bushimeng 开始自学EA 20 1 2) 2024年4月21日，开始自学EA， 做个记录，看看多长时间能做出自己的第一个满意的交易策略。

Sky All 【版主秘诀】选择真正可靠EA的七大避坑指南 ( 5 ) 大家好，我是官网版主。 最近有朋友问道：“ 市场上有很多EA，回测结果都不错，但我在一些评论中看到有人反馈回测数据与实际不符，我该怎么评估这些EA是否可靠，谢谢 ” 这是一个很好的问题，给您一些可以参考的方向。 以下均只是参考，您需要按照自己的需求合理购买。 1. 通过官网审查 最好在官网购买EA。 正规的EA开发商会通过官网提供认证的EA版本，并保证其软件没有篡改或者恶意代码。 避免从不知名的第三方渠道购买EA，因为这些EA可能存在安全隐患或者性能问题。 2. 信号来源于可信的交易商 相信关于这一点，很多同仁都深有体会。 许多EA作者会通过信号源展示其EA的交易效果。

Shun Yao Luo 求一套 跨平台EA ( 3 ) 求一套 跨平台EA 可以跟单的

Yong Xiang Yang 求助，怎么解决：strategy tester report not found ( 1 ) test on EURUSD,H1 tester takes too long time

hang741852963 EA回測的問題 ( 1 ) 想請問一下大家為什麼會有這種情況嗎?我的EA放進了系統進行測試，一開始是可以的運行的，但是當我再做一個程式放進去的時侯就出現無法回測的情況，大家有試過嗎

canghai202206 回测会把利息计算进去吗 ( 3 ) 在回测时，什么情况下会计算隔夜利息，什么情况下不会计算隔夜利息，如果我在回测时勾选了“为加快计算速度的以点数计算的盈利” 收益中是否包含了隔夜利息在里面。

Ning Wang 求解有没有能帮助的大神 ( 4 ) 我想求计算开仓时对应K线的5日均线价格（使用当前图表周期） // 1. 找到开仓时间对应的K线索引 int open_bar_index = iBarShift(_Symbol, PERIOD_M5, recent_open_time); if(open_bar_index == -1) { Print("未找到开仓时间对应的K线，错误码：", GetLastError()); return; } // 2. 计算5日均线（MA指标，周期5，应用于收盘价） double open_bar_ma5 = iMA(_Symbol, PERIOD_M5

Tian Hao Shen EA怎么改实现名称不同的跟单 ( 2 ) 比如A平台黄金名称XAUUSD B平台是GD这个怎么改参数

3571417853 MT5回测问题 ( 2 ) 我使用MT5回测，模式是基于每个实时点，零延时，策略中有涉及移动挂单，回落止盈的功能。 现在的问题是，回测出来的结果和实盘差距巨大，实盘盈利，回测亏损，为什么会这样，有谁能知道？

jianbin huang MQL5中OnTradeTransaction取值DEAL_ENTRY总是0是为什么 Hi , all 我在OnTradeTransaction函数中，HistoryDealGetInteger(dealTicket, DEAL_ENTRY)总是取值为0，应该是分为DEAL_ENTRY_IN和DEAL_ENTRY_OUT两个值的，请问这是为什么？ void OnTradeTransaction ( const MqlTradeTransaction & trans, const MqlTradeRequest & request, const MqlTradeResult &

Zhang Yi 关于C类SymbolInfo.mqh 获取不到货币对报价 ( 5 ) 高手看以下代码 ： #property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link " https://www.mql5.com " #property version "1.00" #include <Trade\SymbolInfo.mqh> CSymbolInfo symbol; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function

qiuxincheng MT4EA转MT5格式 ( 2 ) 如何将MT4EA转为MT5格式

廖志彬 不开仓不知道怎么回事 ( 4 ) //+------------------------------------------------------------------+ //| 123RulePro.mq5 | //| ForexHelper.AI 增强版123法则策略 | //| Last Update: 2024-06-15 |

Zhang Yi 关于MQL5开仓的问题 ( 1 ) 各位大神， 我写的一个开仓的代码， 在模拟帐户下，可以返回 order_ticket deal_ticket open_price 这三个值， 但在真实帐户中却 只能返回order_ticket 的值， 另外两个 deal_ticket 和 open_price 返回值为 0 ， 这是为什么啊？ 各位大神请赐教一下， 谢谢！ #property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link " https://www.mql5.com " #property version "1.00" #include