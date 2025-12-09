求助，我在市场上买了一个EA。在VPS在运行了2个星期了。一直不开仓交易，不知道为啥。 新评论 Guo Chen 2025.12.05 10:14 求助，我在市场上买了一个EA，在VPS上运行了2个星期，卖家的直播实时信号都开仓好几次了。而我在VPS上的账户一直没有开过仓。也不知道是怎么回事情。也不知道怎么去申请退款。能帮忙找到申请退款的地方吗？ Alain Verleyen 2025.12.05 14:24 #1 已激活的产品无法退款。 VPS的日志文件中包含哪些内容？ 您还应该联系卖家以获得支持。 Yiannn 2025.12.09 03:47 #2 有可能是程式里的产品代码与你自己卷商的代码不同 所以ea才没办法开单 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录