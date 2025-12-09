求助，我在市场上买了一个EA。在VPS在运行了2个星期了。一直不开仓交易，不知道为啥。

    求助，我在市场上买了一个EA，在VPS上运行了2个星期，卖家的直播实时信号都开仓好几次了。而我在VPS上的账户一直没有开过仓。也不知道是怎么回事情。也不知道怎么去申请退款。能帮忙找到申请退款的地方吗？
 

已激活的产品无法退款。

VPS的日志文件中包含哪些内容？

您还应该联系卖家以获得支持。

 

有可能是程式里的产品代码与你自己卷商的代码不同

所以ea才没办法开单

