了这些更新。

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf股票是否支付股息？

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf目前的价值为34.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.77%和USD。实时查看图表以跟踪FEBP走势。

如何购买FEBP股票？

您可以以34.72的当前价格购买PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf股票。订单通常设置在34.72或35.02附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FEBP的实时图表更新。

如何投资FEBP股票？

投资PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf需要考虑年度范围30.86 - 34.75和当前价格34.72。许多人在以34.72或35.02下订单之前，会比较0.49%和。实时查看FEBP价格图表，了解每日变化。

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf的最高价格是34.75。在30.86 - 34.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf的绩效。

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf股票的最低价格是多少？

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf（FEBP）的最低价格为30.86。将其与当前的34.72和30.86 - 34.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEBP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FEBP股票是什么时候拆分的？

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.75和7.77%中可见。

日范围
34.72 34.72
年范围
30.86 34.75
前一天收盘价
34.75
开盘价
34.72
卖价
34.72
买价
35.02
最低价
34.72
最高价
34.72
交易量
1
日变化
-0.09%
月变化
0.49%
6个月变化
7.76%
年变化
7.77%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%