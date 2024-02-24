交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 44 1...373839404142434445464748495051...3399 新评论 mytarmailS 2016.07.18 21:02 #431 阿列克谢-伯纳科夫。 A 你可以试试。有时他们会去掉尾巴，有时会有帮助。有时他们甚至会砍掉自己的爪子;)你在说什么呢？ Alexey Burnakov 2016.07.18 22:21 #432 mytarmailS:有时他们甚至会砍掉自己的爪子;)你在说什么呢？学习！爪子、角、蹄子。你可以从尾巴上看出很多过程。http://www.long-short.ru/post/raspredelenie-s-tolstymi-hvostami-491 Распределение с «толстыми хвостами» www.long-short.pro Распределение с «толстыми хвостами» (fat-tailed distribution) - это распределение вероятности, которое, наряду с другими распределениями с «тяжелыми хвостами» (heavy-tailed distributions), имеет особенность проявлять большой коэффициент асимметрии (skewness) или эксцесс (kurtosis). Сравнение «толщины» часто делается относительно нормального... Alexey Burnakov 2016.07.18 22:25 #433 顺便说一句，到底有没有人对这个感兴趣，我不明白。你是否需要一个训练有素的机器人，在5年内通过验证，并获得利润？像这样 我放假回来了，我可以把文件准备好，贴出来，谁需要就自己去改进。 Andrey Dik 2016.07.18 23:33 #434 阿列克谢-伯纳科夫。顺便说一句，到底有没有人对这个感兴趣，我不明白。你需要一个训练有素的机器人，在5年内通过验证并获得利润吗？像这样我放假回来了。我可以准备好文件并张贴出来，谁需要就自己去改进。利润率非常低....把钱放在银行里比较安全。 Alexey Burnakov 2016.07.19 00:09 #435 安德烈-迪克利润率非常低....把钱放在银行里更安全。 而我就是不愿意用高的放出来。我告诉你，完善它。这里最主要的是，它是有利可图的，而不是像市场上那样适合的。如果没有，那就没有。 Andrey Dik 2016.07.19 00:35 #436 阿列克谢-伯纳科夫。 我只是不发高价。嗯，这是可以理解的...)看清现状--纯粹的机械反应...有人需要它。 mytarmailS 2016.07.19 07:44 #437 阿列克谢-伯纳科夫。学习！爪子、角、蹄子。你可以从分布的尾部看出很多过程。谢谢，我读了，但这不是我所想的，让我试着用不那么抽象的方式来解释...我们有一个预测器，让我们称它为rsi指标，它的数值范围 是0到1。1）将其分为10个范围2）将这些范围作为预测因素3）在他们身上建立一个模型，让它成为随机的F 4）看看它们，发现10个范围中的一个比其他范围强10倍。5）阅读我在前一篇文章中提出的问题；)我想我们在这里不需要尾数和分布，对吗？ Alexey Burnakov 2016.07.19 10:00 #438 安德烈-迪克 嗯，这是可以理解的...)看清现状--纯粹的机械反应...必须有人这样做。 而纯粹从机械上来说，这是错误的。你不会找到每年20%的美元回报。这是一个基于FS的计算。 Alexey Burnakov 2016.07.19 10:01 #439 mytarmailS:谢谢，我读过了，但我觉得根本不是这个意思，我试着用不那么抽象的方式来解释......我们有一个预测器，让它成为一个rsi指标，它有一个 从0到1的数值范围。1）将其分为10个范围2）将这些范围作为预测因素3）在他们身上建立一个模型，让它成为随机的f 4）看看它们，发现10个范围中的一个比其他范围强10倍。5）阅读我在前一篇文章中提出的问题；)我在这里不需要尾巴和分布，对吗？ 如何从一个预测器的范围内制作多个预测器？我不明白这一点。 Andrey Dik 2016.07.19 10:06 #440 阿列克谢-伯纳科夫。 而且纯粹的机械性是错误的。你不会白白找到每年20%的美元回报。这是一个基于FS的计算。好吧，这在历史上是一个非常好的交易表现!恭喜你。 1...373839404142434445464748495051...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
A 你可以试试。有时他们会去掉尾巴，有时会有帮助。
有时他们甚至会砍掉自己的爪子;)
你在说什么呢？
有时他们甚至会砍掉自己的爪子;)
你在说什么呢？
学习！爪子、角、蹄子。
你可以从尾巴上看出很多过程。
http://www.long-short.ru/post/raspredelenie-s-tolstymi-hvostami-491
顺便说一句，到底有没有人对这个感兴趣，我不明白。你是否需要一个训练有素的机器人，在5年内通过验证，并获得利润？
像这样
我放假回来了，我可以把文件准备好，贴出来，谁需要就自己去改进。
顺便说一句，到底有没有人对这个感兴趣，我不明白。你需要一个训练有素的机器人，在5年内通过验证并获得利润吗？
像这样
我放假回来了。我可以准备好文件并张贴出来，谁需要就自己去改进。
利润率非常低....把钱放在银行里比较安全。
利润率非常低....把钱放在银行里更安全。
我只是不发高价。
嗯，这是可以理解的...)
看清现状--纯粹的机械反应...有人需要它。
学习！爪子、角、蹄子。
你可以从分布的尾部看出很多过程。
谢谢，我读了，但这不是我所想的，让我试着用不那么抽象的方式来解释...
我们有一个预测器，让我们称它为rsi指标，它的数值范围 是0到1。
1）将其分为10个范围
2）将这些范围作为预测因素
3）在他们身上建立一个模型，让它成为随机的F
4）看看它们，发现10个范围中的一个比其他范围强10倍。
5）阅读我在前一篇文章中提出的问题；)
我想我们在这里不需要尾数和分布，对吗？
嗯，这是可以理解的...)
看清现状--纯粹的机械反应...必须有人这样做。
谢谢，我读过了，但我觉得根本不是这个意思，我试着用不那么抽象的方式来解释......
我们有一个预测器，让它成为一个rsi指标，它有一个 从0到1的数值范围。
1）将其分为10个范围
2）将这些范围作为预测因素
3）在他们身上建立一个模型，让它成为随机的f
4）看看它们，发现10个范围中的一个比其他范围强10倍。
5）阅读我在前一篇文章中提出的问题；)
我在这里不需要尾巴和分布，对吗？
而且纯粹的机械性是错误的。你不会白白找到每年20%的美元回报。这是一个基于FS的计算。
好吧，这在历史上是一个非常好的交易表现!恭喜你。