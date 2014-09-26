论坛有很多订阅信号源的吗？大家会想一起讨论下哪个信号源更好吗？ - 页 3

跟单别跟马丁的  就是翻倍扩大倍数加仓的  我快被搞死了  等量加仓的倒是可以 加倍的千万谨慎 26800多的账户 持仓6.6手欧美多单  浮亏10%现在 但是预付款比例只有268%了  明天新闻美元不跌 欧美不涨的话 我很险了。。。。。。

 

历史记录严重不靠谱。。。。。。 

 
insane007:

他入的单子，方向你确定都是正确的么？  GBPUSD和EURUSD 是要开始上涨么....

他是个交易者，不做交易就没有收入分成啊，做单应该不会停吧，更谨慎倒是有可能... 

你还有在看其他信号源么？ 我现在除了这一个，都没看到其他的了...

我不确定他的单子方向正确，所以我才说，做单，重要的是方向  和  资金管理。对于你所说的交易者的问题，不交易，没有收入，但是，至少不会亏损，做单的目的，不是为了交易，而是为了盈利，所以，我相对更喜欢那些风险管理控制的很好的信号，但是，目前，持续观察了几个信号，都比较失望，比如

 Profi USDJohnpaul77Gold Stalker 77Clone Trade EUR USDOrangeforex EUR V2..............希望大家广述己见，多多交流沟通


 
你跟随的是哪个信号？
 
对了，信号选择之前，建议多多看评论，对你有好处
 
3243830:
你跟随的是哪个信号？
https://www.mql5.com/zh/signals/36263 跟的他 快一个月了  主要这次欧美一直跌不回调 他刚好是做的多   回撤不是很大 主要是到后面加仓越来越重 仓位重了 我祈祷明天的数据吧
MetaTrader 4 交易信号： PureProfitFX
MetaTrader 4 交易信号： PureProfitFX
  • 评论： 15
  • 24.99 USD
  • 2014.07.29
  • 作者: Gabriel Urse
  • www.mql5.com
Hi, we are a team of professional traders which worked for an investment bank for 4 years. We have developed a safe trading system in years of real trading on big accounts. So we've decided to reveal our strategy by creating this trading...
 
这个，我也在跟随，虽然是网格，但是，我看好的原因是上次欧元下跌 350 点他的浮亏只有35%左右，能适应大部分的行情。另外，这个信号，给出了你资金管理，2000 起始 0.01，如果你是按他的要求开单 的话，目前浮亏应该在200 左右，占资金比的10%，我觉得，勉强还可以接受，呵呵
 
仓位咋办  

我用的90%资金跟随  平台70%会强行平仓  再下去 他再补一单的话 就很危险了。。。 

 
LMAX平台的杠杆是多少？200？留个QQ联系方便
 
恩啊...马丁的确实很危险...现在订阅者最多的A75，应该也是马丁的...

...看过A75之后，我也觉得，历史记录很坑爹... 

 
LMAX...刚开始我也打算用这个平台的...但只有1:100的最大杠杆...订阅信号源有点不够的感觉...

我现在用的是 ActivTrades ，有1:400的杠杆，用来跟 PAMM II Deposit PLUS 这个1:10的，绰绰有余...而且滑点都很小，并都是往有利方向滑点...感觉简直完美...

