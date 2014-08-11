刚看到的一个信号源，7月份大家都在亏的时候，他赚了 - 页 2

insane007:

martingale 好像网格都是这个思路吧？

但是我奇怪的是，为什么7月份很多都亏了，他也是这个思路，却赚钱了... 

 

martingale 就是大家说的马丁格尔，就是亏损加仓。

他的gu获利很小就走了，所以有点像剥头皮，如果被套就加仓，加仓后获得一定平均利润 就走了。

gu 七月份的空头日线级别的趋势下，下跌中他的多单居然没有被套，得益于两点：（1）入场点比较好，（2）盈利很小就平仓。

策略估计是： （1） 超买，超卖 ，反弹与回调行情结束则入场  （应该还有其他策略） （2）如果是持一个单，就获利7点平仓，如果是亏损则每亏损21点加等量仓，平均盈利7点则整体平仓。

很凑巧他的参数7/21组合与我的去年的一个ea参数一样，当然，这参数并没有什么特别，但是比例是很重要的。

 
 

martingale并不是恶魔，哈哈。

原因很简单：你不能把宝压在一个单上。

 
fxmeter:

 

我按你说的，又去看了看...

确实所有的单子都是赚7个点就走...

加仓的单子也都是全部加起来平均盈利7个点就一起出掉...

加仓的方式却并不一定是亏21点就加，

 

 

加仓有时候会有点不一样 ，不知道是不是其他的策略加仓...

还有一点，不知道这个是什么策略，

 

带有止损，相隔最近的两个止损单都是赚0.8个点 止损出局，不太懂什么意思...

 

再就是他的做单量，

最近他的资金上涨到两千三百多接近两千四，进单也有0.24了，那么就应该是100美元开0.01了... 

这个量不知道他能加多少仓... 

 

另外就是开仓时间不知道有没有限制 ...

 
是不能压在一个EA上，还是需要多个货币对一起做？
 
他创建这个信号源的EA好像是出售的，感兴趣可以联系他试试...

1. $130 for regular ea with locked account number but unlimited use by request setup it
2. $750 for full code ea with mq4 file

 

1.加仓肯定是21点加仓，实际EA运行时会存在滑点，特别是数据公布行情市。

2.EA多货币运行，也是策略之一，期待不同货币对上能抵消一些风险，但也可能适得其反。

3. 对方出售EA，那肯定是这个EA仅仅能在一定行情下有效，这点就看运气了，否则他不会出售EA，但也不能据此就否定他的EA的价值。

当然，这种策略的商业EA很多。分析交易记录，自己也能捣鼓出个类似的EA。

顺便说句，通常出售的EA配置了各种可能选择的参数，等于是把选择交给用户了，这不是什么优势，反而是个坑，

因为他自己搞不定，不能让EA自动适应行情的变化，就搞成N多参数选择给用户自己去选择。

 
真是麻烦啊...

这市场就没有不坑的么... 

 
这种 网格策略加上不在出数据时开单，就变成可以交易的了，止损一定是有的，只是从来没有出现过。
 
恩，没有出现过止损啊...所以不太敢跟单...就怕止损就差不多是爆仓了...
