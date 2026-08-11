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AIIO: ROBO.AI INC.
Курс AIIO за сегодня изменился на 6.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.95, а максимальная — 3.32.
Следите за динамикой ROBO.AI INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- M15
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- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AIIO сегодня?
ROBO.AI INC. (AIIO) сегодня оценивается на уровне 3.18. Инструмент торгуется в пределах 2.95 - 3.32, вчерашнее закрытие составило 2.98, а торговый объем достиг 1187. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AIIO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ROBO.AI INC.?
ROBO.AI INC. в настоящее время оценивается в 3.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 101.27% и USD. Отслеживайте движения AIIO на графике в реальном времени.
Как купить акции AIIO?
Вы можете купить акции ROBO.AI INC. (AIIO) по текущей цене 3.18. Ордера обычно размещаются около 3.18 или 3.48, тогда как 1187 и 7.80% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AIIO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AIIO?
Инвестирование в ROBO.AI INC. предполагает учет годового диапазона 0.07 - 9.20 и текущей цены 3.18. Многие сравнивают 13.98% и 2171.43% перед размещением ордеров на 3.18 или 3.48. Изучайте ежедневные изменения цены AIIO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ROBO.AI INC.?
Самая высокая цена ROBO.AI INC. (AIIO) за последний год составила 9.20. Акции заметно колебались в пределах 0.07 - 9.20, сравнение с 2.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ROBO.AI INC. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ROBO.AI INC.?
Самая низкая цена ROBO.AI INC. (AIIO) за год составила 0.07. Сравнение с текущими 3.18 и 0.07 - 9.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AIIO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AIIO?
В прошлом ROBO.AI INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.98 и 101.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.98
- Open
- 2.95
- Bid
- 3.18
- Ask
- 3.48
- Low
- 2.95
- High
- 3.32
- Объем
- 1.187 K
- Дневное изменение
- 6.71%
- Месячное изменение
- 13.98%
- 6-месячное изменение
- 2171.43%
- Годовое изменение
- 101.27%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%