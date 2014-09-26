论坛有很多订阅信号源的吗？大家会想一起讨论下哪个信号源更好吗？ - 页 4 12345 新评论 insane007 2014.07.30 03:45 #31 3243830: LMAX平台的杠杆是多少？200？留个QQ联系方便我突然又想到一个问题，就是订阅信号源所使用的平台...之前订阅 PAMM II Deposit PLUS ，我用了两个平台同时订阅...通过一个月的进出单，我发现两个平台的单子，一个会往有利方向滑点，一个会往不利方向滑点...并且进单和出单滑点都是同时往有利或者不利方向滑点 ...这样子差别就有点大了...贴个图，给你们看看..平台A： 平台P: 我这都是只使用信号提供者资金1%的量在订阅 ，如果资金量大，订阅的时间一长，差别应该会很大吧... insane007 2014.07.30 03:54 #32 3243830: 对了，信号选择之前，建议多多看评论，对你有好处其实我也有很注意的看了评论，评论里有之前给了好评的，不过最后的结果好像是大家都被坑了... insane007 2014.07.30 04:01 #33 goodexp: 仓位咋办 我用的90%资金跟随 平台70%会强行平仓 再下去 他再补一单的话 就很危险了。。。 建议你跟单还是选择杠杆高一点的...杠杆高，开同样的手数，使用的保证金会更少，这样子爆仓的风险也会更小...亲身体会... 我用1:400的跟1:10的...看着这个预付款比例，就感觉我离爆仓很远... insane007 2014.07.30 04:41 #34 3243830: 我不确定他的单子方向正确，所以我才说，做单，重要的是方向 和 资金管理。对于你所说的交易者的问题，不交易，没有收入，但是，至少不会亏损，做单的目的，不是为了交易，而是为了盈利，所以，我相对更喜欢那些风险管理控制的很好的信号，但是，目前，持续观察了几个信号，都比较失望，比如 Profi USD，Johnpaul77，Gold Stalker 77，Clone Trade EUR USD，Orangeforex EUR V2..............希望大家广述己见，多多交流沟通Profi USD 这个我也有在看，但是没有订阅...看他浮亏控制得还不错，是他做单有问题吗？Johnpaul77 订阅了半个月，确实是不太习惯他的做单方式...Gold Stalker 77 他好像只做黄金...我看他浮亏太大，所以就没有太关注...不过有时候月收益看起来很诱人... Clone Trade EUR USD 我倒是没有关注过演示账户，虽然用本地跟单EA可以让实盘跟上...这个演示账户的做单好像很少啊，快三年了，交易总额不到300...持单时间好长，现在拿的单子扛了半个月了...不太能适应这种风格...Orangeforex EUR V2 这个看记录也还好...手上持有的都是欧美多单，估计也是一边跌一边补仓...持有过程中也在不停地进出短线单...你跟了他的账户后觉得哪里有问题？ insane007 2014.07.30 04:51 #35 3243830: 这个，我也在跟随，虽然是网格，但是，我看好的原因是上次欧元下跌 350 点他的浮亏只有35%左右，能适应大部分的行情。另外，这个信号，给出了你资金管理，2000 起始 0.01，如果你是按他的要求开单 的话，目前浮亏应该在200 左右，占资金比的10%，我觉得，勉强还可以接受，呵呵我觉得这个信号源有些危险，都是逆势加仓...而且全部交易记录都是不赚钱就不出，一直加一直抗，直到所持有单子赚钱...之前我关注A75是因为他好歹有个止损，而且有止损过的交易记录... insane007 2014.07.30 05:03 #36 3243830: 我不确定他的单子方向正确，所以我才说，做单，重要的是方向 和 资金管理。对于你所说的交易者的问题，不交易，没有收入，但是，至少不会亏损，做单的目的，不是为了交易，而是为了盈利，所以，我相对更喜欢那些风险管理控制的很好的信号，但是，目前，持续观察了几个信号，都比较失望，比如 Profi USD，Johnpaul77，Gold Stalker 77，Clone Trade EUR USD，Orangeforex EUR V2..............希望大家广述己见，多多交流沟通你看看这三个，这是我之前关注的... https://www.mql5.com/zh/signals/43350#!tab=historyhttps://www.mql5.com/zh/signals/45133#!tab=historyhttps://www.mql5.com/zh/signals/40333#!tab=history MetaTrader 4 交易信号： INSAVSignal 评论： 52014.07.27作者: Victor Alfonso Ramirez Tobonwww.mql5.com INSAV dedicates its efforts in managed accounts and teach the general public live account of a group of professional traders specialized in forex market corrections for short term trading. It is important to clarify for those who follow this... yang zhang 2014.07.30 06:27 #37 insane007: 你看看这三个，这是我之前关注的... https://www.mql5.com/zh/signals/43350#!tab=historyhttps://www.mql5.com/zh/signals/45133#!tab=historyhttps://www.mql5.com/zh/signals/40333#!tab=historyINSAVSignal 表示看不懂，好像是挂单交易，然后分仓平仓， Cristall 这个也是有点像网格，和PAMM的方法类似，只是仓位和单量没有前者多，我个人相对比较喜欢这种方式。