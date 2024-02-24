交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3014 1...300730083009301030113012301330143015301630173018301930203021...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2023.04.09 23:01 #30131 mytarmailS #:https://stackoverflow.com/questions/37405919/how-do-i-run-r-in-multiple-machines 据我所知，该人未能创建一个环境/集群来运行所有相同的特定库。 那么，为什么这个参考文献是对关于非通用性的声明的回应呢？ mytarmailS 2023.04.09 23:08 #30132 Aleksey Vyazmikin #:据我所知，该人无法创建一个环境/群集来运行相同的特定库。那么，为什么这个参考文献是对非通用性说法的回应呢？ 我放弃了、对不起，我的时间和神经都不够用了。就像跟刺猬说话一样 Aleksey Vyazmikin 2023.04.09 23:34 #30133 mytarmailS #: 我放弃了 我为我的紧张和时间感到抱歉。 就像跟刺猬说话一样 你应该更友好、更有建设性：) 如果您声称任何代码都可以转移到另一台非集群计算机上执行，那么请举出一个具体的例子--我的代码。 这样我才会高兴和感激。 mytarmailS 2023.04.09 23:41 #30134 Aleksey Vyazmikin #:这才是更友好、更有建设性的方式：)如果您声称任何代码都可以转移到另一台不集中在一起的计算机上执行，那么请举出一个具体的例子--我的代码。这样我就会很高兴并表示感谢了。 100$ Aleksey Vyazmikin 2023.04.09 23:44 #30135 mytarmailS #: 100$ 很好，但要对我上面描述的当前代码稍作调整。 我应该开一份自由职业吗？ mytarmailS 2023.04.10 00:04 #30136 Aleksey Vyazmikin #:很好，但要对我上面描述的当前代码稍作调整。我应该开一份自由职业吗？ 无需调整 Aleksey Vyazmikin 2023.04.10 00:50 #30137 mytarmailS #: 没有修改。 为什么？ Aleksey Vyazmikin 2023.04.10 01:15 #30138 关于树叶，这里挖出了一个旧的 EA，是从 2014 年到 2019 年的数据中筛选出来的。可能在 2020 年丢弃了一些东西（记不清了），所以在 2021 年 + 2022 年一个月进行了测试。 下面是每张纸的利润情况。平均值为-14 卢布。48% 的结果为正。 2021 年最佳叶片图表 下面是按叶片添加顺序排列的叶片平衡图。 您可以看到明显的趋势，这很可能表明在构建树时选择根预测器时出现了错误。 让我提醒大家，遗传学有 100000 代，每一代都会构建/改变树。然后，我从样本中移除根预测因子，并重复这一过程。如果没记错的话，我已经运行了大约 100 个这样的循环。现在不可能快速确定趋势是从哪个训练周期中产生的，但可以在以后获得这一信息--供思考。 Aleksey Vyazmikin 2023.04.10 02:10 #30139 现在我看到代码中还有 4 张图表作为每个信号表的过滤器：)所以我把它们关掉了，现在我正在重复图表。 下面是每张图表的利润情况。平均值为 +34 卢布。50%为正值。 最佳利润 所有叶片的余额 这里的情况看起来要好一些，虽然也有趋势，原因可能就是前面提到的。 事实证明，叶片的筛选质量不高。 [删除] 2023.04.10 06:16 #30140 比如一张木板有时比木板更好用？ 至少准备好 TC 1...300730083009301030113012301330143015301630173018301930203021...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
据我所知，该人未能创建一个环境/集群来运行所有相同的特定库。
那么，为什么这个参考文献是对关于非通用性的声明的回应呢？
我放弃了
你应该更友好、更有建设性：)
如果您声称任何代码都可以转移到另一台非集群计算机上执行，那么请举出一个具体的例子--我的代码。
这样我才会高兴和感激。
100$
很好，但要对我上面描述的当前代码稍作调整。
我应该开一份自由职业吗？
没有修改。
为什么？
关于树叶，这里挖出了一个旧的 EA，是从 2014 年到 2019 年的数据中筛选出来的。可能在 2020 年丢弃了一些东西（记不清了），所以在 2021 年 + 2022 年一个月进行了测试。
下面是每张纸的利润情况。平均值为-14 卢布。48% 的结果为正。
2021 年最佳叶片图表
下面是按叶片添加顺序排列的叶片平衡图。
您可以看到明显的趋势，这很可能表明在构建树时选择根预测器时出现了错误。
让我提醒大家，遗传学有 100000 代，每一代都会构建/改变树。然后，我从样本中移除根预测因子，并重复这一过程。如果没记错的话，我已经运行了大约 100 个这样的循环。现在不可能快速确定趋势是从哪个训练周期中产生的，但可以在以后获得这一信息--供思考。
现在我看到代码中还有 4 张图表作为每个信号表的过滤器：)所以我把它们关掉了，现在我正在重复图表。
下面是每张图表的利润情况。平均值为 +34 卢布。50%为正值。
最佳利润
所有叶片的余额
这里的情况看起来要好一些，虽然也有趋势，原因可能就是前面提到的。
事实证明，叶片的筛选质量不高。
比如一张木板有时比木板更好用？
至少准备好 TC