你好。在名单上？哦，是的！我真的很想念这个。不过，这与国防部有点不相干。你在这里做什么？
试图禁止JeySu。
为什么？夫人非常想看清真相。的确，在她之前也有聪明的女人--诺瓦，......。Ehhh.....悲伤...如果夫人用她那颗火热的心打通了巫师，一切都会好起来的，否则，不行。
主要问题是，所有提交给它的数据都被神经网络认为是随机的，并有相应的结果。无论你怎么做，输入的数据都是无法区分的。但这是有区别的!它在于时间。巫师可以告诉你如何将其考虑在内。
我希望它能为你带来好处？该模型是相同的--增量之和，有 "时间校正"？
希望它能为你带来好处？模型是一样的--增量的总和，加上'时间校正'？
嗨，我呢，没什么...我一直在生病、工作、下棋......。但账户还活着，而且我还赚了钱。
我们所说的非标记性，是指一种 "记忆"。如何解释是由每个人自己决定的。但它确实存在。我把它作为特定时间参考框架下的 "回归平均值"。
我们所说的非标记性，是指一种 "记忆"。如何解释是由每个人自己决定的。但它就在那里。我把它作为一个特定时间参考系统中的 "回归平均值"。
而平均数可能是市场的记忆。
正是如此。
虽然交易者不喜欢平均数，但它在市场上发挥着重要作用。
既然我们在讨论MO的问题，那么值得思考的是--嗯，有Kolmogorov的工作，它为MO的适用性创造了前提条件。但是，科尔莫戈罗夫并没有考虑到一切，即这个公式
这里是积分下的第一部分，这就是令人羡慕的平均数。