刚看到的一个信号源，7月份大家都在亏的时候，他赚了
高手出来看看，帮着分析下他是什么做单方式？
http://www.myfxbook.com/members/myfacefx99/robojose/963597
这里有他myfxbook的数据
ROBOJOSE System | Myfxbook
- www.mql5.com
Welcome to Myfxbook. If you continue to browse and use this website you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern Myfxbook's relationship with you in relation to this website. Each time you use the website, the current version of the Terms and...
tradelife:你确定是剥头皮？我看他并不是很快的进出，也不是盈一两个点就跑啊？
GBPUSD是顺势剥头皮
EURUSD 和 USDJPY 应该也是顺势剥头皮策略，但操作上入场位置偏差较大，变成逆势剥头皮了，呵呵。
insane007:无妨，见仁见智。
你确定是剥头皮？我看他并不是很快的进出，也不是盈一两个点就跑啊？
你确定是剥头皮？我看他并不是很快的进出，也不是盈一两个点就跑啊？
tradelife:
无妨，见仁见智。
无妨，见仁见智。
额.....好吧.......其实我只是想知道，这个信号源可靠不....
他下得比较重吧 难说啊 最近没啥激烈的行情。。。。。。。
goodexp:额...起码方向和进出单还是赚的...不过好像是重仓在做...
他下得比较重吧 难说啊 最近没啥激烈的行情。。。。。。。
他下得比较重吧 难说啊 最近没啥激烈的行情。。。。。。。
用了martingal策略，亏损加仓，达到平均利润则全部平仓，遇到盘整的时候很爽，但是一当出现强趋势，如果没有即使转换过来就很难处理了。
fxmeter:
用了martingal策略，亏损加仓，达到平均利润则全部平仓，遇到盘整的时候很爽，但是一当出现强趋势，如果没有即使转换过来就很难处理了。
用了martingal策略，亏损加仓，达到平均利润则全部平仓，遇到盘整的时候很爽，但是一当出现强趋势，如果没有即使转换过来就很难处理了。
martingale 好像网格都是这个思路吧？
但是我奇怪的是，为什么7月份很多都亏了，他也是这个思路，却赚钱了...
https://www.mql5.com/zh/signals/44887#!tab=history
按照他目前的做单状况，50%的资金量跟单，每月都可以有20%左右的盈利 ，自己的浮亏可以降到13%左右了...