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XTZUSD: Tezos / Доллар США
Стоимость XTZUSD за сегодня изменилась на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.19450 USD, а максимальная — 0.19990 USD.
Следите за динамикой цен на Тэзос (Tezos) против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Тэзос (Tezos) в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова рыночная капитализация XTZUSD?
Рыночная капитализация XTZUSD рассчитывается как 0.19710, умноженная на оборотное предложение. Инвесторы также отслеживают 0.05%, -73.28% и 1681 для оценки трендов. Отслеживайте динамику XTZUSD на графике в реальном времени.
Сколько стоит Tezos / Доллар США сегодня?
Сегодня XTZUSD торгуется по 0.19710. Дневной диапазон составляет 0.19450 - 0.19990, годовой диапазон - 0.17000 - 0.83040, объем торговли достиг 1681. Откройте график в реальном времени для Tezos / Доллар США.
Каким было минимальное значение XTZUSD?
Самая низкая цена XTZUSD за последний год - 0.17000. Этот уровень в пределах 0.17000 - 0.83040 сравнивается с 0.19710 и 0.19710 для оценки риска снижения. Все детали изменения XTZUSD можно изучить на графике в реальном времени.
Безопасно ли инвестировать в Tezos / Доллар США?
Безопасность инвестиций в XTZUSD зависит от его волатильности. Она меняется в пределах 0.19450 - 0.19990 и 0.17000 - 0.83040, при этом -73.28% показывает динамику, а 1681 отражает рыночный интерес. Отслеживайте изменения Tezos / Доллар США на графике в реальном времени.
Каким было максимальное значение XTZUSD за всю историю?
XTZUSD достиг пика 0.83040 в пределах 0.17000 - 0.83040. Инвесторы часто сравнивают его с 0.19710 и 0.05% для оценки сопротивления. Отслеживайте ежедневные изменения цены XTZUSD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в Tezos / Доллар США?
Чтобы инвестировать в XTZUSD, проверьте текущие значения 0.19710, -0.86% и -46.13%, а также 0.19710 и 0.19740 перед выставлением ордеров. Проверьте цену Tezos / Доллар США на графике в реальном времени.
Как торговать XTZUSD?
Для торговли XTZUSD отслеживайте 0.19450 - 0.19990. Сделки обычно заключаются около 0.19710 и 0.19740, в то время как 1681 и -73.28% помогают сформировать стратегию. Отслеживайте движения XTZUSD на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 0.19710
- Open
- 0.19700
- Bid
- 0.19710
- Ask
- 0.19740
- Low
- 0.19450
- High
- 0.19990
- Объем
- 1.681 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -0.86%
- 6-месячное изменение
- -46.13%
- Годовое изменение
- -73.28%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%