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AIIO: ROBO.AI INC.

2.98 USD 0.20 (6.29%)
版块: 消费类周期性 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AIIO汇率已更改-6.29%。当日，交易品种以低点2.87和高点3.23进行交易。

关注ROBO.AI INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

AIIO股票今天的价格是多少？

ROBO.AI INC.股票今天的定价为2.98。它在2.87 - 3.23范围内交易，昨天的收盘价为3.18，交易量达到603。AIIO的实时价格图表显示了这些更新。

ROBO.AI INC.股票是否支付股息？

ROBO.AI INC.目前的价值为2.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注88.61%和USD。实时查看图表以跟踪AIIO走势。

如何购买AIIO股票？

您可以以2.98的当前价格购买ROBO.AI INC.股票。订单通常设置在2.98或3.28附近，而603和-5.99%显示市场活动。立即关注AIIO的实时图表更新。

如何投资AIIO股票？

投资ROBO.AI INC.需要考虑年度范围0.07 - 9.20和当前价格2.98。许多人在以2.98或3.28下订单之前，会比较6.81%和。实时查看AIIO价格图表，了解每日变化。

ROBO.AI INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ROBO.AI INC.的最高价格是9.20。在0.07 - 9.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ROBO.AI INC.的绩效。

ROBO.AI INC.股票的最低价格是多少？

ROBO.AI INC.（AIIO）的最低价格为0.07。将其与当前的2.98和0.07 - 9.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AIIO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AIIO股票是什么时候拆分的？

ROBO.AI INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.18和88.61%中可见。

日范围
2.87 3.23
年范围
0.07 9.20
前一天收盘价
3.18
开盘价
3.17
卖价
2.98
买价
3.28
最低价
2.87
最高价
3.23
交易量
603
日变化
-6.29%
月变化
6.81%
6个月变化
2028.57%
年变化
88.61%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%