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DVGR: DAC 3D Dividend Growth ETF

27.46 USD 0.32 (1.18%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DVGR за сегодня изменился на 1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.46, а максимальная — 27.47.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DVGR сегодня?

DAC 3D Dividend Growth ETF (DVGR) сегодня оценивается на уровне 27.46. Инструмент торгуется в пределах 27.46 - 27.47, вчерашнее закрытие составило 27.14, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DVGR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям DAC 3D Dividend Growth ETF?

DAC 3D Dividend Growth ETF в настоящее время оценивается в 27.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.71% и USD. Отслеживайте движения DVGR на графике в реальном времени.

Как купить акции DVGR?

Вы можете купить акции DAC 3D Dividend Growth ETF (DVGR) по текущей цене 27.46. Ордера обычно размещаются около 27.46 или 27.76, тогда как 4 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DVGR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DVGR?

Инвестирование в DAC 3D Dividend Growth ETF предполагает учет годового диапазона 23.82 - 27.47 и текущей цены 27.46. Многие сравнивают 1.18% и 7.94% перед размещением ордеров на 27.46 или 27.76. Изучайте ежедневные изменения цены DVGR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции DAC 3D Dividend Growth ETF?

Самая высокая цена DAC 3D Dividend Growth ETF (DVGR) за последний год составила 27.47. Акции заметно колебались в пределах 23.82 - 27.47, сравнение с 27.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику DAC 3D Dividend Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции DAC 3D Dividend Growth ETF?

Самая низкая цена DAC 3D Dividend Growth ETF (DVGR) за год составила 23.82. Сравнение с текущими 27.46 и 23.82 - 27.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DVGR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DVGR?

В прошлом DAC 3D Dividend Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.14 и 9.71% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.46 27.47
Годовой диапазон
23.82 27.47
Предыдущее закрытие
27.14
Open
27.47
Bid
27.46
Ask
27.76
Low
27.46
High
27.47
Объем
4
Дневное изменение
1.18%
Месячное изменение
1.18%
6-месячное изменение
7.94%
Годовое изменение
9.71%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%