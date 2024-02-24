交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1692 1...168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699...3399 新评论 mytarmailS 2020.04.11 18:09 #16911 叶夫根尼-迪尤卡。 好的，知道了。事实证明，如果它在落差大于0.5的情况下工作良好，那么矢量中就有很多不必要的东西。 这是种...这并不是说没有必要，更可能的是她只是开始记忆，而不是归纳。 而这里在每个历时的辍学，切断她一半的神经元，它迫使她对所有神经元的信息进行某种解析（归纳），因为不清楚哪些神经元会在下一次被切断，你需要学习更多的东西。 Renat Akhtyamov 2020.04.11 18:23 #16912 伊戈尔-马卡努。 我不是在争论，我是煽动者。 争论的意义何在？你不会与我分享你诚实赚来的利润吧？ )))) 至于银行，他们有其他目标，但我可以告诉你，银行也会亏损，而且是定期亏损；) 至于经纪公司，他们的目标是不同的。- 我想说，目标也是不同的。 SZS: 我记得对异端的斗争，现在是时候找出谁是正确的，谁是要被烧死的)))) UPD: 是时候讲讲伟大的故事了.... 在这里，我也做了一个图表，EA生成了TS，TS并不完美，但我认为，这个图表可能用于未来的进一步工作。 我不这么认为，这并不理想，但将来可能会用得上。 因为在现实中，你会有更多的风险，这使得TC成为一块红布，不可避免地导致流失。 Igor Makanu 2020.04.11 18:43 #16913 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。 伊戈尔，问题是测试器中的马丁和现实生活中的马丁不是一回事。 因为在现实中你增加了风险，这使TS成为一块红布，不可避免地导致失败。 fuh.... 我想我已经写过了，我问的是职位管理，答案是只有马丁-马丁。 我的图表是限价反闭合的，如果是这样的话--所以测试者找到了最佳的订单系统--我看了看我最后一次做的时候，asctrend指标被添加了，当时我需要调试代码。 我们走吧--测试+前进--现在使用真实的刻度线 而这个图表的重点不是漂亮的平衡图，而是自动搜索这些奇迹，他妈的! SZS: 论坛交流的东西，任何问题都会有答案，但遗憾的是答案会提前准备好))))。 顺便说一下，EA已经找到了一种与订单合作的方式，停止了优化。 我的问题是，为什么有些EA通过了正向测试，而有些则失败了，如何确定....。这就是所有的答案。"他妈的马丁"。 [删除] 2020.04.11 18:57 #16914 伊戈尔-马卡努。 fuh.... 是否有一份有数字的报告......请问？ 这就是那种被扔来扔去的东西:#32 Тем, кто уверен, что все советники с мартином сливают. 2013.05.15www.mql5.com Можно ли надеяться, что данный экземпляр советника с мартином проработает без слива несколько лет... Igor Makanu 2020.04.11 19:04 #16915 onedollarusd: 是否有一份带有数字的报告...？ 是的，有。 我停止了优化，这份测试报告将被发送到PM，你可以分析一下。 优化2018.01.01 - 2019.05.01 ，然后用前进到今天的测试 - 上面的截图，用真实的刻度线测试 我不知道，我不知道，我得通过玩家论坛，在那里我得到了计算和概率，以及投注系统......我想我可以找到更多的信息 Renat Akhtyamov 2020.04.11 19:15 #16916 伊戈尔-马卡努。 是的，有 我不知道如何检查损失的概率，我问的是即使TS通过了正向测试，如何不损失。 我不认为我可以找到更多的信息。我想我可能会找到更多的信息 都在那里 Кеша Рутов 2020.04.11 19:36 #16917 伊戈尔-马卡努。 fuh.... 