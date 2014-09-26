论坛有很多订阅信号源的吗？大家会想一起讨论下哪个信号源更好吗？

如题，自己选来选去，结果之前看中的都很坑，现在看中一个不知道会不会过两个月又很坑...

分辨不出这些信号提供者是不是有良好的做单习惯和优质的做单策略...

想跟着赚些钱，好难的感觉...

 

之前看中的三个信号 

 https://www.mql5.com/zh/signals/45973#!tab=history

 https://www.mql5.com/zh/signals/47256#!tab=history

 https://www.mql5.com/zh/signals/43797#!tab=trading&page=2

现在又看中一个

 https://www.mql5.com/zh/signals/27216#!tab=history&page=19

 

菜鸟级小白，求指导，求讨论，求交流... 

MetaTrader 4 交易信号： A75
MetaTrader 4 交易信号： A75
  • 评论： 52
  • 2014.07.25
  • 作者: Dmitry Verza
  • www.mql5.com
A75 - counter-trend automated trading system building a grid of orders using the principle of "Martingale". Important! Minimum level of deposit $ 2,200 for the initial lot 0.01, leverage of 1:500 The best way - open an account with that same provider...
 

这个月是怎么了。。怎么几个信号都出现大幅亏损。。。

song_song, 2014.07.26 05:12

马丁、网格、拔头皮都不能跟的呵~~唯一可以考虑的是趋势跟随策略。不过无论何种信号，主动权都不在自己手里，这是要想明白的

 
你看好的几个信号，我都有关注过，前三个，都是网格类型，只要你资金足够大，就可以盈利，但是你需要具备强大的资金后盾以及强健的心脏，而且，这种网格的EA，遍地都是，很普及，根本没必要付费来跟信号！你后来看中的信号，属于资金管理类型的信号，模糊开单，只看方向，不看具体点位，相对来说，只有最后一个信号我认为可以。
 

另外，借你这个帖子，聊下跟单信号的心得：

首先，关注信号的发布时间，这个发布时间，指的是发布到MQL5网上，而不是之前运行的时间，就像你提到的，有的信号，看到盈利很好，时间也比较长，认为可信度高，但是，你却不知道他曾经出现过什么样的问题，比如，大的资金回撤。

其次，关注信号的资金回撤比，这是个很重要的数据，涉及你到的心里浮亏承受，当然，也是和信号的盈利能力成比例，举个例子：一个信号，月盈利5%，但是，最大浮亏却可以达到30%甚至更多，那么，我认为这个不是一个好的信号；当然，每个人的承受能力和思考的方式可能不会像我这么想。

第三，查看信号历史，看是否是加仓策略，如果是的话，你要小心了，因为一味的加仓，如果资金管理做 的不好，最后的结果就是爆仓，注意，是爆仓，而不是亏损！ 

 

前面的三点，是我认为比较重要的参考注意事项，还有，你需要找到适合你，或者说你喜欢的交易方式，比如，目前排名第一的 Johnpaul77 虽然，订阅这个信号的人很多，但是，他做单的风格，我就不喜欢，当然，我是针对我个人而言，猜顶摸底的行为，这种行为属于左侧交易，而左侧交易的话，需要有长时间的持仓，才能获得更大的利润，否则，你就失去了一个好的点位。当然，不得不承认，这个信号，赚了很多的钱，这是我需要学习的。

 
3243830:

你现在跟随那个信号交易者？
 

分析了一下27216这个信号，发现胜率很高，基本上没有亏损单，第一印象就是扛单型，不过只要资金足够雄厚，这也无可非议，嘿嘿。。。

然后回放交易记录，看看下单的点位和出场点位，结果发现类似网格，猜想是用下单 EA 辅助下单，然后手工平仓。

附上该账户5月至7月的交易回放，供大家参考：


 
song_song:

自己做单更可怕，可是信号源里好像大部分都是你说的马丁、网格、拔头皮...

能给推荐个吗？ 

 
3243830:
你看好的几个信号，我都有关注过，前三个，都是网格类型，只要你资金足够大，就可以盈利，但是你需要具备强大的资金后盾以及强健的心脏，而且，这种网格的EA，遍地都是，很普及，根本没必要付费来跟信号！你后来看中的信号，属于资金管理类型的信号，模糊开单，只看方向，不看具体点位，相对来说，只有最后一个信号我认为可以。

MQL5跟单算法，只要我跟信号提供者的资金是成比例的，并且不低于最少的1%，订阅应该就没有问题...

只要信号源能盈利，我就能盈利，可是信号提供者自己都抗不下去了...我订阅他们的信号，他们亏损出，我也是一样出了...

最后我看中的那个信号，每次做单基本方向都是对的，准确率很高...可我就怕哪天他方向判断错了， 然后还在补仓，最后又是大亏损出单...

 
3243830:

我其实都有很注意的筛选信号了...但是在这里面找到一个好信号，真是不容易...

你说的要关注信号发布的时间，是去信号提供者的动态里面去找吗？ 

难道信号发布之前历史数据的资金最大回撤比不会显示出来吗？ 

我也知道一味的加仓肯定不好，可是怎么判断他有合理的仓位控制呢？ 

是不是杠杆小一些的，比如1:10这种杠杆， 资金管理方案会更加优秀？ 

 
tradelife:

分析了一下27216这个信号，发现胜率很高，基本上没有亏损单，第一印象就是扛单型，不过只要资金足够雄厚，这也无可非议，嘿嘿。。。

然后回放交易记录，看看下单的点位和出场点位，结果发现类似网格，猜想是用下单 EA 辅助下单，然后手工平仓。

附上该账户5月至7月的交易回放，供大家参考：


我也怕他是死抗单的，不过看了他一直以来的交易记录，持单时间都还是蛮短的，是因为这之前他的方向判断是正确的么...

哪一天他判断失误，是不是就出现大亏损？  

可我又看他做单都有止损，就是不知道是不是到了止损位就差不多爆仓了... 

他是1:10的杠杆，感觉比高杠杆的账户要安全些... 我很少看见使用这么低杠杆的人...

 
3243830:

我也想问问，你现在有在关注另一些信号吗？有不错的可以推荐下吗？
