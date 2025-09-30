- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
EVHY: Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF
Il tasso di cambio EVHY ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 53.52 e ad un massimo di 53.52.
Segui le dinamiche di Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EVHY oggi?
Oggi le azioni Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF sono prezzate a 53.52. Viene scambiato all'interno di 0.19%, la chiusura di ieri è stata 53.42 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EVHY mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF pagano dividendi?
Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF è attualmente valutato a 53.52. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.58% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EVHY.
Come acquistare azioni EVHY?
Puoi acquistare azioni Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF al prezzo attuale di 53.52. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 53.52 o 53.82, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EVHY sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EVHY?
Investire in Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF implica considerare l'intervallo annuale 50.30 - 53.83 e il prezzo attuale 53.52. Molti confrontano 0.89% e 3.08% prima di effettuare ordini su 53.52 o 53.82. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EVHY con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Eaton Vance High Yield ETF?
Il prezzo massimo di Eaton Vance High Yield ETF nell'ultimo anno è stato 53.83. All'interno di 50.30 - 53.83, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 53.42 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Eaton Vance High Yield ETF?
Il prezzo più basso di Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) nel corso dell'anno è stato 50.30. Confrontandolo con gli attuali 53.52 e 50.30 - 53.83 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EVHY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EVHY?
Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 53.42 e -0.58%.
- Chiusura Precedente
- 53.42
- Apertura
- 53.52
- Bid
- 53.52
- Ask
- 53.82
- Minimo
- 53.52
- Massimo
- 53.52
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.19%
- Variazione Mensile
- 0.89%
- Variazione Semestrale
- 3.08%
- Variazione Annuale
- -0.58%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8