论坛有很多订阅信号源的吗？大家会想一起讨论下哪个信号源更好吗？ - 页 3 12345 新评论 Lingxiang Zhang 2014.07.29 17:28 #21 跟单别跟马丁的 就是翻倍扩大倍数加仓的 我快被搞死了 等量加仓的倒是可以 加倍的千万谨慎 26800多的账户 持仓6.6手欧美多单 浮亏10%现在 但是预付款比例只有268%了 明天新闻美元不跌 欧美不涨的话 我很险了。。。。。。 历史记录严重不靠谱。。。。。。 yang zhang 2014.07.29 17:35 #22 insane007: 他入的单子，方向你确定都是正确的么？ GBPUSD和EURUSD 是要开始上涨么....他是个交易者，不做交易就没有收入分成啊，做单应该不会停吧，更谨慎倒是有可能... 你还有在看其他信号源么？ 我现在除了这一个，都没看到其他的了...我不确定他的单子方向正确，所以我才说，做单，重要的是方向 和 资金管理。对于你所说的交易者的问题，不交易，没有收入，但是，至少不会亏损，做单的目的，不是为了交易，而是为了盈利，所以，我相对更喜欢那些风险管理控制的很好的信号，但是，目前，持续观察了几个信号，都比较失望，比如 Profi USD，Johnpaul77，Gold Stalker 77，Clone Trade EUR USD，Orangeforex EUR V2..............希望大家广述己见，多多交流沟通 yang zhang 2014.07.29 17:37 #23 goodexp: 跟单别跟马丁的 就是翻倍扩大倍数加仓的 我快被搞死了 等量加仓的倒是可以 加倍的千万谨慎 26800多的账户 持仓6.6手欧美多单 浮亏10%现在 但是预付款比例只有268%了 明天新闻美元不跌 欧美不涨的话 我很险了。。。。。。 历史记录严重不靠谱。。。。。。 你跟随的是哪个信号？ yang zhang 2014.07.29 17:40 #24 对了，信号选择之前，建议多多看评论，对你有好处 Lingxiang Zhang 2014.07.29 17:44 #25 3243830: 你跟随的是哪个信号？https://www.mql5.com/zh/signals/36263 跟的他 快一个月了 主要这次欧美一直跌不回调 他刚好是做的多 回撤不是很大 主要是到后面加仓越来越重 仓位重了 我祈祷明天的数据吧 MetaTrader 4 交易信号： PureProfitFX 评论： 1524.99 USD2014.07.29作者: Gabriel Ursewww.mql5.com Hi, we are a team of professional traders which worked for an investment bank for 4 years. We have developed a safe trading system in years of real trading on big accounts. So we've decided to reveal our strategy by creating this trading... yang zhang 2014.07.29 17:55 #26 goodexp: https://www.mql5.com/zh/signals/36263 跟的他 快一个月了 主要这次欧美一直跌不回调 他刚好是做的多 回撤不是很大 主要是到后面加仓越来越重 仓位重了 我祈祷明天的数据吧这个，我也在跟随，虽然是网格，但是，我看好的原因是上次欧元下跌 350 点他的浮亏只有35%左右，能适应大部分的行情。另外，这个信号，给出了你资金管理，2000 起始 0.01，如果你是按他的要求开单 的话，目前浮亏应该在200 左右，占资金比的10%，我觉得，勉强还可以接受，呵呵 Lingxiang Zhang 2014.07.29 17:59 #27 3243830: 这个，我也在跟随，虽然是网格，但是，我看好的原因是上次欧元下跌 350 点他的浮亏只有35%左右，能适应大部分的行情。另外，这个信号，给出了你资金管理，2000 起始 0.01，如果你是按他的要求开单 的话，目前浮亏应该在200 左右，占资金比的10%，我觉得，勉强还可以接受，呵呵仓位咋办 我用的90%资金跟随 平台70%会强行平仓 再下去 他再补一单的话 就很危险了。。。 yang zhang 2014.07.29 18:06 #28 goodexp: 仓位咋办 我用的90%资金跟随 平台70%会强行平仓 再下去 他再补一单的话 就很危险了。。。 LMAX平台的杠杆是多少？200？留个QQ联系方便 insane007 2014.07.30 03:06 #29 goodexp: 跟单别跟马丁的 就是翻倍扩大倍数加仓的 我快被搞死了 等量加仓的倒是可以 加倍的千万谨慎 26800多的账户 持仓6.6手欧美多单 浮亏10%现在 但是预付款比例只有268%了 明天新闻美元不跌 欧美不涨的话 我很险了。。。。。。 历史记录严重不靠谱。。。。。。 恩啊...马丁的确实很危险...现在订阅者最多的A75，应该也是马丁的......看过A75之后，我也觉得，历史记录很坑爹... insane007 2014.07.30 03:28 #30 goodexp: 仓位咋办 我用的90%资金跟随 平台70%会强行平仓 再下去 他再补一单的话 就很危险了。。。 LMAX...刚开始我也打算用这个平台的...但只有1:100的最大杠杆...订阅信号源有点不够的感觉...我现在用的是 ActivTrades ，有1:400的杠杆，用来跟 PAMM II Deposit PLUS 这个1:10的，绰绰有余...而且滑点都很小，并都是往有利方向滑点...感觉简直完美...
