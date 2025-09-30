- Aperçu
EVHY: Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF
Le taux de change de EVHY a changé de 0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 53.52 et à un maximum de 53.52.
Suivez la dynamique Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EVHY aujourd'hui ?
L'action Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF est cotée à 53.52 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.19%, a clôturé hier à 53.42 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de EVHY présente ces mises à jour.
L'action Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF verse-t-elle des dividendes ?
Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF est actuellement valorisé à 53.52. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.58% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EVHY.
Comment acheter des actions EVHY ?
Vous pouvez acheter des actions Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF au cours actuel de 53.52. Les ordres sont généralement placés à proximité de 53.52 ou de 53.82, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EVHY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EVHY ?
Investir dans Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 50.30 - 53.83 et le prix actuel 53.52. Beaucoup comparent 0.89% et 3.08% avant de passer des ordres à 53.52 ou 53.82. Consultez le graphique du cours de EVHY en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Eaton Vance High Yield ETF ?
Le cours le plus élevé de Eaton Vance High Yield ETF l'année dernière était 53.83. Au cours de 50.30 - 53.83, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 53.42 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Eaton Vance High Yield ETF ?
Le cours le plus bas de Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) sur l'année a été 50.30. Sa comparaison avec 53.52 et 50.30 - 53.83 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EVHY sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EVHY a-t-elle été divisée ?
Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 53.42 et -0.58% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 53.42
- Ouverture
- 53.52
- Bid
- 53.52
- Ask
- 53.82
- Plus Bas
- 53.52
- Plus Haut
- 53.52
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.19%
- Changement Mensuel
- 0.89%
- Changement à 6 Mois
- 3.08%
- Changement Annuel
- -0.58%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8