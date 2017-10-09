稳定赢利，其实很简单！ - 页 2 123 新评论 Ronghua Hu 2016.11.02 04:46 #11 Shengxi Chen: 像很多过来人一样，我在初入外汇交易行业的时候怀揣着迅速发财的梦想。由于这种激情，我胆子大、仓位重，在开始的两年被马丁和网格赔了好多钱，后来才真正研究交易，学会了控制风险，虽然不再赔钱，但也不赚钱。再后来，深刻反省之后，我了放弃对日线以内的行情的关注，只关注日线和周线，同时，数年的钻研让我真正领会了趋势的要义，从那以后，开始赢利了。 做单就是赢概率。所谓趋势的要义，不要把趋势理解为上涨或下跌的方向，而要理解成上涨或下跌的概率，因为，比如在上涨趋势中，任何一个做多类型的订单都要比做空类型的订单赚钱的概率高（假如它们止盈止损都一样），这就是趋势的要义。 为什么做长线能赢利，而做短线则赔钱？答案是，市场的细微变化接近混沌现象，市场的整体变化则接近物理现象，物理现象可以预测，混沌现象无法预测。所以，趋势在长线上往往比在短线更有效，长线容易赢利，短线则难。 人类、社会、个人行为都属于混沌现象。我们知道，从 2012 年秋季以后中国经济增速开始下滑，诸多行业都越来越难做，这是很明显的整体趋势。但是，你身边的老张、老王，他们的个人状况却未必和这个趋势相符合，可能老张正好是从 2012 年秋季开始生意变好的。在外汇市场上，日线、周线是国家，分钟线的片段是老张、老王，等出现个新人，你还没有认出是谁呢，行情就已经过去了，更谈不上了解趋势。 在交易中，越是微小的柱线，趋势越难以捉摸，前面我们讲，做单就是在赢概率，概率就是趋势的表现。然后再看，你根本就找不到趋势，怎么可能在概率上占到便宜呢。更何况，因为点差、手续费、滑点、隔夜利息，几个交易下来，账目就开始缩水，所以，在短线中你根本不可能沾到便宜。 在论坛和群众常常看到一些人拿个几天翻倍的账户来观摩，我说这种垃圾东西你白送我都不要，还让我跟单/挂机。你的策略能经得起十年、二十年、全部历史数据的验证吗？你了解你策略的短板、策略的最大回撤幅度 /亏损时间吗？ 经本人的研究，全自动 EA 的年化收益基本上不大可能超过 50%，半自动或者人工做单那就没准了，我曾见过一位高手用人工做单也不过每年 70%的收益，当然，这个前提是能够稳定赢利，不包含那些自命不凡的小白。 短线中很难找到趋势，所以短线是赌博思维，重仓碰到逆势，必死无疑。做短线的朋友，迅速发财梦该醒醒了。 欢迎讨论！很赞同你的说法，但是往往做外汇的初级阶段都是短线，和我一样，以为做外汇期货，不就是要做短线吗？不然和买股票有啥区别。当然我做短线的另外一个原因是外汇杠杆高，刚开始开单不会，投入资金不多，还都0.1，0.5以上的开，导致亏损严重，不得不割肉。亏多了，发现还是做长线的赚钱，开小单。一点一点赚，积少成多，收益还是可以的。 Lasa 2016.11.04 03:14 #12 我以前有跟过信号，都是排名数一数二的那种，有一个信号跟了将近2年，翻了20多倍，想着都2年了一直好着，贪心没有把钱取出来，去年瑞郎那次一下子就爆仓了。赔的干干净净。也先后用过不少每天、每月翻倍的EA，马丁和网格都用过，最长的也不过几个月时间，赚钱倒是挺快，爆仓更快。楼主这么好的策略，有提供理财或者代挂不？妹子长得丑，但还是想一夜暴富，不过这个看着更靠谱。 20007882 2016.11.04 08:34 #13 Shengxi Chen: 像很多过来人一样，我在初入外汇交易行业的时候怀揣着迅速发财的梦想。由于这种激情，我胆子大、仓位重，在开始的两年被马丁和网格赔了好多钱，后来才真正研究交易，学会了控制风险，虽然不再赔钱，但也不赚钱。再后来，深刻反省之后，我了放弃对日线以内的行情的关注，只关注日线和周线，同时，数年的钻研让我真正领会了趋势的要义，从那以后，开始赢利了。 做单就是赢概率。所谓趋势的要义，不要把趋势理解为上涨或下跌的方向，而要理解成上涨或下跌的概率，因为，比如在上涨趋势中，任何一个做多类型的订单都要比做空类型的订单赚钱的概率高（假如它们止盈止损都一样），这就是趋势的要义。 为什么做长线能赢利，而做短线则赔钱？答案是，市场的细微变化接近混沌现象，市场的整体变化则接近物理现象，物理现象可以预测，混沌现象无法预测。所以，趋势在长线上往往比在短线更有效，长线容易赢利，短线则难。 