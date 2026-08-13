SNXUSD的市值是多少？ SNXUSD市值按0.1990乘以流通供应量计算。投资者还可以查看-1.49%、-95.00%和195来评估趋势。使用实时图表跟踪SNXUSD表现。

今天Synthetix Network Token vs US Dollar多少钱？ 今天SNXUSD的交易价格为0.1990。日范围为0.1960 - 0.2030，年边界为0.1900 - 5.2830，交易量达到195。参见Synthetix Network Token vs US Dollar的实时图表。

最低的SNXUSD价格是多少？ 过去一年的最低SNXUSD价格是0.1900。在0.1900 - 5.2830范围内，将该水平与0.1990和0.2020进行比较，以评估下行风险。观看SNXUSD在图表上的实时移动以获取更多详细信息。

Synthetix Network Token vs US Dollar投资安全吗？ 投资SNXUSD的安全性取决于其波动性。它在0.1960 - 0.2030和0.1900 - 5.2830范围内移动，-95.00%显示绩效，195反映市场兴趣。请立即关注实时图表上的Synthetix Network Token vs US Dollar更新。

SNXUSD有史以来的最高价是多少？ SNXUSD在0.1900 - 5.2830内达到5.2830的峰值。投资者经常将其与0.1990和-1.49%进行比较，以评估阻力。实时查看SNXUSD价格图表，了解每日变化。

如何投资Synthetix Network Token vs US Dollar？ 要投资SNXUSD，请在下单前查看当前的0.1990，查看-5.24%和-91.13%，并查看0.1990和0.2020。查看实时图表上的Synthetix Network Token vs US Dollar价格。