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SNXUSD: Synthetix Network Token vs US Dollar

0.2100 USD 0.0010 (0.48%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Synthetix Network Token Валюта прибыли: Доллар США

Курс SNXUSD за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2080, а максимальная — 0.2120.

Следите за динамикой Synthetix Network Token vs US Dollar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова рыночная капитализация SNXUSD?

Рыночная капитализация SNXUSD рассчитывается как 0.2100, умноженная на оборотное предложение. Инвесторы также отслеживают 0.96%, -94.72% и 132 для оценки трендов. Отслеживайте динамику SNXUSD на графике в реальном времени.

Сколько стоит Synthetix Network Token vs US Dollar сегодня?

Сегодня SNXUSD торгуется по 0.2100. Дневной диапазон составляет 0.2080 - 0.2120, годовой диапазон - 0.1900 - 5.2830, объем торговли достиг 132. Откройте график в реальном времени для Synthetix Network Token vs US Dollar.

Каким было минимальное значение SNXUSD?

Самая низкая цена SNXUSD за последний год - 0.1900. Этот уровень в пределах 0.1900 - 5.2830 сравнивается с 0.2100 и 0.2090 для оценки риска снижения. Все детали изменения SNXUSD можно изучить на графике в реальном времени.

Безопасно ли инвестировать в Synthetix Network Token vs US Dollar?

Безопасность инвестиций в SNXUSD зависит от его волатильности. Она меняется в пределах 0.2080 - 0.2120 и 0.1900 - 5.2830, при этом -94.72% показывает динамику, а 132 отражает рыночный интерес. Отслеживайте изменения Synthetix Network Token vs US Dollar на графике в реальном времени.

Каким было максимальное значение SNXUSD за всю историю?

SNXUSD достиг пика 5.2830 в пределах 0.1900 - 5.2830. Инвесторы часто сравнивают его с 0.2100 и 0.96% для оценки сопротивления. Отслеживайте ежедневные изменения цены SNXUSD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в Synthetix Network Token vs US Dollar?

Чтобы инвестировать в SNXUSD, проверьте текущие значения 0.2100, 0.00% и -90.64%, а также 0.2100 и 0.2130 перед выставлением ордеров. Проверьте цену Synthetix Network Token vs US Dollar на графике в реальном времени.

Как торговать SNXUSD?

Для торговли SNXUSD отслеживайте 0.2080 - 0.2120. Сделки обычно заключаются около 0.2100 и 0.2130, в то время как 132 и -94.72% помогают сформировать стратегию. Отслеживайте движения SNXUSD на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
0.2080 0.2120
Годовой диапазон
0.1900 5.2830
Предыдущее закрытие
0.2090
Open
0.2080
Bid
0.2100
Ask
0.2130
Low
0.2080
High
0.2120
Объем
132
Дневное изменение
0.48%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-90.64%
Годовое изменение
-94.72%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%