我想我已经写过了，我问的是职位管理，我得到的只是一个马丁-马丁。 我的图表是反限价收盘，如果CHO--所以测试者找到了最佳订单系统...... 不，那是行不通的，至少先在没有MM的情况下优化系统，如果是前向会有某种程度的加成（ASR>2），然后分别优化MM和执行，所有一起优化--失败的路径。一般来说，优化是一件比较逊色的事情，但由于... Igor Makanu 2020.04.11 19:52 #16918 凯沙-鲁托夫。 不，那是行不通的，至少先在没有MM的情况下优化系统，如果是在formard中，那就分别优化MM和执行，全部一起优化--失败的方法。一般来说，优化是一件比较逊色的事情，但由于... 我不为对冲基金和银行开发TS，也许你们的任务不同，这可能是一个误解。 让我们把对话缩短到一个既定的问题--你有一个国家吗？ 我有一个正在研究中，但我假设你有一个工作，你可以分享你的真实经验？ 我不认为我需要学习如何测试 TS，我已经研究这个话题很久了。 而且要解释101次，你叫它MM，这是你的概括，你甚至没有意识到按时关闭利润和不让损失消退一样复杂--我只是不能告诉它。 Renat Akhtyamov 2020.04.11 20:29 #16919 伊戈尔-马卡努。 我不为对冲基金和银行开发TS，也许你们的任务不同，这可能是一个误解。 让我们把对话缩短到一个既定的问题上--你有一个世德吗？ 我有一个正在研究中，但我认为你有一个工作，可以分享真实的经验？ 我认为不值得教我如何测试 TS，我早就在研究这个话题，但要解释第101次，你叫它MM，这是你的概括，你甚至不知道及时平仓盈利和不让亏损乘虚而入一样具有挑战性--我实在说不出口。 突出显示了产生问题的矛盾。 你应该自己研究资金管理，或者听从建议。 如何及时结清利润，是分析所能说明的问题 然而，MO关闭了市场分析思想的全速前进，它也在分析中创造了不可信的基础。 Igor Makanu 2020.04.11 20:45 #16920 我不是你的客户，如果你是一个技术分析师，我也不是你的客户--只有技术分析才能解释。 突出显示了一个矛盾，这就造成了问题。 没有问题，唯一的问题是你的观点，你只是没有研究它，不知道去哪里找。 雷纳特-阿赫蒂亚 莫夫。 你应该自己研究资金管理的话题，或者听取建议。 转到 建议？....我们应该开始一个关于国家的话题吗？- 如果不是，就没有必要讨论了。 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。 我不知道如何及时关闭利润--只有分析能够解释 为什么是技术分析？ 它只是一种文字沙拉吗？- 为什么我们不能通过经验找到它？- 证据在哪里？ Renat Akhtyamov: 然而，MO关闭了市场分析思想的全速，它也在分析中创造了不可信的基础。 无论是国家还是再次关于前景--我不知道，我们甚至在讨论什么？....啊，是的，我记得，"比空气重的飞行器不能飞"--所以某个著名的人证明了他们对技术进步的看法，而你也一样？ 你是ME的专家吗？- 如果你是技术分析方面的专家，唉，我不是你的客户。 1...168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
好的，知道了。事实证明，如果它在落差大于0.5的情况下工作良好，那么矢量中就有很多不必要的东西。
这是种...这并不是说没有必要，更可能的是她只是开始记忆，而不是归纳。 而这里在每个历时的辍学，切断她一半的神经元，它迫使她对所有神经元的信息进行某种解析（归纳），因为不清楚哪些神经元会在下一次被切断，你需要学习更多的东西。
我不是在争论，我是煽动者。
争论的意义何在？你不会与我分享你诚实赚来的利润吧？
))))
至于银行，他们有其他目标，但我可以告诉你，银行也会亏损，而且是定期亏损；)
至于经纪公司，他们的目标是不同的。- 我想说，目标也是不同的。
SZS: 我记得对异端的斗争，现在是时候找出谁是正确的，谁是要被烧死的))))
UPD: 是时候讲讲伟大的故事了....
在这里，我也做了一个图表，EA生成了TS，TS并不完美，但我认为，这个图表可能用于未来的进一步工作。
我不这么认为，这并不理想，但将来可能会用得上。
因为在现实中，你会有更多的风险，这使得TC成为一块红布，不可避免地导致流失。
伊戈尔，问题是测试器中的马丁和现实生活中的马丁不是一回事。
因为在现实中你增加了风险，这使TS成为一块红布，不可避免地导致失败。
fuh....
