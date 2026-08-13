DVGR: DAC 3D Dividend Growth ETF
今日DVGR汇率已更改1.18%。当日，交易品种以低点27.46和高点27.47进行交易。
关注DAC 3D Dividend Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DVGR股票今天的价格是多少？
DAC 3D Dividend Growth ETF股票今天的定价为27.46。它在27.46 - 27.47范围内交易，昨天的收盘价为27.14，交易量达到4。DVGR的实时价格图表显示了这些更新。
DAC 3D Dividend Growth ETF股票是否支付股息？
DAC 3D Dividend Growth ETF目前的价值为27.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.71%和USD。实时查看图表以跟踪DVGR走势。
如何购买DVGR股票？
您可以以27.46的当前价格购买DAC 3D Dividend Growth ETF股票。订单通常设置在27.46或27.76附近，而4和-0.04%显示市场活动。立即关注DVGR的实时图表更新。
如何投资DVGR股票？
投资DAC 3D Dividend Growth ETF需要考虑年度范围23.82 - 27.47和当前价格27.46。许多人在以27.46或27.76下订单之前，会比较1.18%和。实时查看DVGR价格图表，了解每日变化。
DAC 3D Dividend Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，DAC 3D Dividend Growth ETF的最高价格是27.47。在23.82 - 27.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪DAC 3D Dividend Growth ETF的绩效。
DAC 3D Dividend Growth ETF股票的最低价格是多少？
DAC 3D Dividend Growth ETF（DVGR）的最低价格为23.82。将其与当前的27.46和23.82 - 27.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DVGR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DVGR股票是什么时候拆分的？
DAC 3D Dividend Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.14和9.71%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.14
- 开盘价
- 27.47
- 卖价
- 27.46
- 买价
- 27.76
- 最低价
- 27.46
- 最高价
- 27.47
- 交易量
- 4
- 日变化
- 1.18%
- 月变化
- 1.18%
- 6个月变化
- 7.94%
- 年变化
- 9.71%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%