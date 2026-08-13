AIIO股票今天的价格是多少？ ROBO.AI INC.股票今天的定价为2.98。它在2.87 - 3.23范围内交易，昨天的收盘价为3.18，交易量达到603。AIIO的实时价格图表显示了这些更新。

ROBO.AI INC.股票是否支付股息？ ROBO.AI INC.目前的价值为2.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注88.61%和USD。实时查看图表以跟踪AIIO走势。

如何购买AIIO股票？ 您可以以2.98的当前价格购买ROBO.AI INC.股票。订单通常设置在2.98或3.28附近，而603和-5.99%显示市场活动。立即关注AIIO的实时图表更新。

如何投资AIIO股票？ 投资ROBO.AI INC.需要考虑年度范围0.07 - 9.20和当前价格2.98。许多人在以2.98或3.28下订单之前，会比较6.81%和。实时查看AIIO价格图表，了解每日变化。

ROBO.AI INC.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ROBO.AI INC.的最高价格是9.20。在0.07 - 9.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ROBO.AI INC.的绩效。

ROBO.AI INC.股票的最低价格是多少？ ROBO.AI INC.（AIIO）的最低价格为0.07。将其与当前的2.98和0.07 - 9.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AIIO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。