刚看到的一个信号源，7月份大家都在亏的时候，他赚了 - 页 2 1234 新评论 Ziheng Zhuang 2014.08.05 06:21 #11 insane007: martingale 好像网格都是这个思路吧？但是我奇怪的是，为什么7月份很多都亏了，他也是这个思路，却赚钱了... martingale 就是大家说的马丁格尔，就是亏损加仓。他的gu获利很小就走了，所以有点像剥头皮，如果被套就加仓，加仓后获得一定平均利润 就走了。gu 七月份的空头日线级别的趋势下，下跌中他的多单居然没有被套，得益于两点：（1）入场点比较好，（2）盈利很小就平仓。策略估计是： （1） 超买，超卖 ，反弹与回调行情结束则入场 （应该还有其他策略） （2）如果是持一个单，就获利7点平仓，如果是亏损则每亏损21点加等量仓，平均盈利7点则整体平仓。很凑巧他的参数7/21组合与我的去年的一个ea参数一样，当然，这参数并没有什么特别，但是比例是很重要的。 Ziheng Zhuang 2014.08.05 06:24 #12 Ziheng Zhuang 2014.08.05 06:28 #13 martingale并不是恶魔，哈哈。原因很简单：你不能把宝压在一个单上。 insane007 2014.08.05 19:23 #14 fxmeter: martingale 就是大家说的马丁格尔，就是亏损加仓。他的gu获利很小就走了，所以有点像剥头皮，如果被套就加仓，加仓后获得一定平均利润 就走了。gu 七月份的空头日线级别的趋势下，下跌中他的多单居然没有被套，得益于两点：（1）入场点比较好，（2）盈利很小就平仓。策略估计是： （1） 超买，超卖 ，反弹与回调行情结束则入场 （应该还有其他策略） （2）如果是持一个单，就获利7点平仓，如果是亏损则每亏损21点加等量仓，平均盈利7点则整体平仓。很凑巧他的参数7/21组合与我的去年的一个ea参数一样，当然，这参数并没有什么特别，但是比例是很重要的。我按你说的，又去看了看...确实所有的单子都是赚7个点就走...加仓的单子也都是全部加起来平均盈利7个点就一起出掉...加仓的方式却并不一定是亏21点就加， 加仓有时候会有点不一样 ，不知道是不是其他的策略加仓...还有一点，不知道这个是什么策略， 带有止损，相隔最近的两个止损单都是赚0.8个点 止损出局，不太懂什么意思... 再就是他的做单量，最近他的资金上涨到两千三百多接近两千四，进单也有0.24了，那么就应该是100美元开0.01了... 这个量不知道他能加多少仓... 另外就是开仓时间不知道有没有限制 ... insane007 2014.08.05 19:24 #15 fxmeter: martingale并不是恶魔，哈哈。原因很简单：你不能把宝压在一个单上。是不能压在一个EA上，还是需要多个货币对一起做？ insane007 2014.08.05 19:29 #16 fxmeter: 还没有见过他亏损出局过，不知道他这个EA是否有止损...没有就可怕了，或者差不多爆仓止损，也无法让人接受了...他创建这个信号源的EA好像是出售的，感兴趣可以联系他试试...1. $130 for regular ea with locked account number but unlimited use by request setup it2. $750 for full code ea with mq4 file Ziheng Zhuang 2014.08.06 05:22 #17 1.加仓肯定是21点加仓，实际EA运行时会存在滑点，特别是数据公布行情市。2.EA多货币运行，也是策略之一，期待不同货币对上能抵消一些风险，但也可能适得其反。3. 对方出售EA，那肯定是这个EA仅仅能在一定行情下有效，这点就看运气了，否则他不会出售EA，但也不能据此就否定他的EA的价值。当然，这种策略的商业EA很多。分析交易记录，自己也能捣鼓出个类似的EA。顺便说句，通常出售的EA配置了各种可能选择的参数，等于是把选择交给用户了，这不是什么优势，反而是个坑，因为他自己搞不定，不能让EA自动适应行情的变化，就搞成N多参数选择给用户自己去选择。 insane007 2014.08.06 10:41 #18 fxmeter: 1.加仓肯定是21点加仓，实际EA运行时会存在滑点，特别是数据公布行情市。2.EA多货币运行，也是策略之一，期待不同货币对上能抵消一些风险，但也可能适得其反。3. 对方出售EA，那肯定是这个EA仅仅能在一定行情下有效，这点就看运气了，否则他不会出售EA，但也不能据此就否定他的EA的价值。当然，这种策略的商业EA很多。分析交易记录，自己也能捣鼓出个类似的EA。顺便说句，通常出售的EA配置了各种可能选择的参数，等于是把选择交给用户了，这不是什么优势，反而是个坑，因为他自己搞不定，不能让EA自动适应行情的变化，就搞成N多参数选择给用户自己去选择。真是麻烦啊...这市场就没有不坑的么... bingbing zhang 2014.08.06 14:00 #19 这种 网格策略加上不在出数据时开单，就变成可以交易的了，止损一定是有的，只是从来没有出现过。 insane007 2014.08.06 15:49 #20 zbb: 这种 网格策略加上不在出数据时开单，就变成可以交易的了，止损一定是有的，只是从来没有出现过。恩，没有出现过止损啊...所以不太敢跟单...就怕止损就差不多是爆仓了... 1234 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
martingale 好像网格都是这个思路吧？
但是我奇怪的是，为什么7月份很多都亏了，他也是这个思路，却赚钱了...
