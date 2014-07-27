这个月是怎么了。。怎么几个信号都出现大幅亏损。。。
这三个信号好像都是马丁EA的类型...
而且都是这个月一出现就等级排名很靠前...
然后大家一看到历史表现不错，就都扑上去了...
现在悲剧了一批...
为什么论坛没有人讨论怎么选择好的信号呢？
闲置资金都是存在银行么...
之前那三个信号我都感觉还不错，结果亏损了...
现在这个信号，不知道会不会被坑...
有没有高手出来分析下...
https://www.mql5.com/zh/signals/27216#!tab=history&page=19
一直在涨价，之前47美元，现在就变59美元一个月了
很奇葩的是使用1:10的杠杆，很安全的感觉...
而且准确率竟然有95%，很大一部分的单子都是一天两天就出...
有方向准确，点位很好的单子会拿四五天...
我跟了一个月，每天感觉都还是很好的...
论坛里面的高手们，给大家分析分析，现在到底有哪些信号还不错的？
免得又被坑啊...
我现在找的这个 PAMM II Deposit PLUS
水平到底怎样呢？能安心的跟进去么？...
出现大幅亏损的几率大不大？
一般来说，一收费就不行了，估计是压力太大了。
一收费就不行了？可是那三个没有收费啊？收费为什么压力大？
我主要是想知道，这个月这些信号发布者到底是哪有问题，抽筋了...都亏了...
接下来，该跟什么信号呢、、、
在这个里面该怎么选好一些的信号源？哪些信号源可靠一些，不会很抽风？同时利润还不错的？
像我们这种话新手，自己做单又不赚钱，看信号源也感觉不能很清晰的分辨出来到底坑不吭...
就只能老老实实存钱在银行么...
https://www.mql5.com/zh/signals/45973#!tab=history
你说的这个 https://www.mql5.com/zh/signals/27216#!tab=history 上月大概是20多刀 然后涨价成47还是49 然后昨天还是前天涨层59 他是固定手数的 不过他1:10杠杆的账户是个PAMM账户 不停的有资金进出，因为他补单不加仓，我感觉风险会比翻倍加仓的那些小点，我没跟他 不过观察了很久，我跟的是这个https://www.mql5.com/zh/signals/36263#!tab=history 这个是EA开单 中途手动干预的 做欧美和磅美 但是会加仓 现在套欧美多单 9层了 压力大 4位数平台的话 需要回调40-50点 才止盈 主要是 我感觉 深套后 仓位重。。。。。。
他的我也跟了https://www.mql5.com/zh/signals/30745 他的安全 死不了 最多亏损。。。。跟其他网格信号的话 要么稳赚要么爆仓。。。。。
你说的这个 https://www.mql5.com/zh/signals/27216#!tab=history 上月大概是20多刀 然后涨价成47还是49 然后昨天还是前天涨层59 他是固定手数的 不过他1:10杠杆的账户是个PAMM账户 不停的有资金进出，因为他补单不加仓，我感觉风险会比翻倍加仓的那些小点，我没跟他 不过观察了很久，我跟的是这个https://www.mql5.com/zh/signals/36263#!tab=history 这个是EA开单 中途手动干预的 做欧美和磅美 但是会加仓 现在套欧美多单 9层了 压力大 4位数平台的话 需要回调40-50点 才止盈 主要是 我感觉 深套后 仓位重。。。。。。
他的我也跟了https://www.mql5.com/zh/signals/30745 他的安全 死不了 最多亏损。。。。跟其他网格信号的话 要么稳赚要么爆仓。。。。。
PureProfitFX 这个好像浮亏很大啊...感觉也是逆势翻倍加仓...有的单子一天就出，有的抗一个多星期...不赚钱就不出，不停的加...难道不会爆仓么...
PAMM II Deposit PLUS 这一个是经常有资金进出，是很麻烦，但是看着好像比较安全...这种pamm账户除了资金不停进出，还有其他问题么？
Johnpaul77 我本来是这个月跟了的，然后他一直没有动静，就取消了...
这里面难道就没有更好一些的了么？
https://www.mql5.com/zh/signals/45133#!tab=history 你看看这个怎么样？每个月就有3%-5%，但是好像也很稳定...
https://www.mql5.com/zh/signals/40333#!tab=history 还有这个一个，他做单看起来像是逆势加仓的，但是总会有几单很奇怪，比如
像这个样子，持有的那一个空单欧美，有点乱入的萌感...
https://www.mql5.com/zh/signals/43350#!tab=history
这一个好像也不错的样子，浮亏很小啊，就是创建时间不长...
