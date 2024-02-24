交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 998

尤里-阿索连科
奇怪的意见）。为什么应该是这样？

这些是我们在对蜱虫BP进行指数稀释后得到的图表。正如你所看到的，无论白天还是晚上，分散性几乎是一个常量。

 
亚历山大_K2

正如你所看到的，无论是白天还是晚上，差异实际上是一个常量。

嗯，我不知道。f(t)-R(f(t))已经是一个相当静止的序列了。
Zy R与封面^你明白吗？
 
尤里-阿索连科
嗯，我不知道。f(t)-R(f(t))已经是一个相当稳定的序列了。

这些是什么样的功能？

 
亚历山大_K2

有一种观点认为，如果对最初的BP进行一些 "稀释"，就有可能得到一个尽可能接近固定的过程。

在我看来，一个简单的反例是趋势突然转变为另一个方向的趋势（顶部或谷底）。瘦身对这里有什么帮助？

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

这个功能是什么？

我的理解是，BP本身减去其傅里叶图像

 
阿列克谢-尼古拉耶夫

在我看来，一个简单的反例是趋势的突然变化与另一个方向的趋势（顶部或谷底）。瘦身对这里有什么帮助？

我正在努力。这不是一件容易的事，但它不是一个好的解决方案，与最初的BP合作。

 
亚历山大_K2

我认为--BP本身减去其傅里叶图像

我无法将其纳入我的脑海中...

像两只骆驼在飞...

去休息一下吧...


 
尤里-阿索连科
它也不会造成任何伤害）。如果我们排除了趋势成分， 市场是静止的。在Excel中检查它很容易。
分发的种类是另一首歌）。

ARCH的效果怎么了？其中有一百多个？而这些都是没有尽头的？

 
亚历山大_K2

我的理解是BP本身减去其傅里叶图像

他们说是量子力学。（（R Fourier是什么时候？
 
亚历山大_K2

我正在努力。这不是一项容易的任务，但我认为仅仅与最初的BP合作并不是正确的解决方案。

不注意到非平稳性也是不可能的。一个可能的标准选项是将初始序列表示为快速静止和缓慢非静止过程的叠加。

