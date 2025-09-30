QuotazioniSezioni
Valute / EVHY
Tornare a Azioni

EVHY: Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF

53.52 USD 0.10 (0.19%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EVHY ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 53.52 e ad un massimo di 53.52.

Segui le dinamiche di Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EVHY oggi?

Oggi le azioni Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF sono prezzate a 53.52. Viene scambiato all'interno di 0.19%, la chiusura di ieri è stata 53.42 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EVHY mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF pagano dividendi?

Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF è attualmente valutato a 53.52. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.58% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EVHY.

Come acquistare azioni EVHY?

Puoi acquistare azioni Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF al prezzo attuale di 53.52. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 53.52 o 53.82, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EVHY sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EVHY?

Investire in Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF implica considerare l'intervallo annuale 50.30 - 53.83 e il prezzo attuale 53.52. Molti confrontano 0.89% e 3.08% prima di effettuare ordini su 53.52 o 53.82. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EVHY con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Eaton Vance High Yield ETF?

Il prezzo massimo di Eaton Vance High Yield ETF nell'ultimo anno è stato 53.83. All'interno di 50.30 - 53.83, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 53.42 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Eaton Vance High Yield ETF?

Il prezzo più basso di Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) nel corso dell'anno è stato 50.30. Confrontandolo con gli attuali 53.52 e 50.30 - 53.83 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EVHY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EVHY?

Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 53.42 e -0.58%.

Intervallo Giornaliero
53.52 53.52
Intervallo Annuale
50.30 53.83
Chiusura Precedente
53.42
Apertura
53.52
Bid
53.52
Ask
53.82
Minimo
53.52
Massimo
53.52
Volume
1
Variazione giornaliera
0.19%
Variazione Mensile
0.89%
Variazione Semestrale
3.08%
Variazione Annuale
-0.58%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8