稳定赢利，其实很简单！
1971年、1993年开始，妹子我那时候出生的话，现在都快50了。既然做外汇交易，不能迅速赚钱，还谈什么交易。
Shengxi Chen:感觉很不错的样子
外汇交易，做到稳定赢利只有3个要点：长线、轻仓、大概率。领会这3个要点，所谓风险控制、心理因素，皆在其中。
解读这幅图，一看历史测试的起始时间和结束时间，二看净值回撤幅度和时间。
以下是本人对数个外汇商品全部历史数据的回测（MT5）：
外汇市场就是一个送钱给自己的地方，在这里，不想赚钱都难。
有实力，就是这么拽！
fxgainer:
看看我的测试图,曲线多么完美!
数据很完美，不知道实际盈利情况如何？
fxgainer:毫不客气的讲，这样的回测效果就是垃圾。这样的效果我能贴出几百个，看着很美丽，一上实盘死光光！建议去认真读一下MT5文档关于回测那段。
看看我的测试图,曲线多么完美!
Lasa:
1971年、1993年开始，妹子我那时候出生的话，现在都快50了。既然做外汇交易，不能迅速赚钱，还谈什么交易。
像很多过来人一样，我在初入外汇交易行业的时候怀揣着迅速发财的梦想。由于这种激情，我胆子大、仓位重，在开始的两年被马丁和网格赔了好多钱，后来才真正研究交易，学会了控制风险，虽然不再赔钱，但也不赚钱。再后来，深刻反省之后，我了放弃对日线以内的行情的关注，只关注日线和周线，同时，数年的钻研让我真正领会了趋势的要义，从那以后，开始赢利了。
做单就是赢概率。所谓趋势的要义，不要把趋势理解为上涨或下跌的方向，而要理解成上涨或下跌的概率，因为，比如在上涨趋势中，任何一个做多类型的订单都要比做空类型的订单赚钱的概率高（假如它们止盈止损都一样），这就是趋势的要义。
为什么做长线能赢利，而做短线则赔钱？答案是，市场的细微变化接近混沌现象，市场的整体变化则接近物理现象，物理现象可以预测，混沌现象无法预测。所以，趋势在长线上往往比在短线更有效，长线容易赢利，短线则难。
人类、社会、个人行为都属于混沌现象。我们知道，从 2012 年秋季以后中国经济增速开始下滑，诸多行业都越来越难做，这是很明显的整体趋势。但是，你身边的老张、老王，他们的个人状况却未必和这个趋势相符合，可能老张正好是从 2012 年秋季开始生意变好的。在外汇市场上，日线、周线是国家，分钟线的片段是老张、老王，等出现个新人，你还没有认出是谁呢，行情就已经过去了，更谈不上了解趋势。
在交易中，越是微小的柱线，趋势越难以捉摸，前面我们讲，做单就是在赢概率，概率就是趋势的表现。然后再看，你根本就找不到趋势，怎么可能在概率上占到便宜呢。更何况，因为点差、手续费、滑点、隔夜利息，几个交易下来，账目就开始缩水，所以，在短线中你根本不可能沾到便宜。
在论坛和群众常常看到一些人拿个几天翻倍的账户来观摩，我说这种垃圾东西你白送我都不要，还让我跟单/挂机。你的策略能经得起十年、二十年、全部历史数据的验证吗？你了解你策略的短板、策略的最大回撤幅度 /亏损时间吗？
经本人的研究，全自动 EA 的年化收益基本上不大可能超过 50%，半自动或者人工做单那就没准了，我曾见过一位高手用人工做单也不过每年 70%的收益，当然，这个前提是能够稳定赢利，不包含那些自命不凡的小白。
短线中很难找到趋势，所以短线是赌博思维，重仓碰到逆势，必死无疑。做短线的朋友，迅速发财梦该醒醒了。
欢迎讨论！
Shengxi Chen:给个下载地址，让大家测试一下吧。
fxgainer:呵呵，不和你吵，传一个附件上去，是我自己写的，算是比较有用的资料，你爱看不看
不要吹牛逼,你贴出几张让大家看看呀!是从一万涨到一个亿!
就你那几张图,还好意思晒出来?
Lasa说得对,50年,居然大部分连翻倍都没有。既然做外汇交易，不能迅速赚钱，还谈什么交易.就是在股市做到这份上,也无地自容了
本来不想亮出来,自己偷着乐就行了,但看到你还说什么"有实力，就是这么拽！",呵呵...
真正有实力的,就靠自己做交易,不靠别的.吹嘘有实力想拉人头的基本上都是骗子.
附加的文件：
83nsz2vk6e1d0h47dVer1a.zip 756 kb
Shengxi Chen:
呵呵，不和你吵，传一个附件上去，是我自己写的，算是比较有用的资料，你爱看不看
呵呵，不和你吵，传一个附件上去，是我自己写的，算是比较有用的资料，你爱看不看
谢谢分享,文章写的很好,说明你对MQL有很深的研究,那就应该知道我的测试结果和你说的"几天翻倍的账户来观摩"是不一样的.
我用MT4是因为交易商比较多.MT5的功能强,更有助于开发出好的EA.
另,如果你有金融知识的话,可以知道80年代的一万元相当于现在的300万元左右.
祝你好运,早日找到你的交易圣杯!
