- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DVGR: DAC 3D Dividend Growth ETF
Курс DVGR за сегодня изменился на 1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.46, а максимальная — 27.47.
Следите за динамикой DAC 3D Dividend Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DVGR сегодня?
DAC 3D Dividend Growth ETF (DVGR) сегодня оценивается на уровне 27.46. Инструмент торгуется в пределах 27.46 - 27.47, вчерашнее закрытие составило 27.14, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DVGR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям DAC 3D Dividend Growth ETF?
DAC 3D Dividend Growth ETF в настоящее время оценивается в 27.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.71% и USD. Отслеживайте движения DVGR на графике в реальном времени.
Как купить акции DVGR?
Вы можете купить акции DAC 3D Dividend Growth ETF (DVGR) по текущей цене 27.46. Ордера обычно размещаются около 27.46 или 27.76, тогда как 4 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DVGR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DVGR?
Инвестирование в DAC 3D Dividend Growth ETF предполагает учет годового диапазона 23.82 - 27.47 и текущей цены 27.46. Многие сравнивают 1.18% и 7.94% перед размещением ордеров на 27.46 или 27.76. Изучайте ежедневные изменения цены DVGR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции DAC 3D Dividend Growth ETF?
Самая высокая цена DAC 3D Dividend Growth ETF (DVGR) за последний год составила 27.47. Акции заметно колебались в пределах 23.82 - 27.47, сравнение с 27.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику DAC 3D Dividend Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции DAC 3D Dividend Growth ETF?
Самая низкая цена DAC 3D Dividend Growth ETF (DVGR) за год составила 23.82. Сравнение с текущими 27.46 и 23.82 - 27.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DVGR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DVGR?
В прошлом DAC 3D Dividend Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.14 и 9.71% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.14
- Open
- 27.47
- Bid
- 27.46
- Ask
- 27.76
- Low
- 27.46
- High
- 27.47
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 1.18%
- Месячное изменение
- 1.18%
- 6-месячное изменение
- 7.94%
- Годовое изменение
- 9.71%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%