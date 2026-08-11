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AIIO: ROBO.AI INC.

3.18 USD 0.20 (6.71%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AIIO за сегодня изменился на 6.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.95, а максимальная — 3.32.

Следите за динамикой ROBO.AI INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AIIO сегодня?

ROBO.AI INC. (AIIO) сегодня оценивается на уровне 3.18. Инструмент торгуется в пределах 2.95 - 3.32, вчерашнее закрытие составило 2.98, а торговый объем достиг 1187. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AIIO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ROBO.AI INC.?

ROBO.AI INC. в настоящее время оценивается в 3.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 101.27% и USD. Отслеживайте движения AIIO на графике в реальном времени.

Как купить акции AIIO?

Вы можете купить акции ROBO.AI INC. (AIIO) по текущей цене 3.18. Ордера обычно размещаются около 3.18 или 3.48, тогда как 1187 и 7.80% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AIIO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AIIO?

Инвестирование в ROBO.AI INC. предполагает учет годового диапазона 0.07 - 9.20 и текущей цены 3.18. Многие сравнивают 13.98% и 2171.43% перед размещением ордеров на 3.18 или 3.48. Изучайте ежедневные изменения цены AIIO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ROBO.AI INC.?

Самая высокая цена ROBO.AI INC. (AIIO) за последний год составила 9.20. Акции заметно колебались в пределах 0.07 - 9.20, сравнение с 2.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ROBO.AI INC. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ROBO.AI INC.?

Самая низкая цена ROBO.AI INC. (AIIO) за год составила 0.07. Сравнение с текущими 3.18 и 0.07 - 9.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AIIO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AIIO?

В прошлом ROBO.AI INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.98 и 101.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.95 3.32
Годовой диапазон
0.07 9.20
Предыдущее закрытие
2.98
Open
2.95
Bid
3.18
Ask
3.48
Low
2.95
High
3.32
Объем
1.187 K
Дневное изменение
6.71%
Месячное изменение
13.98%
6-месячное изменение
2171.43%
Годовое изменение
101.27%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%