XTZUSD: 从Tezos到美元
今日XTZUSD价格已更改0.15%。当日，以低点0.19150 USD和高点0.19720 USD进行交易。
关注Tezos vs美元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去Tezos价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
XTZUSD的市值是多少？
XTZUSD市值按0.19400乘以流通供应量计算。投资者还可以查看0.15%、-73.70%和2303来评估趋势。使用实时图表跟踪XTZUSD表现。
今天从Tezos到美元多少钱？
今天XTZUSD的交易价格为0.19400。日范围为0.19150 - 0.19720，年边界为0.17000 - 0.83040，交易量达到2303。参见从Tezos到美元的实时图表。
最低的XTZUSD价格是多少？
过去一年的最低XTZUSD价格是0.17000。在0.17000 - 0.83040范围内，将该水平与0.19400和0.19370进行比较，以评估下行风险。观看XTZUSD在图表上的实时移动以获取更多详细信息。
从Tezos到美元投资安全吗？
投资XTZUSD的安全性取决于其波动性。它在0.19150 - 0.19720和0.17000 - 0.83040范围内移动，-73.70%显示绩效，2303反映市场兴趣。请立即关注实时图表上的从Tezos到美元更新。
XTZUSD有史以来的最高价是多少？
XTZUSD在0.17000 - 0.83040内达到0.83040的峰值。投资者经常将其与0.19400和0.15%进行比较，以评估阻力。实时查看XTZUSD价格图表，了解每日变化。
如何投资从Tezos到美元？
要投资XTZUSD，请在下单前查看当前的0.19400，查看-2.41%和-46.98%，并查看0.19400和0.19430。查看实时图表上的从Tezos到美元价格。
如何交易XTZUSD？
交易XTZUSD需要监控0.19150 - 0.19720。交易通常围绕0.19400和0.19430进行，而2303和-73.70%则有助于制定策略。实时查看图表以跟踪XTZUSD走势。
- 前一天收盘价
- 0.19370
- 开盘价
- 0.19370
- 卖价
- 0.19400
- 买价
- 0.19430
- 最低价
- 0.19150
- 最高价
- 0.19720
- 交易量
- 2.303 K
- 日变化
- 0.15%
- 月变化
- -2.41%
- 6个月变化
- -46.98%
- 年变化
- -73.70%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%