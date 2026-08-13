报价部分
货币 / EVHY
回到股票

EVHY: Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF

52.15 USD 0.03 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EVHY汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点52.13和高点52.15进行交易。

关注Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EVHY股票今天的价格是多少？

Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF股票今天的定价为52.15。它在52.13 - 52.15范围内交易，昨天的收盘价为52.12，交易量达到5。EVHY的实时价格图表显示了这些更新。

Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF股票是否支付股息？

Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF目前的价值为52.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.75%和USD。实时查看图表以跟踪EVHY走势。

如何购买EVHY股票？

您可以以52.15的当前价格购买Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF股票。订单通常设置在52.15或52.45附近，而5和0.04%显示市场活动。立即关注EVHY的实时图表更新。

如何投资EVHY股票？

投资Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF需要考虑年度范围48.57 - 53.14和当前价格52.15。许多人在以52.15或52.45下订单之前，会比较-0.04%和。实时查看EVHY价格图表，了解每日变化。

Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF的最高价格是53.14。在48.57 - 53.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF的绩效。

Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF股票的最低价格是多少？

Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF（EVHY）的最低价格为48.57。将其与当前的52.15和48.57 - 53.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EVHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EVHY股票是什么时候拆分的？

Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.12和-1.75%中可见。

日范围
52.13 52.15
年范围
48.57 53.14
前一天收盘价
52.12
开盘价
52.13
卖价
52.15
买价
52.45
最低价
52.13
最高价
52.15
交易量
5
日变化
0.06%
月变化
-0.04%
6个月变化
-0.95%
年变化
-1.75%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%