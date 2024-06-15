让我们来看看对一个和几个字符的测试结果。测试将在 All ticks 模式下进行。你可以使用你自己的多符号EA方案来重现这个问题并分享你的结果。 让我们来表示这个问题。例如，如果你测试一个符号，测试时间需要1分钟。如果再增加一个字符，测试需要4分钟，而不是预期的2分钟。如果我们再增加一个字符（共3个），测试时间是再增加一个字符的8倍，以此类推。
求个mt5使用马丁减仓EA。 (28 1 2 3)
当1手空单方向错误反向走10点后，下2手多单，当多单盈利1个点或2个点后平仓，通时平掉空单对应的亏损。
【新手必看】如何开始回测？ (14 1 2)
大家好，我是官网版主 有人问到如何开始回测，开个帮助的帖子。 争取用一句话概括就是： 进入MT5后用快捷建Ctrl＋R启动测试模块，点击Setting，设置测试条件，然后点击Input设置参数，最后点击开始测试，剩下的就交给计算机回测就OK了。 回测听起来很难，但是实际上的操作只有这些。 有其他任何疑问，请您随时留言。也请各路大神多多补充。 把自己人生的技能点，稍微分一点给自动交易技能以后，几乎所有的回测和交易都可以让系统自动完成。 与传统的眼手复盘相比较，系统回测的效率极高，完全不是一个量级。 多出来的技能点请点给身体健康和享受生活。 祝大家蓝天 一片，万 事如意。
MT5自带功能是否能实现呢？还是需要挂一套EA？
大家好，我是官网版主。 最近有朋友问道：“ 市场上有很多EA，回测结果都不错，但我在一些评论中看到有人反馈回测数据与实际不符，我该怎么评估这些EA是否可靠，谢谢 ” 这是一个很好的问题，给您一些可以参考的方向。 以下均只是参考，您需要按照自己的需求合理购买。 1. 通过官网审查 最好在官网购买EA。 正规的EA开发商会通过官网提供认证的EA版本，并保证其软件没有篡改或者恶意代码。 避免从不知名的第三方渠道购买EA，因为这些EA可能存在安全隐患或者性能问题。 2. 信号来源于可信的交易商 相信关于这一点，很多同仁都深有体会。 许多EA作者会通过信号源展示其EA的交易效果。
求助，我在市场上买了一个EA，在VPS上运行了2个星期，卖家的直播实时信号都开仓好几次了。而我在VPS上的账户一直没有开过仓。也不知道是怎么回事情。也不知道怎么去申请退款。能帮忙找到申请退款的地方吗？
大家好，我是官网版主。 我们收到很多举报，希望大家不要贪小便宜吃大亏。 实话实说，开发EA时，全地球上最好的选择就是官方的自由职业者。 所有MT4和MT5的开发者都会使用官网，并且这里的开发过程，全程受到官方的保护。 受害者的经历是这样的，比如： 第一类：免费型 我花了数年创建了一套交易体系，其中包含了数种策略，相附相依。想开发成EA，便于复盘和改善。 真后悔我不该找不收钱的开发者，他说可以免费。我把策略交给他以后，他公开了我的策略，却并没有把 EA交给我。我好像错过了一个亿。。。 第二类：没有售后型 我在某宝上找了一位开发者，他开发的EA存在巨大漏洞和隐患。他却对我爱答不理，不予回应。
求一套 跨平台EA (3)
求一套 跨平台EA 可以跟单的
test on EURUSD,H1 tester takes too long time
EA回測的問題 (1)
想請問一下大家為什麼會有這種情況嗎?我的EA放進了系統進行測試，一開始是可以的運行的，但是當我再做一個程式放進去的時侯就出現無法回測的情況，大家有試過嗎
实盘环境点差Spread最多十几，策略回测中点差一直固定为200，试过用1分钟OHLC和每次报价和每个点实时， 点差都是固定为200，这是怎么回事？
下图是系统自带示例面板 下图我创建的
回测会把利息计算进去吗 (3)
在回测时，什么情况下会计算隔夜利息，什么情况下不会计算隔夜利息，如果我在回测时勾选了“为加快计算速度的以点数计算的盈利” 收益中是否包含了隔夜利息在里面。
求解有没有能帮助的大神 (4)
我想求计算开仓时对应K线的5日均线价格（使用当前图表周期） // 1. 找到开仓时间对应的K线索引 int open_bar_index = iBarShift(_Symbol, PERIOD_M5, recent_open_time); if(open_bar_index == -1) { Print("未找到开仓时间对应的K线，错误码：", GetLastError()); return; } // 2. 计算5日均线（MA指标，周期5，应用于收盘价） double open_bar_ma5 = iMA(_Symbol, PERIOD_M5
