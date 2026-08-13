SNXUSD: Synthetix Network Token vs US Dollar
今日SNXUSD汇率已更改-1.49%。当日，交易品种以低点0.1960和高点0.2030进行交易。
关注Synthetix Network Token vs US Dollar动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
SNXUSD的市值是多少？
SNXUSD市值按0.1990乘以流通供应量计算。投资者还可以查看-1.49%、-95.00%和195来评估趋势。使用实时图表跟踪SNXUSD表现。
今天Synthetix Network Token vs US Dollar多少钱？
今天SNXUSD的交易价格为0.1990。日范围为0.1960 - 0.2030，年边界为0.1900 - 5.2830，交易量达到195。参见Synthetix Network Token vs US Dollar的实时图表。
最低的SNXUSD价格是多少？
过去一年的最低SNXUSD价格是0.1900。在0.1900 - 5.2830范围内，将该水平与0.1990和0.2020进行比较，以评估下行风险。观看SNXUSD在图表上的实时移动以获取更多详细信息。
Synthetix Network Token vs US Dollar投资安全吗？
投资SNXUSD的安全性取决于其波动性。它在0.1960 - 0.2030和0.1900 - 5.2830范围内移动，-95.00%显示绩效，195反映市场兴趣。请立即关注实时图表上的Synthetix Network Token vs US Dollar更新。
SNXUSD有史以来的最高价是多少？
SNXUSD在0.1900 - 5.2830内达到5.2830的峰值。投资者经常将其与0.1990和-1.49%进行比较，以评估阻力。实时查看SNXUSD价格图表，了解每日变化。
如何投资Synthetix Network Token vs US Dollar？
要投资SNXUSD，请在下单前查看当前的0.1990，查看-5.24%和-91.13%，并查看0.1990和0.2020。查看实时图表上的Synthetix Network Token vs US Dollar价格。
如何交易SNXUSD？
交易SNXUSD需要监控0.1960 - 0.2030。交易通常围绕0.1990和0.2020进行，而195和-95.00%则有助于制定策略。实时查看图表以跟踪SNXUSD走势。
- 前一天收盘价
- 0.2020
- 开盘价
- 0.2020
- 卖价
- 0.1990
- 买价
- 0.2020
- 最低价
- 0.1960
- 最高价
- 0.2030
- 交易量
- 195
- 日变化
- -1.49%
- 月变化
- -5.24%
- 6个月变化
- -91.13%
- 年变化
- -95.00%
- 实际值
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- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%