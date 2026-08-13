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SNXUSD: Synthetix Network Token vs US Dollar

0.1990 USD 0.0030 (1.49%)
版块: 数字加密货币 基础: Synthetix Network Token 盈利货币: 美元

今日SNXUSD汇率已更改-1.49%。当日，交易品种以低点0.1960和高点0.2030进行交易。

关注Synthetix Network Token vs US Dollar动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

SNXUSD的市值是多少？

SNXUSD市值按0.1990乘以流通供应量计算。投资者还可以查看-1.49%、-95.00%和195来评估趋势。使用实时图表跟踪SNXUSD表现。

今天Synthetix Network Token vs US Dollar多少钱？

今天SNXUSD的交易价格为0.1990。日范围为0.1960 - 0.2030，年边界为0.1900 - 5.2830，交易量达到195。参见Synthetix Network Token vs US Dollar的实时图表。

最低的SNXUSD价格是多少？

过去一年的最低SNXUSD价格是0.1900。在0.1900 - 5.2830范围内，将该水平与0.1990和0.2020进行比较，以评估下行风险。观看SNXUSD在图表上的实时移动以获取更多详细信息。

Synthetix Network Token vs US Dollar投资安全吗？

投资SNXUSD的安全性取决于其波动性。它在0.1960 - 0.2030和0.1900 - 5.2830范围内移动，-95.00%显示绩效，195反映市场兴趣。请立即关注实时图表上的Synthetix Network Token vs US Dollar更新。

SNXUSD有史以来的最高价是多少？

SNXUSD在0.1900 - 5.2830内达到5.2830的峰值。投资者经常将其与0.1990和-1.49%进行比较，以评估阻力。实时查看SNXUSD价格图表，了解每日变化。

如何投资Synthetix Network Token vs US Dollar？

要投资SNXUSD，请在下单前查看当前的0.1990，查看-5.24%和-91.13%，并查看0.1990和0.2020。查看实时图表上的Synthetix Network Token vs US Dollar价格。

如何交易SNXUSD？

交易SNXUSD需要监控0.1960 - 0.2030。交易通常围绕0.1990和0.2020进行，而195和-95.00%则有助于制定策略。实时查看图表以跟踪SNXUSD走势。

日范围
0.1960 0.2030
年范围
0.1900 5.2830
前一天收盘价
0.2020
开盘价
0.2020
卖价
0.1990
买价
0.2020
最低价
0.1960
最高价
0.2030
交易量
195
日变化
-1.49%
月变化
-5.24%
6个月变化
-91.13%
年变化
-95.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%