Курс DVGR за сегодня изменился на 1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.46, а максимальная — 27.47.

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