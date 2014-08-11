刚看到的一个信号源，7月份大家都在亏的时候，他赚了 - 页 3

新评论
 
他这个有部分是这样的，每手交易数据一致，隔一定点数加仓，加仓后止盈价变为开仓平均价格+或者-7个点。这个算法EA可以写出来的。
 
zbb:
他这个有部分是这样的，每手交易数据一致，隔一定点数加仓，加仓后止盈价变为开仓平均价格+或者-7个点。这个算法EA可以写出来的。

开仓时机呢？他是根据什么来开仓？

止损又该怎么设置？

 
开仓时机无所谓的吧，你无法控制的，比如你第一次下单时，可以根据指标来判断，你第二次加仓时，就不行啊，只能加同方向单，所以我觉得开仓时机无抽谓的吧。他没有止损的。
 
zbb:
开仓时机无所谓的吧，你无法控制的，比如你第一次下单时，可以根据指标来判断，你第二次加仓时，就不行啊，只能加同方向单，所以我觉得开仓时机无抽谓的吧。他没有止损的。

可是如果能在趋势刚刚好快要逆转的时候加仓更容易获利啊...

 

他这一单的加仓，有相隔40个点啊？ 而且加仓后十分钟，就获利平仓了...

 

他有这种获利之后的跟踪止损 ...

但是不知道有没有亏损时候的止损，如果没有，那就只有等着爆仓了...

 
zbb:
开仓时机无所谓的吧，你无法控制的，比如你第一次下单时，可以根据指标来判断，你第二次加仓时，就不行啊，只能加同方向单，所以我觉得开仓时机无抽谓的吧。他没有止损的。
我觉得，重要的应该是开单机制吧，如果任意点位，任意方向开单的话，那么，盈利效果肯定没有现在好，如果做错方向的话，做单的方式，就类似网格了，个人认为，开单机制应是指标，通过超买超卖来实现，否则，不会昨天开出欧元的多单。
 
有道理，现在的亏损加仓其实是一种止损保护，相当于入场有指标，然后通过亏损加仓的方式出场，有道理。
 

入场靠指标，那指标靠什么呢？现在的问题主要集中在指标的可靠性上。有时候我觉得还真不如掷硬币来的爽快些。

 
jonssen:

入场靠指标，那指标靠什么呢？现在的问题主要集中在指标的可靠性上。有时候我觉得还真不如掷硬币来的爽快些。

有时候我也想扔硬币...
 
zbb:
有道理，现在的亏损加仓其实是一种止损保护，相当于入场有指标，然后通过亏损加仓的方式出场，有道理。
要是一直都是亏损，一直加，那不是爆了...
 
insane007:
要是一直都是亏损，一直加，那不是爆了...
所以说，他的开单方向，不是无序的，是有一定的机制的。
1234
新评论