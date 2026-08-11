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FEBP: PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf
Курс FEBP за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.74, а максимальная — 34.75.
Следите за динамикой PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FEBP сегодня?
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf (FEBP) сегодня оценивается на уровне 34.75. Инструмент торгуется в пределах 34.74 - 34.75, вчерашнее закрытие составило 34.74, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FEBP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf?
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf в настоящее время оценивается в 34.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.86% и USD. Отслеживайте движения FEBP на графике в реальном времени.
Как купить акции FEBP?
Вы можете купить акции PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf (FEBP) по текущей цене 34.75. Ордера обычно размещаются около 34.75 или 35.05, тогда как 2 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FEBP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FEBP?
Инвестирование в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf предполагает учет годового диапазона 30.86 - 34.75 и текущей цены 34.75. Многие сравнивают 0.58% и 7.85% перед размещением ордеров на 34.75 или 35.05. Изучайте ежедневные изменения цены FEBP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf?
Самая высокая цена PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf (FEBP) за последний год составила 34.75. Акции заметно колебались в пределах 30.86 - 34.75, сравнение с 34.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf?
Самая низкая цена PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf (FEBP) за год составила 30.86. Сравнение с текущими 34.75 и 30.86 - 34.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FEBP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FEBP?
В прошлом PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.74 и 7.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.74
- Open
- 34.74
- Bid
- 34.75
- Ask
- 35.05
- Low
- 34.74
- High
- 34.75
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- 0.58%
- 6-месячное изменение
- 7.85%
- Годовое изменение
- 7.86%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%