我想我已经写过了，我问的是职位管理，答案是只有马丁-马丁。
我的图表是限价反闭合的，如果是这样的话--所以测试者找到了最佳的订单系统--我看了看我最后一次做的时候，asctrend指标被添加了，当时我需要调试代码。
我们走吧--测试+前进--现在使用真实的刻度线
而这个图表的重点不是漂亮的平衡图，而是自动搜索这些奇迹，他妈的!
SZS: 论坛交流的东西，任何问题都会有答案，但遗憾的是答案会提前准备好))))。
顺便说一下，EA已经找到了一种与订单合作的方式，停止了优化。
我的问题是，为什么有些EA通过了正向测试，而有些则失败了，如何确定....。这就是所有的答案。"他妈的马丁"。
fuh....
是否有一份有数字的报告......请问？这就是那种被扔来扔去的东西:#32
是否有一份带有数字的报告...？
是的，有。
我停止了优化，这份测试报告将被发送到PM，你可以分析一下。
优化2018.01.01 - 2019.05.01 ，然后用前进到今天的测试 - 上面的截图，用真实的刻度线测试
我不知道，我不知道，我得通过玩家论坛，在那里我得到了计算和概率，以及投注系统......我想我可以找到更多的信息
是的，有
我不知道如何检查损失的概率，我问的是即使TS通过了正向测试，如何不损失。
我不认为我可以找到更多的信息。我想我可能会找到更多的信息
fuh....
我想我已经写过了，我问的是职位管理，我得到的只是一个马丁-马丁。
我的图表是反限价收盘，如果CHO--所以测试者找到了最佳订单系统......
不，那是行不通的，至少先在没有MM的情况下优化系统，如果是前向会有某种程度的加成（ASR>2），然后分别优化MM和执行，所有一起优化--失败的路径。一般来说，优化是一件比较逊色的事情，但由于...
不，那是行不通的，至少先在没有MM的情况下优化系统，如果是在formard中，那就分别优化MM和执行，全部一起优化--失败的方法。一般来说，优化是一件比较逊色的事情，但由于...
我不为对冲基金和银行开发TS，也许你们的任务不同，这可能是一个误解。
让我们把对话缩短到一个既定的问题--你有一个国家吗？
我有一个正在研究中，但我假设你有一个工作，你可以分享你的真实经验？
我不认为我需要学习如何测试 TS，我已经研究这个话题很久了。 而且要解释101次，你叫它MM，这是你的概括，你甚至没有意识到按时关闭利润和不让损失消退一样复杂--我只是不能告诉它。
我不为对冲基金和银行开发TS，也许你们的任务不同，这可能是一个误解。
让我们把对话缩短到一个既定的问题上--你有一个世德吗？
我有一个正在研究中，但我认为你有一个工作，可以分享真实的经验？
我认为不值得教我如何测试 TS，我早就在研究这个话题，但要解释第101次，你叫它MM，这是你的概括，你甚至不知道及时平仓盈利和不让亏损乘虚而入一样具有挑战性--我实在说不出口。
突出显示了产生问题的矛盾。
你应该自己研究资金管理，或者听从建议。
如何及时结清利润，是分析所能说明的问题然而，MO关闭了市场分析思想的全速前进，它也在分析中创造了不可信的基础。
突出显示了一个矛盾，这就造成了问题。
没有问题，唯一的问题是你的观点，你只是没有研究它，不知道去哪里找。
你应该自己研究资金管理的话题，或者听取建议。
转到
建议？....我们应该开始一个关于国家的话题吗？- 如果不是，就没有必要讨论了。
我不知道如何及时关闭利润--只有分析能够解释
为什么是技术分析？ 它只是一种文字沙拉吗？- 为什么我们不能通过经验找到它？- 证据在哪里？
然而，MO关闭了市场分析思想的全速，它也在分析中创造了不可信的基础。
无论是国家还是再次关于前景--我不知道，我们甚至在讨论什么？....啊，是的，我记得，"比空气重的飞行器不能飞"--所以某个著名的人证明了他们对技术进步的看法，而你也一样？ 你是ME的专家吗？- 如果你是技术分析方面的专家，唉，我不是你的客户。