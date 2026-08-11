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FEBP: PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf

34.75 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FEBP за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.74, а максимальная — 34.75.

Следите за динамикой PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FEBP сегодня?

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf (FEBP) сегодня оценивается на уровне 34.75. Инструмент торгуется в пределах 34.74 - 34.75, вчерашнее закрытие составило 34.74, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FEBP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf?

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf в настоящее время оценивается в 34.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.86% и USD. Отслеживайте движения FEBP на графике в реальном времени.

Как купить акции FEBP?

Вы можете купить акции PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf (FEBP) по текущей цене 34.75. Ордера обычно размещаются около 34.75 или 35.05, тогда как 2 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FEBP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FEBP?

Инвестирование в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf предполагает учет годового диапазона 30.86 - 34.75 и текущей цены 34.75. Многие сравнивают 0.58% и 7.85% перед размещением ордеров на 34.75 или 35.05. Изучайте ежедневные изменения цены FEBP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf?

Самая высокая цена PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf (FEBP) за последний год составила 34.75. Акции заметно колебались в пределах 30.86 - 34.75, сравнение с 34.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf?

Самая низкая цена PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf (FEBP) за год составила 30.86. Сравнение с текущими 34.75 и 30.86 - 34.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FEBP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FEBP?

В прошлом PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.74 и 7.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.74 34.75
Годовой диапазон
30.86 34.75
Предыдущее закрытие
34.74
Open
34.74
Bid
34.75
Ask
35.05
Low
34.74
High
34.75
Объем
2
Дневное изменение
0.03%
Месячное изменение
0.58%
6-месячное изменение
7.85%
Годовое изменение
7.86%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%