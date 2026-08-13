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XTZUSD: 从Tezos到美元

0.19400 USD 0.00030 (0.15%)
版块: 数字加密货币 基础: 盈利货币: 美元

今日XTZUSD价格已更改0.15%。当日，以低点0.19150 USD和高点0.19720 USD进行交易。

关注Tezos vs美元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去Tezos价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

XTZUSD的市值是多少？

XTZUSD市值按0.19400乘以流通供应量计算。投资者还可以查看0.15%、-73.70%和2303来评估趋势。使用实时图表跟踪XTZUSD表现。

今天从Tezos到美元多少钱？

今天XTZUSD的交易价格为0.19400。日范围为0.19150 - 0.19720，年边界为0.17000 - 0.83040，交易量达到2303。参见从Tezos到美元的实时图表。

最低的XTZUSD价格是多少？

过去一年的最低XTZUSD价格是0.17000。在0.17000 - 0.83040范围内，将该水平与0.19400和0.19370进行比较，以评估下行风险。观看XTZUSD在图表上的实时移动以获取更多详细信息。

从Tezos到美元投资安全吗？

投资XTZUSD的安全性取决于其波动性。它在0.19150 - 0.19720和0.17000 - 0.83040范围内移动，-73.70%显示绩效，2303反映市场兴趣。请立即关注实时图表上的从Tezos到美元更新。

XTZUSD有史以来的最高价是多少？

XTZUSD在0.17000 - 0.83040内达到0.83040的峰值。投资者经常将其与0.19400和0.15%进行比较，以评估阻力。实时查看XTZUSD价格图表，了解每日变化。

如何投资从Tezos到美元？

要投资XTZUSD，请在下单前查看当前的0.19400，查看-2.41%和-46.98%，并查看0.19400和0.19430。查看实时图表上的从Tezos到美元价格。

如何交易XTZUSD？

交易XTZUSD需要监控0.19150 - 0.19720。交易通常围绕0.19400和0.19430进行，而2303和-73.70%则有助于制定策略。实时查看图表以跟踪XTZUSD走势。

日范围
0.19150 0.19720
年范围
0.17000 0.83040
前一天收盘价
0.19370
开盘价
0.19370
卖价
0.19400
买价
0.19430
最低价
0.19150
最高价
0.19720
交易量
2.303 K
日变化
0.15%
月变化
-2.41%
6个月变化
-46.98%
年变化
-73.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%