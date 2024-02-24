交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 998 1...991992993994995996997998999100010011002100310041005...3399 新评论 Alexander_K2 2018.06.27 18:40 #9971 尤里-阿索连科。 奇怪的意见）。为什么应该是这样？ 这些是我们在对蜱虫BP进行指数稀释后得到的图表。正如你所看到的，无论白天还是晚上，分散性几乎是一个常量。 Yuriy Asaulenko 2018.06.27 19:02 #9972 亚历山大_K2。 这些是我们在对蜱虫BP进行指数稀释后得到的图表。正如你所看到的，无论是白天还是晚上，差异实际上是一个常量。 嗯，我不知道。f(t)-R(f(t))已经是一个相当静止的序列了。Zy R与封面^你明白吗？ Renat Akhtyamov 2018.06.27 19:04 #9973 尤里-阿索连科。 嗯，我不知道。f(t)-R(f(t))已经是一个相当稳定的序列了。这些是什么样的功能？ Aleksey Nikolayev 2018.06.27 19:08 #9974 亚历山大_K2。有一种观点认为，如果对最初的BP进行一些 "稀释"，就有可能得到一个尽可能接近固定的过程。在我看来，一个简单的反例是趋势突然转变为另一个方向的趋势（顶部或谷底）。瘦身对这里有什么帮助？ Alexander_K2 2018.06.27 19:11 #9975 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。这个功能是什么？我的理解是，BP本身减去其傅里叶图像 Alexander_K2 2018.06.27 19:14 #9976 阿列克谢-尼古拉耶夫。在我看来，一个简单的反例是趋势的突然变化与另一个方向的趋势（顶部或谷底）。瘦身对这里有什么帮助？我正在努力。这不是一件容易的事，但它不是一个好的解决方案，与最初的BP合作。 Renat Akhtyamov 2018.06.27 19:15 #9977 亚历山大_K2。我认为--BP本身减去其傅里叶图像我无法将其纳入我的脑海中... 像两只骆驼在飞... 去休息一下吧... СанСаныч Фоменко 2018.06.27 19:18 #9978 尤里-阿索连科。 它也不会造成任何伤害）。如果我们排除了趋势成分， 市场是静止的。在Excel中检查它很容易。分发的种类是另一首歌）。ARCH的效果怎么了？其中有一百多个？而这些都是没有尽头的？ Yuriy Asaulenko 2018.06.27 19:36 #9979 亚历山大_K2。我的理解是BP本身减去其傅里叶图像 他们说是量子力学。（（R Fourier是什么时候？ Aleksey Nikolayev 2018.06.27 19:38 #9980 亚历山大_K2。我正在努力。这不是一项容易的任务，但我认为仅仅与最初的BP合作并不是正确的解决方案。不注意到非平稳性也是不可能的。一个可能的标准选项是将初始序列表示为快速静止和缓慢非静止过程的叠加。 1...991992993994995996997998999100010011002100310041005...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
奇怪的意见）。为什么应该是这样？
这些是我们在对蜱虫BP进行指数稀释后得到的图表。正如你所看到的，无论白天还是晚上，分散性几乎是一个常量。
这些是我们在对蜱虫BP进行指数稀释后得到的图表。正如你所看到的，无论白天还是晚上，分散性几乎是一个常量。
嗯，我不知道。f(t)-R(f(t))已经是一个相当稳定的序列了。
这些是什么样的功能？
有一种观点认为，如果对最初的BP进行一些 "稀释"，就有可能得到一个尽可能接近固定的过程。
在我看来，一个简单的反例是趋势突然转变为另一个方向的趋势（顶部或谷底）。瘦身对这里有什么帮助？
这个功能是什么？
我的理解是，BP本身减去其傅里叶图像
在我看来，一个简单的反例是趋势突然转变为另一个方向的趋势（顶部或谷底）。瘦身对这里有什么帮助？
我正在努力。这不是一件容易的事，但它不是一个好的解决方案，与最初的BP合作。
我的理解是，BP本身减去其傅里叶图像
我无法将其纳入我的脑海中...
像两只骆驼在飞...
去休息一下吧...
它也不会造成任何伤害）。如果我们排除了趋势成分， 市场是静止的。在Excel中检查它很容易。
ARCH的效果怎么了？其中有一百多个？而这些都是没有尽头的？
我的理解是BP本身减去其傅里叶图像
我正在努力。这不是一项容易的任务，但我认为仅仅与最初的BP合作并不是正确的解决方案。
不注意到非平稳性也是不可能的。一个可能的标准选项是将初始序列表示为快速静止和缓慢非静止过程的叠加。