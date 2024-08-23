mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 154 1...147148149150151152153154155156157158159160161...247 新评论 Nikolai Semko 2019.12.18 03:33 #1531 Roman: 虽然被翻译成字节码，但Java有自己的虚拟 执行机（JVM）。 另外，该语言是严格类型化的，不像其他语言有解释器。 最有可能的是，严格的类型化和JVM是快速执行和向硬件传输指令的原因。 美国的交易终端是用Java编写的，是有原因的。芝加哥的CME集团正式提供一个用Java编写的终端。 一位程序员曾经告诉我，Java的根基在电信。 而电信业，从一开始就要求处理和传输数据的速度。 而且Oracle有自己的社区来开发这种语言。 因此，该语言是活的，并且正在被Oracle社区完善。 顺便说一下，Quik品牌和LUA语言也是由美国人开发的。 但在蓬头垢面的90年代，它被成功卖给了俄罗斯联邦。 在那些年里，美国人已经意识到LUA没有发展前途。 他们成功地把它卖给了俄罗斯联邦，那里的股票市场在联盟瓦解后刚刚开始形成。 伊戈尔-马卡努。 那里的模式与.Net相同--源代码被编译成字节码，这也将是解释器，在给定的PC上解压字节码已经为将被执行的虚拟环境生成了本地代码，也就是说，它已经是编译好的代码。 https://habr.com/ru/post/107585/ 在谷歌上搜索 "java编译器或解释器 "的Java - 会有类似的文章。 谢谢你。 我基本上知道这些，但我只是没想到Java和MQL5之间有这么大的差异（有利于Java的三倍）。 也许图形不是最好的比较对象。但那里只有一个数学。 附加的文件： gravity.zip 3 kb Nikolai Semko 2019.12.18 03:48 #1532 Vict: 你有没有想过它需要多少启动时间？ 占用多少内存，JVM运行多少个线程来编译字节的代码？我运行了一个即时编译hello world的怪物，结果是nativ.除了C怪物没有。还有关于Python。 买一个多核的数字编译器，用一车的内存，说我的java/sharp/......在这个测试中非常冷静，对整体负荷保持沉默。他们永远不会追上C。进步，把80年代的俄罗斯方块，用sharpe重写，和以前一样快，但要用60核CPU））。 ZS：类似于Elbrus中的两个线程只参与X86指令的翻译。BELAZ（白俄罗斯）：一个包裹。 C和Java是有原因的，在 编程语言排名 中是两个平等的领导者。 你可能在某种程度上是对的，但你似乎仍然落后于时代。 诚然，我也是最近才意识到，当我开始学习成为一名程序员时，我是多么的落后。 我以为我知道很多，但随着新的神经连接的建立，我的自尊心骤然下降。 Igor Makanu 2019.12.18 03:48 #1533 Nikolai Semko: 谢谢你。 这些我基本上都知道，只是没想到Java和MQL5之间有这么大的差别（三次都是支持Java的）。 图形可能不是最好的比较对象。但那里只有一个数学。 你对MQL5有什么期望？ 你不能得到设备的上下文，所以你用仿真软件在图表上画。 阿列克谢-纳沃伊科夫。 顺便说一下，至于夏普，看起来他们使直接编译成本地代码成为可能。 我还没有试过，但应该很不错。 爱的枢纽，尤其是对评论https://habr.com/ru/company/microsoft/blog/265889/。 https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/framework/net-native/ Nikolai Semko 2019.12.18 03:56 #1534 Igor Makanu: 你对MQL5有什么期望？ 你不能得到设备的上下文，对吗？ 所以你在图表上使用软件模拟 来画画 我认为情况并非如此。 我想，在执行以下内容时，上下文被绑定了 ObjectCreate(chart_id,name,OBJ_BITMAP_LABEL,subwin,0,0) [删除] 2019.12.18 04:23 #1535 Nikolai Semko: C和Java是有理由的，在 编程语言 排名中是两个平等的领导者。 