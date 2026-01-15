【新手必看】远离黑平台（经纪人诈骗）
这个论坛是唯一官方论坛，十几年外汇经验的活跃用户不可能级别很低。
如果头像下面的这个数值很低，那么很有可能是新号，也有可能是很久以前注册的备用小号。。。
（大概等级在1000以上就可以算是有经验的汇友了，违规的人会被封杀很难达到1000以上）
MQL5是技术公司，并非金融公司。所以在投资中受到欺骗，我们也是爱莫能助。
但是我们一如既往对犯罪零容忍，一旦发现类似行为会立即采取封杀。
所以请不要轻易和陌生人交换其他联系方式。
【版主秘诀】如何提升自己的等级
大家好，我是官网版主。 首先，希望有缘浏览到这个帖子的投资者都能在论坛里找到自己需要的资源。 祝愿大家身体健康，内心强大，开开心心的财富自由！ 官网论坛里是有级别区分的。 当您在用电脑浏览论坛，头像下面显示的这个数字就是该用户的级别...
多謝提示！我是一名超級新手，你這個訊息可能拯救了很多人，祝安康
X502:不用客气。也感谢您的祝福。
學會辨識黑平台 並且遠離黑平台
好样的，必须支持这个帖子！
可以这么说，在mql5上推销平台的，个人还没见过正规平台的业务员，大家一定要擦亮眼睛，避免没必要的损失！
这一眼看过去，满地的坑，没地方下脚了
需要这样的正能量
遇到很多次黑平台了。
大家好，我是官网版主。
有些等级很低的小号会主动私信投资者，甜言蜜语连成天；
“我是某外汇平台的资深经理，有十几年外汇经验，来我们平台交易，超低点差，没有手续费，每手交易送金10美元。只要交易你就是赢家！”
“我是某某外汇平台的资深经理，有十几年外汇经验，来我们平台交易，充值多少送金翻倍！”
“我是某某某外汇平台的资深经理，有十几年外汇经验，来我们平台交易，资深交易员带队，免费手把手包教包会！”
“我是某某某某外汇平台的资深经理，有十几年外汇经验，来我们平台交易，把你的交易技术交给我，我帮你免费推广！”
一旦上当，等待投资者的只有血本无归。曾经满口甜言蜜语的人，也会人间蒸发，不复存在。。。
希望大家都擦亮双眼，找到一个可以信赖的外汇交易平台，安心外汇。
同时祝大家财源滚滚，幸福满满！
