mytarmailS #:

https://stackoverflow.com/questions/37405919/how-do-i-run-r-in-multiple-machines

据我所知，该人未能创建一个环境/集群来运行所有相同的特定库。

那么，为什么这个参考文献是对关于非通用性的声明的回应呢？

 
Aleksey Vyazmikin #:

我放弃了、
对不起，我的时间和神经都不够用了。
就像跟刺猬说话一样

 
你应该更友好、更有建设性：)

如果您声称任何代码都可以转移到另一台非集群计算机上执行，那么请举出一个具体的例子--我的代码。

这样我才会高兴和感激。

 
100$
 
mytarmailS #:
100$

很好，但要对我上面描述的当前代码稍作调整。

我应该开一份自由职业吗？

 
无需调整
 
为什么？

 

关于树叶，这里挖出了一个旧的 EA，是从 2014 年到 2019 年的数据中筛选出来的。可能在 2020 年丢弃了一些东西（记不清了），所以在 2021 年 + 2022 年一个月进行了测试。

下面是每张纸的利润情况。平均值为-14 卢布。48% 的结果为正。

2021 年最佳叶片图表

下面是按叶片添加顺序排列的叶片平衡图。

您可以看到明显的趋势，这很可能表明在构建树时选择根预测器时出现了错误。

让我提醒大家，遗传学有 100000 代，每一代都会构建/改变树。然后，我从样本中移除根预测因子，并重复这一过程。如果没记错的话，我已经运行了大约 100 个这样的循环。现在不可能快速确定趋势是从哪个训练周期中产生的，但可以在以后获得这一信息--供思考。

 

现在我看到代码中还有 4 张图表作为每个信号表的过滤器：)所以我把它们关掉了，现在我正在重复图表。

下面是每张图表的利润情况。平均值为 +34 卢布。50%为正值

最佳利润

所有叶片的余额

这里的情况看起来要好一些，虽然也有趋势，原因可能就是前面提到的。

事实证明，叶片的筛选质量不高。

[删除]  

比如一张木板有时比木板更好用？

至少准备好 TC