你在某些方面可能是对的，但你似乎已经落后于时代。 不可否认的是，我也是最近才意识到我开始学习编程时有多么落后。 我以为我知道很多，但随着新的神经连接的建立，我的自尊心骤然下降。 也许。冯锐正在移动微软，它的windows商店（这里是编入nativ的），毕竟它是时尚的。我们需要作为一个群体来做。 Nikolai Semko 2019.12.18 04:27 #1536 Igor Makanu: 那里的模式与.Net相同--源代码被编译成字节码，这也将是解释器，在给定的PC上解压字节码已经为将被执行的虚拟环境生成了本地代码，也就是说，它已经是编译好的代码。 https://habr.com/ru/post/107585/ 关于Java，在谷歌上搜索 "Java编译器或解释器"--会有类似的文章。 天啊，伊戈尔，这篇文章是2010年的。9年中发生了很多变化。 Igor Makanu 2019.12.18 04:33 #1537 Nikolai Semko: 天啊，伊戈尔，这篇文章是2010年的。9年中发生了很多变化。 谁能说事情发生了变化，你甚至都看不到Borland编译器了，而10年前他们都在runet上运行))))。 我从来没有对java感兴趣，也许在4pd的时候，他们有一个java的手机。 但它们 的工作方式是，.Net和Java 都是一样的，运行时的预编译使它们可以跨平台移植。 Nikolai Semko 2019.12.18 04:42 #1538 Igor Makanu: 谁能说事情发生了变化，你甚至都看不到Borland编译器了，10年前，runet上的每个人都在使用它们))))。 我指的是原则，我从来没有对Java感兴趣，也许在4pd上，当他们有一个Java的手机时，我对Java感兴趣。 但它们 的工作方式是，.Net和Java 都是一样的，运行时的预编译使它们可以跨平台移植。 是的，感觉像解释器和编译器这样的概念已经扩散到了彼此之间。 Nikolai Semko 2019.12.18 05:24 #1539 Nikolai Semko: 谢谢你。 我知道这一点，但我只是没想到在Java和MQL5之间会有这么大的差异（有利于Java的三倍）。 图形可能不是最好的比较对象。但这涉及到一些数学问题。 有一点误导性。在MQL代码中，每一帧都调用非常昂贵的ChartChanged()函数。没有它，Java的收益就不是3，而是2倍。 如果MQL代码做同样的事情（同样是8分钱的重力），但没有数组，Java和MQL5的速度将是相等的。 我注意到很久了，MQL5对数组访问并不友好。对一个数组元素 的访问是不成比例的昂贵。我认为开发商有一些事情要做。 附加的文件： Swirl.mq5 12 kb Nikolai Semko 2019.12.18 06:13 #1540 发现两年前的一项有趣的研究，比较了不同语言的有效性 https://greenlab.di.uminho.pt/wp-content/uploads/2017/09/paperSLE.pdf 1...147148149150151152153154155156157158159160161...247 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
虽然被翻译成字节码，但Java有自己的虚拟 执行机（JVM）。
另外，该语言是严格类型化的，不像其他语言有解释器。
最有可能的是，严格的类型化和JVM是快速执行和向硬件传输指令的原因。
美国的交易终端是用Java编写的，是有原因的。芝加哥的CME集团正式提供一个用Java编写的终端。
一位程序员曾经告诉我，Java的根基在电信。
而电信业，从一开始就要求处理和传输数据的速度。
而且Oracle有自己的社区来开发这种语言。
因此，该语言是活的，并且正在被Oracle社区完善。
顺便说一下，Quik品牌和LUA语言也是由美国人开发的。
但在蓬头垢面的90年代，它被成功卖给了俄罗斯联邦。
在那些年里，美国人已经意识到LUA没有发展前途。
他们成功地把它卖给了俄罗斯联邦，那里的股票市场在联盟瓦解后刚刚开始形成。
那里的模式与.Net相同--源代码被编译成字节码，这也将是解释器，在给定的PC上解压字节码已经为将被执行的虚拟环境生成了本地代码，也就是说，它已经是编译好的代码。
https://habr.com/ru/post/107585/
