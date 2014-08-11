刚看到的一个信号源，7月份大家都在亏的时候，他赚了 - 页 3 1234 新评论 bingbing zhang 2014.08.06 16:40 #21 他这个有部分是这样的，每手交易数据一致，隔一定点数加仓，加仓后止盈价变为开仓平均价格+或者-7个点。这个算法EA可以写出来的。 insane007 2014.08.06 19:18 #22 zbb: 他这个有部分是这样的，每手交易数据一致，隔一定点数加仓，加仓后止盈价变为开仓平均价格+或者-7个点。这个算法EA可以写出来的。开仓时机呢？他是根据什么来开仓？止损又该怎么设置？ bingbing zhang 2014.08.07 01:00 #23 开仓时机无所谓的吧，你无法控制的，比如你第一次下单时，可以根据指标来判断，你第二次加仓时，就不行啊，只能加同方向单，所以我觉得开仓时机无抽谓的吧。他没有止损的。 insane007 2014.08.07 02:20 #24 zbb: 开仓时机无所谓的吧，你无法控制的，比如你第一次下单时，可以根据指标来判断，你第二次加仓时，就不行啊，只能加同方向单，所以我觉得开仓时机无抽谓的吧。他没有止损的。可是如果能在趋势刚刚好快要逆转的时候加仓更容易获利啊... 他这一单的加仓，有相隔40个点啊？ 而且加仓后十分钟，就获利平仓了... 他有这种获利之后的跟踪止损 ...但是不知道有没有亏损时候的止损，如果没有，那就只有等着爆仓了... yang zhang 2014.08.07 05:29 #25 zbb: 开仓时机无所谓的吧，你无法控制的，比如你第一次下单时，可以根据指标来判断，你第二次加仓时，就不行啊，只能加同方向单，所以我觉得开仓时机无抽谓的吧。他没有止损的。我觉得，重要的应该是开单机制吧，如果任意点位，任意方向开单的话，那么，盈利效果肯定没有现在好，如果做错方向的话，做单的方式，就类似网格了，个人认为，开单机制应是指标，通过超买超卖来实现，否则，不会昨天开出欧元的多单。 bingbing zhang 2014.08.07 09:44 #26 有道理，现在的亏损加仓其实是一种止损保护，相当于入场有指标，然后通过亏损加仓的方式出场，有道理。 WenMing Yang 2014.08.07 13:32 #27 入场靠指标，那指标靠什么呢？现在的问题主要集中在指标的可靠性上。有时候我觉得还真不如掷硬币来的爽快些。 insane007 2014.08.07 13:48 #28 jonssen: 入场靠指标，那指标靠什么呢？现在的问题主要集中在指标的可靠性上。有时候我觉得还真不如掷硬币来的爽快些。有时候我也想扔硬币... insane007 2014.08.07 13:49 #29 zbb: 有道理，现在的亏损加仓其实是一种止损保护，相当于入场有指标，然后通过亏损加仓的方式出场，有道理。要是一直都是亏损，一直加，那不是爆了... yang zhang 2014.08.08 17:20 #30 insane007: 要是一直都是亏损，一直加，那不是爆了...所以说，他的开单方向，不是无序的，是有一定的机制的。 1234 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