Robo bibobit 网格，不看也罢。这个问题，因平台差异，无法避免的。 另外1%的资金量跟单都开 0.02 ？如果是95%跟单，不就是等比了？土豪啊，我如果没记错的话，PAMM 的美元账户是 50W开两手的仓位，你还是两个账户，土豪，我们做朋友吧！ insane007 2014.07.30 07:53 #38 3243830: INSAVSignal 表示看不懂，好像是挂单交易，然后分仓平仓， Cristall 这个也是有点像网格，和PAMM的方法类似，只是仓位和单量没有前者多，我个人相对比较喜欢这种方式。Robo bibobit 网格，不看也罢。这个问题，因平台差异，无法避免的。 另外1%的资金量跟单都开 0.02 ？如果是95%跟单，不就是等比了？土豪啊，我如果没记错的话，PAMM 的美元账户是 50W开两手的仓位，你还是两个账户，土豪，我们做朋友吧！ 晕，你理解错了，我是总资金只有信号提供者的1%，开的是95%跟单...真的是土豪就好了... Profi USD Orangeforex EUR V2 这两个信号源有什么问题吗？你订阅了吗？ insane007 2014.07.30 08:00 #39 3243830: INSAVSignal 表示看不懂，好像是挂单交易，然后分仓平仓， Cristall 这个也是有点像网格，和PAMM的方法类似，只是仓位和单量没有前者多，我个人相对比较喜欢这种方式。Robo bibobit 网格，不看也罢。这个问题，因平台差异，无法避免的。 另外1%的资金量跟单都开 0.02 ？如果是95%跟单，不就是等比了？土豪啊，我如果没记错的话，PAMM 的美元账户是 50W开两手的仓位，你还是两个账户，土豪，我们做朋友吧！ INSAVSignal 我又仔细看了看这个，好像是剥头皮的...没法跟单... bingbing zhang 2014.07.30 08:34 #40 看来你跟了不少单子， 而且很多信号的特点你也掌握了，其它你只要找到符合你风格的信号即可。但是你的风格不一定是正确的。信号很多浮亏虽然大，但是这种风险有时得冒，否则肯定无法成功，冒一下这个风险估计还有成功的可能，外汇本来就是赌博，为什么不冒这种风险呢？ 12345 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
LMAX平台的杠杆是多少？200？留个QQ联系方便
我突然又想到一个问题，就是订阅信号源所使用的平台...
之前订阅 PAMM II Deposit PLUS ，我用了两个平台同时订阅...
通过一个月的进出单，我发现两个平台的单子，一个会往有利方向滑点，一个会往不利方向滑点...
并且进单和出单滑点都是同时往有利或者不利方向滑点 ...这样子差别就有点大了...
贴个图，给你们看看..
平台A：
平台P:
我这都是只使用信号提供者资金1%的量在订阅 ，如果资金量大，订阅的时间一长，差别应该会很大吧...
对了，信号选择之前，建议多多看评论，对你有好处
其实我也有很注意的看了评论，评论里有之前给了好评的，不过最后的结果好像是大家都被坑了...
仓位咋办
我用的90%资金跟随 平台70%会强行平仓 再下去 他再补一单的话 就很危险了。。。
建议你跟单还是选择杠杆高一点的...杠杆高，开同样的手数，使用的保证金会更少，这样子爆仓的风险也会更小...
亲身体会... 我用1:400的跟1:10的...看着这个预付款比例，就感觉我离爆仓很远...
Profi USD，Johnpaul77，Gold Stalker 77，Clone Trade EUR USD，Orangeforex EUR V2..............希望大家广述己见，多多交流沟通
Profi USD 这个我也有在看，但是没有订阅...看他浮亏控制得还不错，是他做单有问题吗？
Johnpaul77 订阅了半个月，确实是不太习惯他的做单方式...
Gold Stalker 77 他好像只做黄金...我看他浮亏太大，所以就没有太关注...不过有时候月收益看起来很诱人...
Clone Trade EUR USD 我倒是没有关注过演示账户，虽然用本地跟单EA可以让实盘跟上...这个演示账户的做单好像很少啊，快三年了，交易总额不到300...持单时间好长，现在拿的单子扛了半个月了...不太能适应这种风格...
Orangeforex EUR V2 这个看记录也还好...手上持有的都是欧美多单，估计也是一边跌一边补仓...持有过程中也在不停地进出短线单...你跟了他的账户后觉得哪里有问题？
这个，我也在跟随，虽然是网格，但是，我看好的原因是上次欧元下跌 350 点他的浮亏只有35%左右，能适应大部分的行情。另外，这个信号，给出了你资金管理，2000 起始 0.01，如果你是按他的要求开单 的话，目前浮亏应该在200 左右，占资金比的10%，我觉得，勉强还可以接受，呵呵
我觉得这个信号源有些危险，都是逆势加仓...而且全部交易记录都是不赚钱就不出，一直加一直抗，直到所持有单子赚钱...之前我关注A75是因为他好歹有个止损，而且有止损过的交易记录...
晕，你理解错了，我是总资金只有信号提供者的1%，开的是95%跟单...真的是土豪就好了...
Profi USD Orangeforex EUR V2 这两个信号源有什么问题吗？你订阅了吗？