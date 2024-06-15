论坛部分

Anatoli Kazharski
  在MetaTrader 5策略测试器中分析测试结果并进行优化  (75   1 2 3 4 5 ... 7 8)
让我们来看看对一个和几个字符的测试结果。测试将在 All ticks 模式下进行。你可以使用你自己的多符号EA方案来重现这个问题并分享你的结果。 让我们来表示这个问题。例如，如果你测试一个符号，测试时间需要1分钟。如果再增加一个字符，测试需要4分钟，而不是预期的2分钟。如果我们再增加一个字符（共3个），测试时间是再增加一个字符的8倍，以此类推。
liu88663
  求个mt5使用马丁减仓EA。  (28   1 2 3)
当1手空单方向错误反向走10点后，下2手多单，当多单盈利1个点或2个点后平仓，通时平掉空单对应的亏损。
Sky All
  【新手必看】如何开始回测？  (14   1 2)
大家好，我是官网版主 有人问到如何开始回测，开个帮助的帖子。 争取用一句话概括就是： 进入MT5后用快捷建Ctrl＋R启动测试模块，点击Setting，设置测试条件，然后点击Input设置参数，最后点击开始测试，剩下的就交给计算机回测就OK了。 回测听起来很难，但是实际上的操作只有这些。 有其他任何疑问，请您随时留言。也请各路大神多多补充。 把自己人生的技能点，稍微分一点给自动交易技能以后，几乎所有的回测和交易都可以让系统自动完成。 与传统的眼手复盘相比较，系统回测的效率极高，完全不是一个量级。 多出来的技能点请点给身体健康和享受生活。 祝大家蓝天 一片，万 事如意。
bushimeng
  开始自学EA  (20   1 2)
2024年4月21日，开始自学EA， 做个记录，看看多长时间能做出自己的第一个满意的交易策略。
ethan Man
  求助，想实现一个功能，开仓自动带X点止损，当盈亏比大于1/2/3时分别自动设置移动止损X/Y/Z点  (1)
MT5自带功能是否能实现呢？还是需要挂一套EA？
Sky All
  【版主秘诀】选择真正可靠EA的七大避坑指南  (5)
大家好，我是官网版主。 最近有朋友问道：“ 市场上有很多EA，回测结果都不错，但我在一些评论中看到有人反馈回测数据与实际不符，我该怎么评估这些EA是否可靠，谢谢 ” 这是一个很好的问题，给您一些可以参考的方向。 以下均只是参考，您需要按照自己的需求合理购买。 1. 通过官网审查 最好在官网购买EA。 正规的EA开发商会通过官网提供认证的EA版本，并保证其软件没有篡改或者恶意代码。 避免从不知名的第三方渠道购买EA，因为这些EA可能存在安全隐患或者性能问题。 2. 信号来源于可信的交易商 相信关于这一点，很多同仁都深有体会。 许多EA作者会通过信号源展示其EA的交易效果。
Guo Chen
  求助，我在市场上买了一个EA。在VPS在运行了2个星期了。一直不开仓交易，不知道为啥。  (2)
求助，我在市场上买了一个EA，在VPS上运行了2个星期，卖家的直播实时信号都开仓好几次了。而我在VPS上的账户一直没有开过仓。也不知道是怎么回事情。也不知道怎么去申请退款。能帮忙找到申请退款的地方吗？
Sky All
  【官网公告】找合规开发者，开发好EA（论坛仅提供免费交流，如果您需要付费服务，请看这里——）  (38   1 2 3 4)
大家好，我是官网版主。 我们收到很多举报，希望大家不要贪小便宜吃大亏。 实话实说，开发EA时，全地球上最好的选择就是官方的自由职业者。 所有MT4和MT5的开发者都会使用官网，并且这里的开发过程，全程受到官方的保护。 受害者的经历是这样的，比如： 第一类：免费型 我花了数年创建了一套交易体系，其中包含了数种策略，相附相依。想开发成EA，便于复盘和改善。 真后悔我不该找不收钱的开发者，他说可以免费。我把策略交给他以后，他公开了我的策略，却并没有把 EA交给我。我好像错过了一个亿。。。 第二类：没有售后型 我在某宝上找了一位开发者，他开发的EA存在巨大漏洞和隐患。他却对我爱答不理，不予回应。
Shun Yao Luo
  求一套 跨平台EA  (3)
求一套 跨平台EA 可以跟单的
Yong Xiang Yang
  求助，怎么解决：strategy tester report not found  (1)
test on EURUSD,H1 tester takes too long time
hang741852963
  EA回測的問題  (1)
想請問一下大家為什麼會有這種情況嗎?我的EA放進了系統進行測試，一開始是可以的運行的，但是當我再做一個程式放進去的時侯就出現無法回測的情況，大家有試過嗎
newlju
  mt5的EA回测时报价(ASK-BID)点差很大是怎么回事？
实盘环境点差Spread最多十几，策略回测中点差一直固定为200，试过用1分钟OHLC和每次报价和每个点实时， 点差都是固定为200，这是怎么回事？
Yin Zhou Luo
  请教OBJ_BITMAP_LABEL对象背景颜色问题：系统自带面板中的最小化、关闭按钮是透明的，而我创建的却不能实现透明化？如图  (3)
下图是系统自带示例面板 下图我创建的
canghai202206
  回测会把利息计算进去吗  (3)
在回测时，什么情况下会计算隔夜利息，什么情况下不会计算隔夜利息，如果我在回测时勾选了“为加快计算速度的以点数计算的盈利” 收益中是否包含了隔夜利息在里面。
Ning Wang
  求解有没有能帮助的大神  (4)
我想求计算开仓时对应K线的5日均线价格（使用当前图表周期） // 1. 找到开仓时间对应的K线索引 int open_bar_index = iBarShift(_Symbol, PERIOD_M5, recent_open_time); if(open_bar_index == -1) { Print("未找到开仓时间对应的K线，错误码：", GetLastError()); return; } // 2. 计算5日均线（MA指标，周期5，应用于收盘价） double open_bar_ma5 = iMA(_Symbol, PERIOD_M5