martingale 就是大家说的马丁格尔，就是亏损加仓。
他的gu获利很小就走了，所以有点像剥头皮，如果被套就加仓，加仓后获得一定平均利润 就走了。
gu 七月份的空头日线级别的趋势下，下跌中他的多单居然没有被套，得益于两点：（1）入场点比较好，（2）盈利很小就平仓。
策略估计是： （1） 超买，超卖 ，反弹与回调行情结束则入场 （应该还有其他策略） （2）如果是持一个单，就获利7点平仓，如果是亏损则每亏损21点加等量仓，平均盈利7点则整体平仓。
很凑巧他的参数7/21组合与我的去年的一个ea参数一样，当然，这参数并没有什么特别，但是比例是很重要的。
martingale并不是恶魔，哈哈。
原因很简单：你不能把宝压在一个单上。
martingale 就是大家说的马丁格尔，就是亏损加仓。
他的gu获利很小就走了，所以有点像剥头皮，如果被套就加仓，加仓后获得一定平均利润 就走了。
gu 七月份的空头日线级别的趋势下，下跌中他的多单居然没有被套，得益于两点：（1）入场点比较好，（2）盈利很小就平仓。
策略估计是： （1） 超买，超卖 ，反弹与回调行情结束则入场 （应该还有其他策略） （2）如果是持一个单，就获利7点平仓，如果是亏损则每亏损21点加等量仓，平均盈利7点则整体平仓。
很凑巧他的参数7/21组合与我的去年的一个ea参数一样，当然，这参数并没有什么特别，但是比例是很重要的。
我按你说的，又去看了看...
确实所有的单子都是赚7个点就走...
加仓的单子也都是全部加起来平均盈利7个点就一起出掉...
加仓的方式却并不一定是亏21点就加，
加仓有时候会有点不一样 ，不知道是不是其他的策略加仓...
还有一点，不知道这个是什么策略，
带有止损，相隔最近的两个止损单都是赚0.8个点 止损出局，不太懂什么意思...
再就是他的做单量，
最近他的资金上涨到两千三百多接近两千四，进单也有0.24了，那么就应该是100美元开0.01了...
这个量不知道他能加多少仓...
另外就是开仓时间不知道有没有限制 ...
martingale并不是恶魔，哈哈。
原因很简单：你不能把宝压在一个单上。
还没有见过他亏损出局过，不知道他这个EA是否有止损...没有就可怕了，或者差不多爆仓止损，也无法让人接受了...
他创建这个信号源的EA好像是出售的，感兴趣可以联系他试试...
1. $130 for regular ea with locked account number but unlimited use by request setup it
2. $750 for full code ea with mq4 file
1.加仓肯定是21点加仓，实际EA运行时会存在滑点，特别是数据公布行情市。
2.EA多货币运行，也是策略之一，期待不同货币对上能抵消一些风险，但也可能适得其反。
3. 对方出售EA，那肯定是这个EA仅仅能在一定行情下有效，这点就看运气了，否则他不会出售EA，但也不能据此就否定他的EA的价值。
当然，这种策略的商业EA很多。分析交易记录，自己也能捣鼓出个类似的EA。
顺便说句，通常出售的EA配置了各种可能选择的参数，等于是把选择交给用户了，这不是什么优势，反而是个坑，
因为他自己搞不定，不能让EA自动适应行情的变化，就搞成N多参数选择给用户自己去选择。
1.加仓肯定是21点加仓，实际EA运行时会存在滑点，特别是数据公布行情市。
2.EA多货币运行，也是策略之一，期待不同货币对上能抵消一些风险，但也可能适得其反。
3. 对方出售EA，那肯定是这个EA仅仅能在一定行情下有效，这点就看运气了，否则他不会出售EA，但也不能据此就否定他的EA的价值。
当然，这种策略的商业EA很多。分析交易记录，自己也能捣鼓出个类似的EA。
顺便说句，通常出售的EA配置了各种可能选择的参数，等于是把选择交给用户了，这不是什么优势，反而是个坑，
因为他自己搞不定，不能让EA自动适应行情的变化，就搞成N多参数选择给用户自己去选择。
真是麻烦啊...
这市场就没有不坑的么...
这种 网格策略加上不在出数据时开单，就变成可以交易的了，止损一定是有的，只是从来没有出现过。