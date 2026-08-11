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XTZUSD: Tezos / Доллар США

0.19710 USD 0.00000 (0.00%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Валюта прибыли: Доллар США

Стоимость XTZUSD за сегодня изменилась на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.19450 USD, а максимальная — 0.19990 USD.

Следите за динамикой цен на Тэзос (Tezos) против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Тэзос (Tezos) в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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  • W1
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Часто задаваемые вопросы

Какова рыночная капитализация XTZUSD?

Рыночная капитализация XTZUSD рассчитывается как 0.19710, умноженная на оборотное предложение. Инвесторы также отслеживают 0.05%, -73.28% и 1681 для оценки трендов. Отслеживайте динамику XTZUSD на графике в реальном времени.

Сколько стоит Tezos / Доллар США сегодня?

Сегодня XTZUSD торгуется по 0.19710. Дневной диапазон составляет 0.19450 - 0.19990, годовой диапазон - 0.17000 - 0.83040, объем торговли достиг 1681. Откройте график в реальном времени для Tezos / Доллар США.

Каким было минимальное значение XTZUSD?

Самая низкая цена XTZUSD за последний год - 0.17000. Этот уровень в пределах 0.17000 - 0.83040 сравнивается с 0.19710 и 0.19710 для оценки риска снижения. Все детали изменения XTZUSD можно изучить на графике в реальном времени.

Безопасно ли инвестировать в Tezos / Доллар США?

Безопасность инвестиций в XTZUSD зависит от его волатильности. Она меняется в пределах 0.19450 - 0.19990 и 0.17000 - 0.83040, при этом -73.28% показывает динамику, а 1681 отражает рыночный интерес. Отслеживайте изменения Tezos / Доллар США на графике в реальном времени.

Каким было максимальное значение XTZUSD за всю историю?

XTZUSD достиг пика 0.83040 в пределах 0.17000 - 0.83040. Инвесторы часто сравнивают его с 0.19710 и 0.05% для оценки сопротивления. Отслеживайте ежедневные изменения цены XTZUSD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в Tezos / Доллар США?

Чтобы инвестировать в XTZUSD, проверьте текущие значения 0.19710, -0.86% и -46.13%, а также 0.19710 и 0.19740 перед выставлением ордеров. Проверьте цену Tezos / Доллар США на графике в реальном времени.

Как торговать XTZUSD?

Для торговли XTZUSD отслеживайте 0.19450 - 0.19990. Сделки обычно заключаются около 0.19710 и 0.19740, в то время как 1681 и -73.28% помогают сформировать стратегию. Отслеживайте движения XTZUSD на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
0.19450 0.19990
Годовой диапазон
0.17000 0.83040
Предыдущее закрытие
0.19710
Open
0.19700
Bid
0.19710
Ask
0.19740
Low
0.19450
High
0.19990
Объем
1.681 K
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-0.86%
6-месячное изменение
-46.13%
Годовое изменение
-73.28%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%