mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 148

Viktor Vlasenko 2019.11.13 16:58 #1471

Компиляция - Разработка программ - Справка по MetaEditor www.metatrader5.com Компиляция — это процесс перевода исходного кода MQL4/MQL5-программы на машинный язык. Ее результатом является создание исполняемого файла программы (*EX4 или *.EX5), который может быть запущен в торговой платформе. Скомпилировать можно любой файл (*.MQ4, *.MQ5 или *.MQH), однако исполняемый файл (*.EX4 или *.EX5) может быть получен только в...

Alexandr Andreev 2019.11.13 17:54 #1472

/+------------------------------------------------------------------+
TT class cl_search_: public cl_search_b<T>
{
#define ME cl_search_<T>
#define THIS &this
public:
atype adres;lin;//Ошибка тут компилятор молчит
ME *m[2],*par;
atype Adress() {return par==NULL? adres :(adres|(par.m[1]==THIS? (par.lin^(par.lin<<1))>>1: 0)|par.Adress()); }
string AdressStrBit(int move=0) {return "|| "+IntToBitString(adres)+" "+(string)lin+(par==NULL? "\n": ((" "+(string)(par.m[1]==THIS ?(par.lin^(par.lin<<1))>>1 :0))+" \n"+(par.AdressStrBit())));} string IntToBitString(atype s=0) {if(s==0) {s=adres;} string itog ="W"; atype a=1; uchar ss=sizeof(atype)*8; for (char i=ss-1; i>=0; i--) itog+=(string)(uint)((s&a<<i)>0); return itog;} void CorrectPar() {if(m[0]!=NULL) m[0].par=THIS; if(m[1]!=NULL) m[1].par=THIS;} ME *Select(bool next=true) {return par==NULL ? par:((par.m[next]==THIS || par.m[next]==NULL) ? par.Select(next) :par.m[next].Start(!next)); } ME *Port(atype a,bool write=true) { #define PORT(A) Port(A&linre,write) #define NEW new ME(THIS) if(m[1]==NULL && m[0]==NULL) { if(!write) return NULL; //lin=(~(atype)0)<<1; adres=a&lin; return m[a&1]=NEW; } atype h111=(lin&a)^adres; atype linre=(~lin)>>1; if(h111==0)

fxsaber:

我遇到了这样一个奇特的情况。

如果在定义带有静态字段的类时，其对象被立即创建，将会出现编译错误。

在上一个版本中，编译器并没有抱怨类中没有类型的变量。但EA在启动时崩溃了

Igor Zakharov 2019.11.20 08:40 #1473

我偶然发现了一个 "功能"...我花了一个多小时把指标从4翻译成5。我想不出错误在哪里，因为代码似乎是跨平台的。最后，它在这里，一个不显眼的地方。由于某种原因，他们把两个参数换了。

改善？

有更多这样的情况吗？

Flops 2019.11.20 15:14 #1474

有更多这样的情况吗？

字符串修剪左/右

字符串串联

可能还有更多，我也想知道这些功能的完整列表

---

可能值得在标准库中 搜索#endif

fxsaber 2019.11.22 08:06 #1475

// Альтернативное создание папки.
bool FolderCreate2( const string FolderName, const int CommonFlag = 0 )
{
return(FileOpen(FolderName + "\\", FILE_WRITE | (CommonFlag ? FILE_COMMON : 0)) == INVALID_HANDLE);
}

Igor Zakharov 2019.11.25 10:56 #1476

在fours中，可以通过iCustom调用指标本身来获得一个多时间框架。你能分享一个链接/五个例子吗？

出于某种原因，我不能通过类比来做 :(

fxsaber 2019.11.27 09:13 #1477

但战斗中的议员遇到了一个情况，那就是议员停止了工作。设法弄清了原因。一个很酷的细微差别，这几乎是不可能注意到的。

你可以通过尝试在这段代码中看到问题，来真正体会到它。

// В коде содержится ошибка, которая остановит выполнение этого советника.
input int Range = 0;

class A
{
public:
void f() {}
};

A* const a = new A;

void OnInit()
{
a.f();
}

void OnDeinit( const int )
{
delete a;
}

Slava 2019.11.27 09:21 #1478

其中一个主要规则是，你在哪一级构建一个对象，你就必须在同一级别将其销毁。没有更高或更低。

fxsaber 2019.11.27 09:29 #1479

谢谢你，好的规则。成为我自己无能的受害者。真的，对于这样一个比较明显的案例，需要一些更多的规则。

// В коде содержится ошибка, которая остановит выполнение этого советника.
input int Range = 0;

class A
{
void f() {}

public:
A() { static A* Tmp = &this; Tmp.f(); }
};

void OnInit()
{
A a;
}

也许对于这两种情况来说，警告是聪明的做法？

Vladimir Simakov 2019.11.27 17:52 #1480

这个代码有什么问题？Deinit通过常数指针钉住了这个对象（我知道这里的句柄是什么）。以C++风格进行正常的肢体射击，否则创作者就会解散所有人）））。
你能告诉我为什么编译器开始骂人了吗（截图附后）？
一年前一切都很好，但现在我把最新的终端，编译和这个
我在哪里可以找到这些信息 的答案？
以及如何正确解决这个警告？
更新：添加了第三张截图--无害代码上的相同信息
和第四张截图
编译器的严格程度如何，如何解决这个问题？
我遇到了这样一个奇特的情况。
如果在定义带有静态字段的类时，其对象被立即创建，将会出现编译错误。
在上一个版本中，编译器并没有抱怨类中没有类型的变量。但EA在启动时崩溃了
我偶然发现了一个 "功能"...我花了一个多小时把指标从4翻译成5。我想不出错误在哪里，因为代码似乎是跨平台的。最后，它在这里，一个不显眼的地方。由于某种原因，他们把两个参数换了。
改善？
有更多这样的情况吗？
字符串串联
可能还有更多，我也想知道这些功能的完整列表
---
可能值得在标准库中 搜索#endif
你可以通过尝试在这段代码中看到问题，来真正体会到它。
你可以通过尝试在这段代码中看到问题，来真正感受到它。
其中一个主要规则是，你在哪个层次上构建一个对象，就需要在同一个层次上将其销毁。没有更高或更低。
谢谢你，好的规则。成为我自己无能的受害者。真的，对于这样一个比较明显的案例，需要一些更多的规则。
也许对于这两种情况来说，警告是聪明的做法？
