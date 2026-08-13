FEBP: PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf
今日FEBP汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点34.72和高点34.72进行交易。
关注PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FEBP股票今天的价格是多少？
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf股票今天的定价为34.72。它在34.72 - 34.72范围内交易，昨天的收盘价为34.75，交易量达到1。FEBP的实时价格图表显示了这些更新。
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf股票是否支付股息？
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf目前的价值为34.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.77%和USD。实时查看图表以跟踪FEBP走势。
如何购买FEBP股票？
您可以以34.72的当前价格购买PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf股票。订单通常设置在34.72或35.02附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FEBP的实时图表更新。
如何投资FEBP股票？
投资PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf需要考虑年度范围30.86 - 34.75和当前价格34.72。许多人在以34.72或35.02下订单之前，会比较0.49%和。实时查看FEBP价格图表，了解每日变化。
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf的最高价格是34.75。在30.86 - 34.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf的绩效。
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf股票的最低价格是多少？
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf（FEBP）的最低价格为30.86。将其与当前的34.72和30.86 - 34.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEBP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FEBP股票是什么时候拆分的？
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.75和7.77%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.75
- 开盘价
- 34.72
- 卖价
- 34.72
- 买价
- 35.02
- 最低价
- 34.72
- 最高价
- 34.72
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 0.49%
- 6个月变化
- 7.76%
- 年变化
- 7.77%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%