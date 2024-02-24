交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 44

阿列克谢-伯纳科夫
A 你可以试试。有时他们会去掉尾巴，有时会有帮助。

有时他们甚至会砍掉自己的爪子;)

你在说什么呢？

 
mytarmailS:

有时他们甚至会砍掉自己的爪子;)

你在说什么呢？

学习！爪子、角、蹄子。

你可以从尾巴上看出很多过程。

http://www.long-short.ru/post/raspredelenie-s-tolstymi-hvostami-491

顺便说一句，到底有没有人对这个感兴趣，我不明白。你是否需要一个训练有素的机器人，在5年内通过验证，并获得利润？

像这样

我放假回来了，我可以把文件准备好，贴出来，谁需要就自己去改进。

 
阿列克谢-伯纳科夫

顺便说一句，到底有没有人对这个感兴趣，我不明白。你需要一个训练有素的机器人，在5年内通过验证并获得利润吗？

像这样

我放假回来了。我可以准备好文件并张贴出来，谁需要就自己去改进。

利润率非常低....把钱放在银行里比较安全。

 
安德烈-迪克

利润率非常低....把钱放在银行里更安全。

而我就是不愿意用高的放出来。

我告诉你，完善它。

这里最主要的是，它是有利可图的，而不是像市场上那样适合的。如果没有，那就没有。
 
阿列克谢-伯纳科夫
我只是不发高价。

嗯，这是可以理解的...)

看清现状--纯粹的机械反应...有人需要它。

 
阿列克谢-伯纳科夫

学习！爪子、角、蹄子。

你可以从分布的尾部看出很多过程。

谢谢，我读了，但这不是我所想的，让我试着用不那么抽象的方式来解释...

我们有一个预测器，让我们称它为rsi指标，它的数值范围 是0到1。

1）将其分为10个范围

2）将这些范围作为预测因素

3）在他们身上建立一个模型，让它成为随机的F

4）看看它们，发现10个范围中的一个比其他范围强10倍。

5）阅读我在前一篇文章中提出的问题；)

我想我们在这里不需要尾数和分布，对吗？

 
安德烈-迪克

嗯，这是可以理解的...)

看清现状--纯粹的机械反应...必须有人这样做。

而纯粹从机械上来说，这是错误的。你不会找到每年20%的美元回报。这是一个基于FS的计算。
 
mytarmailS:

谢谢，我读过了，但我觉得根本不是这个意思，我试着用不那么抽象的方式来解释......

我们有一个预测器，让它成为一个rsi指标，它有一个 从0到1的数值范围

1）将其分为10个范围

2）将这些范围作为预测因素

3）在他们身上建立一个模型，让它成为随机的f

4）看看它们，发现10个范围中的一个比其他范围强10倍。

5）阅读我在前一篇文章中提出的问题；)

我在这里不需要尾巴和分布，对吗？

如何从一个预测器的范围内制作多个预测器？我不明白这一点。
 
阿列克谢-伯纳科夫
而且纯粹的机械性是错误的。你不会白白找到每年20%的美元回报。这是一个基于FS的计算。

好吧，这在历史上是一个非常好的交易表现!恭喜你。

