交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2516

Alexander_K#:

你好。在名单上？哦，是的！我真的很想念这个。不过，这与国防部有点不相干。你在这里做什么？

***
 
Vladimir Baskakov#:
试图禁止JeySu。

为什么？夫人非常想看到真相。的确，在她之前也有聪明的女性--诺瓦，......。Ehhh.....悲伤...如果夫人用她那颗火热的心打通了巫师，就会成功，否则就不会成功。

给她指路，她像猫一样跑来跑去。
 
主要问题是，所有提交给它的数据都被神经网络认为是随机的，有相应的结果。无论你怎么做，输入的数据都是无法区分的。但这是有区别的!它在于时间。巫师可以告诉你如何将其考虑在内。
 
你好，我的朋友!所有受苦的人的希望，论坛上真的很想念你，它变得很无聊。

我希望它能为你带来好处？该模型是相同的--增量之和，有 "时间校正"？

 
嗨，我呢，没什么...我一直在生病、工作、下棋......。但账户还活着，而且我还赚了钱。

 
增量总和模型，唉，并不适用于市场，因为市场是一个非马尔科夫的过程。

我们所说的非标记性，是指一种 "记忆"。如何解释是由每个人自己决定的。但它确实存在。我把它作为特定时间参考框架下的 "回归平均值"。

 
而这个平均数，很可能就是市场的记忆。

 
正是如此。

虽然交易者不喜欢平均数，但它在市场上发挥着重要作用。

 

既然我们在讨论MO的问题，那么值得思考的是--嗯，有Kolmogorov的工作，它为MO的适用性创造了前提条件。但是，科尔莫戈罗夫并没有考虑到一切，即这个公式


这里是积分下的第一部分，这就是令人羡慕的平均数。

