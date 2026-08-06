GMExit
- 实用工具
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- 版本: 1.20
- 激活: 15
GridMartingale ExitManager 是專為手動與手機交易員打造的智能離場風控工作站！支援手機手數倍數加碼、順勢滾動保本 (BE)、隱形虛擬移動止損與 Magic Number 嚴格多 EA 隔離防護！
詳情介紹
「進場靠技術，離場靠紀律。」 您是否常因需要盯盤手動平倉、計算馬丁加倉，或擔心頻繁修改訂單止損 (OrderModify) 引發券商風控警覺？手機開單後，是否苦惱於 EA 無法自動跟隨首單手數按比例加碼？或者擔心離場 EA 會誤動您帳戶裡運行的其他自動交易策略？
您只需專注於分析行情與開立第一單（無論在電腦還是手機上），後續的順勢滾動保本、逆勢馬丁加碼、整體獲利目標平倉以及隱形移動止損，全由 EA 在後台為您精確執行！
核心特色與技術優勢
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完美支援手機隨身交易 (Smart Lot Multiplier)
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倍數模式：EA 自動讀取您手機手動首單的手數，並按比例加碼（例：首單 0.1 Lot，加碼倍數 1.5，則自動加 0.15 Lot），風控比例完美保持一致！
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固定手數模式：亦可設定嚴格固定手數加碼。
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Magic Number嚴格隔離
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預設 ManageMagicNumber = 0 ，只專注管轄手動單。
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即使帳戶內有其他自動交易 EA 同時運行，本工具也會絕不誤動，徹底解決多 EA 混用的系統漏洞！
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整體移動止損
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100% 防風控：完全在後台計算，不會向券商伺服器發送頻繁的修改請求。
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圖表視覺化：總盈利達標後自動繪製虛線，市價觸及時執行本地全平倉。
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順勢加碼 + 動態滾動保本
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前 5 層獨立設定距離，第 6 層起自動繼承並支援最大層數上限。
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每次順勢加碼成功，自動將全單止損推移至上一層開單價，實現大行情零風險滾動鎖利！
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逆勢馬丁攤平成本
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獨立 5 層設定距離與手數/倍數，第 6 層起繼承第 5 層參數並支援最大層數上限，快速拉低平均成本，反彈即刻獲利離場。
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三模式最大風控保護
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支援 按點數 (Point)、按美元金額 ($) 或 按帳戶餘額百分比 (%) 設定全單最大虧損保護，極端單邊行情強制斷尾求生。
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斷線重連狀態自適應
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支援網路斷線重連與 MT4 重啟，自動讀取當前持倉進度並無縫接續運算。
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