稳定赢利，其实很简单！ - 页 3 123 新评论 Sergey Golubev 2017.09.21 12:05 #21 Miracle EA 附加的文件： miracle.zip 236 kb eMiracle.ex4 24 kb eurusdh1.zip 70 kb eurusdh1_1.zip 118 kb Sergey Golubev 2017.09.21 12:07 #22 Thankful EA 附加的文件： thankfull.mq4 32 kb thankful.zip 23 kb ccs588 2017.10.09 02:14 #23 Shengxi Chen: 像很多过来人一样，我在初入外汇交易行业的时候怀揣着迅速发财的梦想。由于这种激情，我胆子大、仓位重，在开始的两年被马丁和网格赔了好多钱，后来才真正研究交易，学会了控制风险，虽然不再赔钱，但也不赚钱。再后来，深刻反省之后，我了放弃对日线以内的行情的关注，只关注日线和周线，同时，数年的钻研让我真正领会了趋势的要义，从那以后，开始赢利了。 做单就是赢概率。所谓趋势的要义，不要把趋势理解为上涨或下跌的方向，而要理解成上涨或下跌的概率，因为，比如在上涨趋势中，任何一个做多类型的订单都要比做空类型的订单赚钱的概率高（假如它们止盈止损都一样），这就是趋势的要义。 为什么做长线能赢利，而做短线则赔钱？答案是，市场的细微变化接近混沌现象，市场的整体变化则接近物理现象，物理现象可以预测，混沌现象无法预测。所以，趋势在长线上往往比在短线更有效，长线容易赢利，短线则难。 人类、社会、个人行为都属于混沌现象。我们知道，从 2012 年秋季以后中国经济增速开始下滑，诸多行业都越来越难做，这是很明显的整体趋势。但是，你身边的老张、老王，他们的个人状况却未必和这个趋势相符合，可能老张正好是从 2012 年秋季开始生意变好的。在外汇市场上，日线、周线是国家，分钟线的片段是老张、老王，等出现个新人，你还没有认出是谁呢，行情就已经过去了，更谈不上了解趋势。 在交易中，越是微小的柱线，趋势越难以捉摸，前面我们讲，做单就是在赢概率，概率就是趋势的表现。然后再看，你根本就找不到趋势，怎么可能在概率上占到便宜呢。更何况，因为点差、手续费、滑点、隔夜利息，几个交易下来，账目就开始缩水，所以，在短线中你根本不可能沾到便宜。 在论坛和群众常常看到一些人拿个几天翻倍的账户来观摩，我说这种垃圾东西你白送我都不要，还让我跟单/挂机。你的策略能经得起十年、二十年、全部历史数据的验证吗？你了解你策略的短板、策略的最大回撤幅度 /亏损时间吗？ 经本人的研究，全自动 EA 的年化收益基本上不大可能超过 50%，半自动或者人工做单那就没准了，我曾见过一位高手用人工做单也不过每年 70%的收益，当然，这个前提是能够稳定赢利，不包含那些自命不凡的小白。 短线中很难找到趋势，所以短线是赌博思维，重仓碰到逆势，必死无疑。做短线的朋友，迅速发财梦该醒醒了。 欢迎讨论！请问您说的长线是下单后多少天？ 123 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Miracle EA
Thankful EA
像很多过来人一样，我在初入外汇交易行业的时候怀揣着迅速发财的梦想。由于这种激情，我胆子大、仓位重，在开始的两年被马丁和网格赔了好多钱，后来才真正研究交易，学会了控制风险，虽然不再赔钱，但也不赚钱。再后来，深刻反省之后，我了放弃对日线以内的行情的关注，只关注日线和周线，同时，数年的钻研让我真正领会了趋势的要义，从那以后，开始赢利了。
做单就是赢概率。所谓趋势的要义，不要把趋势理解为上涨或下跌的方向，而要理解成上涨或下跌的概率，因为，比如在上涨趋势中，任何一个做多类型的订单都要比做空类型的订单赚钱的概率高（假如它们止盈止损都一样），这就是趋势的要义。
为什么做长线能赢利，而做短线则赔钱？答案是，市场的细微变化接近混沌现象，市场的整体变化则接近物理现象，物理现象可以预测，混沌现象无法预测。所以，趋势在长线上往往比在短线更有效，长线容易赢利，短线则难。
人类、社会、个人行为都属于混沌现象。我们知道，从 2012 年秋季以后中国经济增速开始下滑，诸多行业都越来越难做，这是很明显的整体趋势。但是，你身边的老张、老王，他们的个人状况却未必和这个趋势相符合，可能老张正好是从 2012 年秋季开始生意变好的。在外汇市场上，日线、周线是国家，分钟线的片段是老张、老王，等出现个新人，你还没有认出是谁呢，行情就已经过去了，更谈不上了解趋势。
在交易中，越是微小的柱线，趋势越难以捉摸，前面我们讲，做单就是在赢概率，概率就是趋势的表现。然后再看，你根本就找不到趋势，怎么可能在概率上占到便宜呢。更何况，因为点差、手续费、滑点、隔夜利息，几个交易下来，账目就开始缩水，所以，在短线中你根本不可能沾到便宜。
在论坛和群众常常看到一些人拿个几天翻倍的账户来观摩，我说这种垃圾东西你白送我都不要，还让我跟单/挂机。你的策略能经得起十年、二十年、全部历史数据的验证吗？你了解你策略的短板、策略的最大回撤幅度 /亏损时间吗？
经本人的研究，全自动 EA 的年化收益基本上不大可能超过 50%，半自动或者人工做单那就没准了，我曾见过一位高手用人工做单也不过每年 70%的收益，当然，这个前提是能够稳定赢利，不包含那些自命不凡的小白。
短线中很难找到趋势，所以短线是赌博思维，重仓碰到逆势，必死无疑。做短线的朋友，迅速发财梦该醒醒了。
欢迎讨论！