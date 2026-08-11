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SNXUSD: Synthetix Network Token vs US Dollar
Курс SNXUSD за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2080, а максимальная — 0.2120.
Следите за динамикой Synthetix Network Token vs US Dollar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова рыночная капитализация SNXUSD?
Рыночная капитализация SNXUSD рассчитывается как 0.2100, умноженная на оборотное предложение. Инвесторы также отслеживают 0.96%, -94.72% и 132 для оценки трендов. Отслеживайте динамику SNXUSD на графике в реальном времени.
Сколько стоит Synthetix Network Token vs US Dollar сегодня?
Сегодня SNXUSD торгуется по 0.2100. Дневной диапазон составляет 0.2080 - 0.2120, годовой диапазон - 0.1900 - 5.2830, объем торговли достиг 132. Откройте график в реальном времени для Synthetix Network Token vs US Dollar.
Каким было минимальное значение SNXUSD?
Самая низкая цена SNXUSD за последний год - 0.1900. Этот уровень в пределах 0.1900 - 5.2830 сравнивается с 0.2100 и 0.2090 для оценки риска снижения. Все детали изменения SNXUSD можно изучить на графике в реальном времени.
Безопасно ли инвестировать в Synthetix Network Token vs US Dollar?
Безопасность инвестиций в SNXUSD зависит от его волатильности. Она меняется в пределах 0.2080 - 0.2120 и 0.1900 - 5.2830, при этом -94.72% показывает динамику, а 132 отражает рыночный интерес. Отслеживайте изменения Synthetix Network Token vs US Dollar на графике в реальном времени.
Каким было максимальное значение SNXUSD за всю историю?
SNXUSD достиг пика 5.2830 в пределах 0.1900 - 5.2830. Инвесторы часто сравнивают его с 0.2100 и 0.96% для оценки сопротивления. Отслеживайте ежедневные изменения цены SNXUSD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в Synthetix Network Token vs US Dollar?
Чтобы инвестировать в SNXUSD, проверьте текущие значения 0.2100, 0.00% и -90.64%, а также 0.2100 и 0.2130 перед выставлением ордеров. Проверьте цену Synthetix Network Token vs US Dollar на графике в реальном времени.
Как торговать SNXUSD?
Для торговли SNXUSD отслеживайте 0.2080 - 0.2120. Сделки обычно заключаются около 0.2100 и 0.2130, в то время как 132 и -94.72% помогают сформировать стратегию. Отслеживайте движения SNXUSD на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 0.2090
- Open
- 0.2080
- Bid
- 0.2100
- Ask
- 0.2130
- Low
- 0.2080
- High
- 0.2120
- Объем
- 132
- Дневное изменение
- 0.48%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -90.64%
- Годовое изменение
- -94.72%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%