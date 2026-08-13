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DVGR: DAC 3D Dividend Growth ETF

27.46 USD 0.32 (1.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DVGR汇率已更改1.18%。当日，交易品种以低点27.46和高点27.47进行交易。

关注DAC 3D Dividend Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DVGR股票今天的价格是多少？

DAC 3D Dividend Growth ETF股票今天的定价为27.46。它在27.46 - 27.47范围内交易，昨天的收盘价为27.14，交易量达到4。DVGR的实时价格图表显示了这些更新。

DAC 3D Dividend Growth ETF股票是否支付股息？

DAC 3D Dividend Growth ETF目前的价值为27.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.71%和USD。实时查看图表以跟踪DVGR走势。

如何购买DVGR股票？

您可以以27.46的当前价格购买DAC 3D Dividend Growth ETF股票。订单通常设置在27.46或27.76附近，而4和-0.04%显示市场活动。立即关注DVGR的实时图表更新。

如何投资DVGR股票？

投资DAC 3D Dividend Growth ETF需要考虑年度范围23.82 - 27.47和当前价格27.46。许多人在以27.46或27.76下订单之前，会比较1.18%和。实时查看DVGR价格图表，了解每日变化。

DAC 3D Dividend Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，DAC 3D Dividend Growth ETF的最高价格是27.47。在23.82 - 27.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪DAC 3D Dividend Growth ETF的绩效。

DAC 3D Dividend Growth ETF股票的最低价格是多少？

DAC 3D Dividend Growth ETF（DVGR）的最低价格为23.82。将其与当前的27.46和23.82 - 27.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DVGR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DVGR股票是什么时候拆分的？

DAC 3D Dividend Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.14和9.71%中可见。

日范围
27.46 27.47
年范围
23.82 27.47
前一天收盘价
27.14
开盘价
27.47
卖价
27.46
买价
27.76
最低价
27.46
最高价
27.47
交易量
4
日变化
1.18%
月变化
1.18%
6个月变化
7.94%
年变化
9.71%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%