人类、社会、个人行为都属于混沌现象。我们知道，从 2012 年秋季以后中国经济增速开始下滑，诸多行业都越来越难做，这是很明显的整体趋势。但是，你身边的老张、老王，他们的个人状况却未必和这个趋势相符合，可能老张正好是从 2012 年秋季开始生意变好的。在外汇市场上，日线、周线是国家，分钟线的片段是老张、老王，等出现个新人，你还没有认出是谁呢，行情就已经过去了，更谈不上了解趋势。 在交易中，越是微小的柱线，趋势越难以捉摸，前面我们讲，做单就是在赢概率，概率就是趋势的表现。然后再看，你根本就找不到趋势，怎么可能在概率上占到便宜呢。更何况，因为点差、手续费、滑点、隔夜利息，几个交易下来，账目就开始缩水，所以，在短线中你根本不可能沾到便宜。 在论坛和群众常常看到一些人拿个几天翻倍的账户来观摩，我说这种垃圾东西你白送我都不要，还让我跟单/挂机。你的策略能经得起十年、二十年、全部历史数据的验证吗？你了解你策略的短板、策略的最大回撤幅度 /亏损时间吗？ 经本人的研究，全自动 EA 的年化收益基本上不大可能超过 50%，半自动或者人工做单那就没准了，我曾见过一位高手用人工做单也不过每年 70%的收益，当然，这个前提是能够稳定赢利，不包含那些自命不凡的小白。 短线中很难找到趋势，所以短线是赌博思维，重仓碰到逆势，必死无疑。做短线的朋友，迅速发财梦该醒醒了。 欢迎讨论！好文章，点赞 Shengxi Chen 2016.11.05 10:30 #14 Zhe Cheng: 问题是你这个收益率根本无法抵御通货膨胀！50年，通货膨胀达到了多少倍，你计算过了吗？也就是说，算上通货膨胀，按货币的时机购买价值，你这个账户是严重亏损的！相当于爆仓了（按货币时机购买价值来计算）。金额都是美元算的。没有计算复利，而且实际使用需要对冲，通货膨胀那些影响不大。没有金刚钻，不揽瓷器活。我既然能摆出来，就有能拿得出手的理由。 Shengxi Chen 2016.11.05 10:31 #15 Zhe Cheng: 这个还没有计算你的隔夜利息。MT5是计算过隔夜利息的。 Ling Zheng 2016.11.09 14:01 #16 这些有什么用啊，挂个信号让大家看看 Ling Zheng 2016.11.09 14:10 #17 Lasa: 我以前有跟过信号，都是排名数一数二的那种，有一个信号跟了将近2年，翻了20多倍，想着都2年了一直好着，贪心没有把钱取出来，去年瑞郎那次一下子就爆仓了。赔的干干净净。也先后用过不少每天、每月翻倍的EA，马丁和网格都用过，最长的也不过几个月时间，赚钱倒是挺快，爆仓更快。楼主这么好的策略，有提供理财或者代挂不？妹子长得丑，但还是想一夜暴富，不过这个看着更靠谱。你这是你自己的问题了，翻了二十倍你都不想提现！！！任何投资策略理论上讲都有失效的一天，只是时间长短的问题，否则那不是跟印钞机一样了？那是不切实际的。 Shengxi Chen 2016.11.23 06:36 #18 Ling Zheng: 这些有什么用啊，挂个信号让大家看看呵呵，自然有用，下面的是新版EA效果，牛皮不是单靠吹的。 Nianfu Li 2016.11.24 06:50 #19 真的太好了。你在MQL5市场发布吧，相信会有很多人买你的EA。 547338074 2016.11.24 06:58 #20 Shengxi Chen: 像很多过来人一样，我在初入外汇交易行业的时候怀揣着迅速发财的梦想。由于这种激情，我胆子大、仓位重，在开始的两年被马丁和网格赔了好多钱，后来才真正研究交易，学会了控制风险，虽然不再赔钱，但也不赚钱。再后来，深刻反省之后，我了放弃对日线以内的行情的关注，只关注日线和周线，同时，数年的钻研让我真正领会了趋势的要义，从那以后，开始赢利了。 做单就是赢概率。所谓趋势的要义，不要把趋势理解为上涨或下跌的方向，而要理解成上涨或下跌的概率，因为，比如在上涨趋势中，任何一个做多类型的订单都要比做空类型的订单赚钱的概率高（假如它们止盈止损都一样），这就是趋势的要义。 为什么做长线能赢利，而做短线则赔钱？答案是，市场的细微变化接近混沌现象，市场的整体变化则接近物理现象，物理现象可以预测，混沌现象无法预测。所以，趋势在长线上往往比在短线更有效，长线容易赢利，短线则难。 人类、社会、个人行为都属于混沌现象。我们知道，从 2012 年秋季以后中国经济增速开始下滑，诸多行业都越来越难做，这是很明显的整体趋势。但是，你身边的老张、老王，他们的个人状况却未必和这个趋势相符合，可能老张正好是从 2012 年秋季开始生意变好的。