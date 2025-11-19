文章 "研究 CCanvas 类。抗锯齿和阴影" - 页 2

这就对了，这就接近我的问题了 )
这对文字描边有用吗？

以下是我的示例：

(此标记是在 Canvas 中完成的）

问题的关键在于，如果您复制 N 份文本并将其放置在主文本周围的 "圆圈 "中，然后使用大字体（50 点以上......我有 150 点）和多行题词，5-7 行（屏幕上的日志），
，那么在创建 OBJECTS 时，笔记本电脑就会挂起 .....。我不得不重新启动终端...在 kanvas 上 - 笔记本电脑很安静，但创建这样一个文本多行标签的时间 = 5 分钟 !!!!

......优化了代码，现在在 kanvas 上创建 7 行日志只需 101 秒（比一分钟稍长）。

这仍然太长了！

有没有更快的文字描述方法？

......我还是想听听专家们对这个问题的意见！

谢谢！

 
您能提供代码来重现您的问题吗？
 
在主推杆下，同样使用粗体字体或移位是不是一种选择？ 可以得到正常体积的字母，也可以做阴影，在边缘处只需粉碎像素进行模糊处理。