EA怎么改实现名称不同的跟单 (2)
比如A平台黄金名称XAUUSD B平台是GD这个怎么改参数
MT5回测问题 (2)
我使用MT5回测，模式是基于每个实时点，零延时，策略中有涉及移动挂单，回落止盈的功能。 现在的问题是，回测出来的结果和实盘差距巨大，实盘盈利，回测亏损，为什么会这样，有谁能知道？
在EA中使用指标数据（如MA、布林带等）， 不希望这些指标在图表上绘制出来（以节省图表空间和避免视觉干扰）的解决方案？
通过点击工具栏的【方法和列表】可列出类里的所有方法。 个人建议可以将 OnInit, OnTimer, OnTick, OnChartEvent 等关键生命周期置顶在列表最上。方便查找 提出这个建议是因为我的类里有太多方法了。很多时候不好找，或者快速定位到这些关键生命周期
Hi , all 我在OnTradeTransaction函数中，HistoryDealGetInteger(dealTicket, DEAL_ENTRY)总是取值为0，应该是分为DEAL_ENTRY_IN和DEAL_ENTRY_OUT两个值的，请问这是为什么？ void OnTradeTransaction ( const MqlTradeTransaction & trans, const MqlTradeRequest & request, const MqlTradeResult &
高手看以下代码 ： #property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link " https://www.mql5.com " #property version "1.00" #include <Trade\SymbolInfo.mqh> CSymbolInfo symbol; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function
MT4EA转MT5格式 (2)
如何将MT4EA转为MT5格式
不开仓不知道怎么回事 (4)
//+------------------------------------------------------------------+ //| 123RulePro.mq5 | //| ForexHelper.AI 增强版123法则策略 | //| Last Update: 2024-06-15 |
关于MQL5开仓的问题 (1)
各位大神， 我写的一个开仓的代码， 在模拟帐户下，可以返回 order_ticket deal_ticket open_price 这三个值， 但在真实帐户中却 只能返回order_ticket 的值， 另外两个 deal_ticket 和 open_price 返回值为 0 ， 这是为什么啊？ 各位大神请赐教一下， 谢谢！ #property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link " https://www.mql5.com " #property version "1.00" #include
在2025年10月8日MT5更新后，软件测试功能中遗传优化和向前优化，出现了EA程序无法确认，无法找到测试层序的现象。不知其他人是否有同样问题
我在开发自己的交易自动化程序时，需要获取市场深度变化的相关数据。因此，我使用了 mql5 提供的 MarketBookAdd(Symbol()) 这个函数进行订阅。但它总是返回“false”。而且，即便我在 MT5
因为mt5是通过系统自动生成反向订单来平仓的，当反向订单生成后，触发OnTradeTransaction事务函数，那么的是的参数是改out类型的订单。我该怎么拿到被平仓的订单信息
我的 MetaTrader5编辑器中， 缺少terminal.ini和stderror.mqh文件，导致无法拦截手动或EA自动开新单，也不能读取错误代码，请问老师们如何 解决？ 谢谢！
除了自定义一个 CSpinEdit 类的方法，使用官方的，是否可以支持小数设置显示的需求
我创建了一个Dialog对话框，之后鼠标点击对话框内部区域，发现背景图表也会触发点击事件。 最明显的就是，在对话框内部点击并拖动鼠标时候，背景K线图也会跟着在移动。 请问，怎么样才可以拦截鼠标的拖动事件，让背景图表不会受到影响
您错过了交易机会：
- 免费交易应用程序
- 8,000+信号可供复制
- 探索金融市场的经济新闻
注册 登录
如果您没有帐号，请注册
可以使用cookies登录MQL5.com网站。
请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。