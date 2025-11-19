文章 "研究 CCanvas 类。抗锯齿和阴影" - 页 2 12 新评论 Vitaliy Kostrubko 2025.11.18 11:36 #11 这就对了，这就接近我的问题了 ) 这对文字描边有用吗？ 以下是我的示例： (此标记是在 Canvas 中完成的） 问题的关键在于，如果您复制 N 份文本并将其放置在主文本周围的 "圆圈 "中，然后使用大字体（50 点以上......我有 150 点）和多行题词，5-7 行（屏幕上的日志），，那么在创建 OBJECTS 时，笔记本电脑就会挂起 .....。我不得不重新启动终端...在 kanvas 上 - 笔记本电脑很安静，但创建这样一个文本多行标签的时间 = 5 分钟 !!!! ......优化了代码，现在在 kanvas 上创建 7 行日志只需 101 秒（比一分钟稍长）。 这仍然太长了！ 有没有更快的文字描述方法？ ......我还是想听听专家们对这个问题的意见！ 谢谢！ Alain Verleyen 2025.11.18 16:08 #12 Vitaliy Kostrubko #:这就对了，这和我的问题很接近 ) 这对文字描边有用吗？这是我的例子：(此标记在 Canvas 中完成）问题的关键在于，如果您复制 N 份文本并将其 "围成一圈 "放置在主文本周围，然后使用大字体（50 点以上......而我有 ^ 150 点）和多行题词，5-7 行（屏幕上的日志）， ，那么在创建 OBJECTS 时，笔记本电脑就会挂起 .....我不得不重新启动终端......而在 kanvas 上 - 笔记本电脑是安静的，但创建这样一个文本多行标签的时间 = 5 分钟 !!!!......优化了代码，现在在 kanvas 上创建 7 行日志只需 101 秒（比一分钟稍长）。这仍然太长了！有什么方法或途径能让文字描述更快？......还是想听听专家们对这个问题的意见！谢谢！ 您能提供代码来重现您的问题吗？ Arch 2025.11.19 10:40 #13 Vitaliy Kostrubko #:这就对了，这也很接近我的问题 )，它能与文字笔划一起工作吗？这是我的例子：(此标记是在 Canvas 中完成的）问题的关键在于，如果您复制 N 份文本并将其 "围成一圈 "放置在主文本周围，然后使用大号字体（50 点以上......而我有 ^ 150 点）和多行题词，5-7 行（屏幕上的日志），，那么在创建 OBJECTS 时 - 笔记本电脑就会挂起 .....。我不得不重新启动终端...在 kanvas 上 - 笔记本电脑很安静，但创建这样一个文本多行标签的时间 = 5 分钟 !!!!......优化了代码，现在在 kanvas 上创建 7 行日志需要 101 秒（比一分钟长一点）。这仍然是一个很长的时间！有什么方法或途径可以加快文本记录的速度吗？......还是想听听专家们对这个问题的意见！谢谢！ 在主推杆下，同样使用粗体字体或移位是不是一种选择？ 可以得到正常体积的字母，也可以做阴影，在边缘处只需粉碎像素进行模糊处理。 12 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这就对了，这就接近我的问题了 )
这对文字描边有用吗？
以下是我的示例：
(此标记是在 Canvas 中完成的）
问题的关键在于，如果您复制 N 份文本并将其放置在主文本周围的 "圆圈 "中，然后使用大字体（50 点以上......我有 150 点）和多行题词，5-7 行（屏幕上的日志），
，那么在创建 OBJECTS 时，笔记本电脑就会挂起 .....。我不得不重新启动终端...在 kanvas 上 - 笔记本电脑很安静，但创建这样一个文本多行标签的时间 = 5 分钟 !!!!
......优化了代码，现在在 kanvas 上创建 7 行日志只需 101 秒（比一分钟稍长）。
这仍然太长了！
有没有更快的文字描述方法？
......我还是想听听专家们对这个问题的意见！
谢谢！