Tian Hao Shen
  EA怎么改实现名称不同的跟单  (2)
比如A平台黄金名称XAUUSD B平台是GD这个怎么改参数
3571417853
  MT5回测问题  (2)
我使用MT5回测，模式是基于每个实时点，零延时，策略中有涉及移动挂单，回落止盈的功能。 现在的问题是，回测出来的结果和实盘差距巨大，实盘盈利，回测亏损，为什么会这样，有谁能知道？
wlown
  EA中使用指标数据，图表中如何禁止绘制曲线
在EA中使用指标数据（如MA、布林带等）， 不希望这些指标在图表上绘制出来（以节省图表空间和避免视觉干扰）的解决方案？
xiaokkangg CHEN
  关于 MetaEditor 的一个小建议  (1)
通过点击工具栏的【方法和列表】可列出类里的所有方法。 个人建议可以将 OnInit, OnTimer, OnTick, OnChartEvent 等关键生命周期置顶在列表最上。方便查找 提出这个建议是因为我的类里有太多方法了。很多时候不好找，或者快速定位到这些关键生命周期
jianbin huang
  MQL5中OnTradeTransaction取值DEAL_ENTRY总是0是为什么
Hi , all 我在OnTradeTransaction函数中，HistoryDealGetInteger(dealTicket, DEAL_ENTRY)总是取值为0，应该是分为DEAL_ENTRY_IN和DEAL_ENTRY_OUT两个值的，请问这是为什么？ void OnTradeTransaction ( const MqlTradeTransaction & trans, const MqlTradeRequest & request, const MqlTradeResult &
Zhang Yi
  关于C类SymbolInfo.mqh 获取不到货币对报价  (5)
高手看以下代码 ： #property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link " https://www.mql5.com " #property version "1.00" #include <Trade\SymbolInfo.mqh> CSymbolInfo symbol; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function
qiuxincheng
  MT4EA转MT5格式  (2)
如何将MT4EA转为MT5格式
廖志彬
  不开仓不知道怎么回事  (4)
//+------------------------------------------------------------------+ //| 123RulePro.mq5 | //| ForexHelper.AI 增强版123法则策略 | //| Last Update: 2024-06-15 |
Zhang Yi
  关于MQL5开仓的问题  (1)
各位大神， 我写的一个开仓的代码， 在模拟帐户下，可以返回 order_ticket deal_ticket open_price 这三个值， 但在真实帐户中却 只能返回order_ticket 的值， 另外两个 deal_ticket 和 open_price 返回值为 0 ， 这是为什么啊？ 各位大神请赐教一下， 谢谢！ #property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link " https://www.mql5.com " #property version "1.00" #include
282230219
  关于10月3日更新后的问题
在2025年10月8日MT5更新后，软件测试功能中遗传优化和向前优化，出现了EA程序无法确认，无法找到测试层序的现象。不知其他人是否有同样问题
zzq1995510
  使用mql5的OnBookEvent获取不了市场深度的数据，请问各位老师有遇到类似的问题吗，还请各位老师指点，感恩
我在开发自己的交易自动化程序时，需要获取市场深度变化的相关数据。因此，我使用了 mql5 提供的 MarketBookAdd(Symbol()) 这个函数进行订阅。但它总是返回“false”。而且，即便我在 MT5
joshua xin
  请问OnTradeTransaction 事务处理函数中，怎么获取到被止损订单的信息
因为mt5是通过系统自动生成反向订单来平仓的，当反向订单生成后，触发OnTradeTransaction事务函数，那么的是的参数是改out类型的订单。我该怎么拿到被平仓的订单信息
Rui Qiu Liu
  缺少terminal.ini和stderror.mqh文件怎么处理？  (2)
我的 MetaTrader5编辑器中， 缺少terminal.ini和stderror.mqh文件，导致无法拦截手动或EA自动开新单，也不能读取错误代码，请问老师们如何 解决？ 谢谢！
joshua xin
  CSpinEdit 控件没办法实现，小数设置和显示，请问有没有解决方案
除了自定义一个 CSpinEdit 类的方法，使用官方的，是否可以支持小数设置显示的需求
joshua xin
  mt5软件的mql5，创建了一个Dialog对话框，但是鼠标事件依然会影响到图表层面，请问怎么拦截鼠标事件？  (2)
我创建了一个Dialog对话框，之后鼠标点击对话框内部区域，发现背景图表也会触发点击事件。 最明显的就是，在对话框内部点击并拖动鼠标时候，背景K线图也会跟着在移动。 请问，怎么样才可以拦截鼠标的拖动事件，让背景图表不会受到影响