在谷歌上搜索 "java编译器或解释器 "的Java - 会有类似的文章。
谢谢你。
我基本上知道这些，但我只是没想到Java和MQL5之间有这么大的差异（有利于Java的三倍）。
也许图形不是最好的比较对象。但那里只有一个数学。
你有没有想过它需要多少启动时间？ 占用多少内存，JVM运行多少个线程来编译字节的代码？我运行了一个即时编译hello world的怪物，结果是nativ.除了C怪物没有。还有关于Python。
买一个多核的数字编译器，用一车的内存，说我的java/sharp/......在这个测试中非常冷静，对整体负荷保持沉默。他们永远不会追上C。进步，把80年代的俄罗斯方块，用sharpe重写，和以前一样快，但要用60核CPU））。
ZS：类似于Elbrus中的两个线程只参与X86指令的翻译。BELAZ（白俄罗斯）：一个包裹。
C和Java是有原因的，在 编程语言排名 中是两个平等的领导者。
你可能在某种程度上是对的，但你似乎仍然落后于时代。
诚然，我也是最近才意识到，当我开始学习成为一名程序员时，我是多么的落后。
我以为我知道很多，但随着新的神经连接的建立，我的自尊心骤然下降。
谢谢你。
这些我基本上都知道，只是没想到Java和MQL5之间有这么大的差别（三次都是支持Java的）。
图形可能不是最好的比较对象。但那里只有一个数学。
你对MQL5有什么期望？ 你不能得到设备的上下文，所以你用仿真软件在图表上画。
顺便说一下，至于夏普，看起来他们使直接编译成本地代码成为可能。 我还没有试过，但应该很不错。
爱的枢纽，尤其是对评论https://habr.com/ru/company/microsoft/blog/265889/。
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/framework/net-native/
你对MQL5有什么期望？ 你不能得到设备的上下文，对吗？ 所以你在图表上使用软件模拟 来画画
我认为情况并非如此。
我想，在执行以下内容时，上下文被绑定了
C和Java是有理由的，在 编程语言 排名中是两个平等的领导者。
你在某些方面可能是对的，但你似乎已经落后于时代。
不可否认的是，我也是最近才意识到我开始学习编程时有多么落后。
我以为我知道很多，但随着新的神经连接的建立，我的自尊心骤然下降。
也许。冯锐正在移动微软，它的windows商店（这里是编入nativ的），毕竟它是时尚的。我们需要作为一个群体来做。
那里的模式与.Net相同--源代码被编译成字节码，这也将是解释器，在给定的PC上解压字节码已经为将被执行的虚拟环境生成了本地代码，也就是说，它已经是编译好的代码。
https://habr.com/ru/post/107585/
关于Java，在谷歌上搜索 "Java编译器或解释器"--会有类似的文章。
天啊，伊戈尔，这篇文章是2010年的。9年中发生了很多变化。
天啊，伊戈尔，这篇文章是2010年的。9年中发生了很多变化。
谁能说事情发生了变化，你甚至都看不到Borland编译器了，而10年前他们都在runet上运行))))。
我从来没有对java感兴趣，也许在4pd的时候，他们有一个java的手机。
但它们 的工作方式是，.Net和Java 都是一样的，运行时的预编译使它们可以跨平台移植。
谁能说事情发生了变化，你甚至都看不到Borland编译器了，10年前，runet上的每个人都在使用它们))))。
我指的是原则，我从来没有对Java感兴趣，也许在4pd上，当他们有一个Java的手机时，我对Java感兴趣。
但它们 的工作方式是，.Net和Java 都是一样的，运行时的预编译使它们可以跨平台移植。
谢谢你。
我知道这一点，但我只是没想到在Java和MQL5之间会有这么大的差异（有利于Java的三倍）。
图形可能不是最好的比较对象。但这涉及到一些数学问题。
有一点误导性。在MQL代码中，每一帧都调用非常昂贵的ChartChanged()函数。没有它，Java的收益就不是3，而是2倍。
如果MQL代码做同样的事情（同样是8分钱的重力），但没有数组，Java和MQL5的速度将是相等的。
我注意到很久了，MQL5对数组访问并不友好。对一个数组元素 的访问是不成比例的昂贵。我认为开发商有一些事情要做。
发现两年前的一项有趣的研究，比较了不同语言的有效性
https://greenlab.di.uminho.pt/wp-content/uploads/2017/09/paperSLE.pdf