在外汇市场上，日线、周线是国家，分钟线的片段是老张、老王，等出现个新人，你还没有认出是谁呢，行情就已经过去了，更谈不上了解趋势。 在交易中，越是微小的柱线，趋势越难以捉摸，前面我们讲，做单就是在赢概率，概率就是趋势的表现。然后再看，你根本就找不到趋势，怎么可能在概率上占到便宜呢。更何况，因为点差、手续费、滑点、隔夜利息，几个交易下来，账目就开始缩水，所以，在短线中你根本不可能沾到便宜。 在论坛和群众常常看到一些人拿个几天翻倍的账户来观摩，我说这种垃圾东西你白送我都不要，还让我跟单/挂机。你的策略能经得起十年、二十年、全部历史数据的验证吗？你了解你策略的短板、策略的最大回撤幅度 /亏损时间吗？ 经本人的研究，全自动 EA 的年化收益基本上不大可能超过 50%，半自动或者人工做单那就没准了，我曾见过一位高手用人工做单也不过每年 70%的收益，当然，这个前提是能够稳定赢利，不包含那些自命不凡的小白。 短线中很难找到趋势，所以短线是赌博思维，重仓碰到逆势，必死无疑。做短线的朋友，迅速发财梦该醒醒了。 欢迎讨论！很精辟 123 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
像很多过来人一样，我在初入外汇交易行业的时候怀揣着迅速发财的梦想。由于这种激情，我胆子大、仓位重，在开始的两年被马丁和网格赔了好多钱，后来才真正研究交易，学会了控制风险，虽然不再赔钱，但也不赚钱。再后来，深刻反省之后，我了放弃对日线以内的行情的关注，只关注日线和周线，同时，数年的钻研让我真正领会了趋势的要义，从那以后，开始赢利了。
做单就是赢概率。所谓趋势的要义，不要把趋势理解为上涨或下跌的方向，而要理解成上涨或下跌的概率，因为，比如在上涨趋势中，任何一个做多类型的订单都要比做空类型的订单赚钱的概率高（假如它们止盈止损都一样），这就是趋势的要义。
为什么做长线能赢利，而做短线则赔钱？答案是，市场的细微变化接近混沌现象，市场的整体变化则接近物理现象，物理现象可以预测，混沌现象无法预测。所以，趋势在长线上往往比在短线更有效，长线容易赢利，短线则难。
人类、社会、个人行为都属于混沌现象。我们知道，从 2012 年秋季以后中国经济增速开始下滑，诸多行业都越来越难做，这是很明显的整体趋势。但是，你身边的老张、老王，他们的个人状况却未必和这个趋势相符合，可能老张正好是从 2012 年秋季开始生意变好的。在外汇市场上，日线、周线是国家，分钟线的片段是老张、老王，等出现个新人，你还没有认出是谁呢，行情就已经过去了，更谈不上了解趋势。
在交易中，越是微小的柱线，趋势越难以捉摸，前面我们讲，做单就是在赢概率，概率就是趋势的表现。然后再看，你根本就找不到趋势，怎么可能在概率上占到便宜呢。更何况，因为点差、手续费、滑点、隔夜利息，几个交易下来，账目就开始缩水，所以，在短线中你根本不可能沾到便宜。
在论坛和群众常常看到一些人拿个几天翻倍的账户来观摩，我说这种垃圾东西你白送我都不要，还让我跟单/挂机。你的策略能经得起十年、二十年、全部历史数据的验证吗？你了解你策略的短板、策略的最大回撤幅度 /亏损时间吗？
经本人的研究，全自动 EA 的年化收益基本上不大可能超过 50%，半自动或者人工做单那就没准了，我曾见过一位高手用人工做单也不过每年 70%的收益，当然，这个前提是能够稳定赢利，不包含那些自命不凡的小白。
短线中很难找到趋势，所以短线是赌博思维，重仓碰到逆势，必死无疑。做短线的朋友，迅速发财梦该醒醒了。
欢迎讨论！
也先后用过不少每天、每月翻倍的EA，马丁和网格都用过，最长的也不过几个月时间，赚钱倒是挺快，爆仓更快。
楼主这么好的策略，有提供理财或者代挂不？妹子长得丑，但还是想一夜暴富，不过这个看着更靠谱。
好文章，点赞
问题是你这个收益率根本无法抵御通货膨胀！50年，通货膨胀达到了多少倍，你计算过了吗？也就是说，算上通货膨胀，按货币的时机购买价值，你这个账户是严重亏损的！相当于爆仓了（按货币时机购买价值来计算）。
金额都是美元算的。没有计算复利，而且实际使用需要对冲，通货膨胀那些影响不大。
没有金刚钻，不揽瓷器活。我既然能摆出来，就有能拿得出手的理由。
这个还没有计算你的隔夜利息。
也先后用过不少每天、每月翻倍的EA，马丁和网格都用过，最长的也不过几个月时间，赚钱倒是挺快，爆仓更快。
楼主这么好的策略，有提供理财或者代挂不？妹子长得丑，但还是想一夜暴富，不过这个看着更靠谱。
这些有什么用啊，挂个信号让大家看看
呵呵，自然有用，下面的是新版EA效果，牛皮不是单靠吹的。
