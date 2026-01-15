文章 "突破机器学习的局限（第一部分）：缺乏可互操作的度量指标"
"然而，我们的战略展示了恢复和保持正轨的能力，这正是我们所追求的"。
我一直认为，一个人应该努力追求的是能够产生利润的战略：)
谢谢你的文章，@Gamuchirai Zororo Ndawana
我同意@Maxim Dmitrievsky 的观点，最终目标是盈利。作为稳健性和缩水控制，"恢复并保持在正轨上 "的想法是有道理的，但它不能取代盈利。
- 示例包含前瞻性偏差（使用 i + HORIZON 的特征），这使得评估无效；
- 总和为零 "的 DRS 检验是同义反复，因为这两个标签在结构上是不对称的，它不能证明市场理解。
实用建议：前向检验、成本和滑点、非对称或量化损失或基于效用的目标，以及惩罚换手率以避免均值拥抱。(务实的看法：使亏损与盈利方式保持一致）。
谢谢你的文章， @Gamuchirai Zororo Ndawana
我同意 @Maxim Dmitrievsky 的观点，最终目标是盈利。从稳健性和控制缩水的角度来看，恢复并保持在正轨上的想法是有道理的，但它不能替代盈利。
- 示例包含前瞻性偏差（i + HORIZON 的特征），这会使评估失效；
- DRS 测试中的 "总和为零 "是同义反复，因为这两个词在设计上是不对称的；这并不能证明对市场的理解。
有时我在想，我们所依赖的翻译工具是否无法捕捉到原始信息。您的回复比我从 @Maxim Dmitrievsky 的原文中理解到的更多。
感谢您指出了前瞻性偏差（带 i + HORIZON 的功能）中的疏忽，这是我最讨厌的 bug，它们需要整个重新测试。
您还提供了宝贵的反馈意见，说明了在实践中用于验证模型的验证措施，夏普比率（Sharpe Ratio）一定类似于通用的黄金标准。我需要更多地了解 Calmar 和 Sortino，才能形成自己的观点，谢谢您的建议。
我同意你的观点，这两个术语在设计上是反对称的，而检验的标准是模型应保持反对称，任何偏离这一预期的行为都是不合格的。如果一个或两个模型存在不可接受的偏差，那么它们的预测就不会像我们期望的那样保持反对称。
然而，利润的概念只是我为了突出问题而给出的一个简单说明。我们今天所拥有的衡量标准都不能告诉我们什么时候会出现均值拥抱现象。关于统计学习的文献都没有告诉我们为什么会发生均值拥抱。不幸的是，由于我们遵循的最佳实践，这种情况正在发生，而这只是我希望就最佳实践的危险性展开更多讨论的众多方法之一。
这篇文章更像是一种求助，希望我们能够团结起来，从头开始设计新的协议。新标准。我们的优化人员可以直接针对我们的利益制定新的目标。
新文章 突破机器学习的局限（第一部分）：缺乏可互操作的度量指标已发布：
想象您正在参加一场彩票式的竞赛。您和另外99人被随机选中，共同角逐1,000,000美元的大奖。规则很简单：您必须猜测其他99名参与者的身高。猜测总误差最小的人即为获胜者。
现在，情况有了变化：在本例中，假设全球人类的平均身高为1.1米。如果您对每个人都猜测为1.1米，那么您实际上可能会赢得大奖，尽管从技术层面上讲，您的每一个预测都是错误的。为什么呢？因为在充满噪声和不确定性的环境中，猜测平均值往往能产生最小的总体误差。
作者：Gamuchirai Zororo Ndawana