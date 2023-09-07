为什么买到的EA 怎么测试都是赚，自己 挂的时候就有赚有亏。甚至 是巨亏呢？ - 页 2 12345 新评论 Yonglian Ning 2018.11.29 13:56 #11 因为模拟盘上的数据和你真实盘的数据有误差。 835765310 2018.12.03 11:23 #12 兄啊，黑森林法则了解过后再来看EA，你应该就能理解得多了 Jianfu Chen 2018.12.04 14:30 #13 因为这些EA是根据历史数据调出来了。而且大多数没有止损。 Feng Zhu 2018.12.07 08:19 #14 长期能盈利的EA很多，不要坐井观天 Yongqiang Chao 2018.12.09 15:01 #15 因为历史过去了。未来是不确定的！ 想赚钱。只有lot 和SL。可以帮到你。。。 真想赚到钱。必须自己有一套方法。。 把马丁，平均，网格远离！！你就做到赚多。少亏了。还有就是。你投资得越少。亏得越少。。。用小钱赚大钱。这是我一直以来希望。并努力想做到的。 Jianbo Wei 2018.12.12 05:49 #16 我的EA一直稳定盈利，可以关注我 alex wu 2019.01.18 13:12 #17 没有实际ea源代码，无法断言，可能在ea中会有未来函数存在，这会直接导致复盘结果十分靓丽。 Yip Sin Hang 2019.02.01 11:59 #18 我相信好多EA使用者都會非常相信回測結果 亦好多曾經試過反駁我 話如果過唔到回測 就根本無需要過到將來 。其實呢個反駁係好錯誤 無人能夠預測未來 而有無想過 回測都可以系假 交易商可以設定好多神奇內在參數 令回測同真實交易的條件完全不一樣？再者我試過用同一個EA 同一個資金 同一時間運行 結果都可以完全不一樣 ，何況回測？就連回測都可以系錯，因為交易商可以毫不留情修改之前Tick數據的。而所謂的100% Tick data , 都係完全不能夠表達將來，我一一分享，以防有人做了一個回測記錄就說可以改變別人人生，幫大家提高警覺。亦想一些回測崇拜者可以醒覺。 1. MT4 本身回測存在漏洞 - 不能多貨幣同時回測 （Multi-Currency) - 不能z多週期獲取資料 (Multi-TimeFrame) 試問若果我需要同時獲取 M1 M5 M15 的跨週期的最高及最低點的平均數去衡量是否開訂單為例 在回測中M1 已經不會再開訂單，因為M5 ，M15根本會return 0 .如果這個策略用在止損的話，更加可能導致止損失敗的回測結果，試問怎樣能夠準確？ 又若果我當EURUSD達到某水平出發條件 在USDCHF開倉 EA亦不會開單，因為根本獲取不了EURUSD的任何訊息。開單失敗。或者止損失敗，反正就是失敗。 2. 滑點 有用家反駁 市面有些工具可以完全模仿滑點行為 只要設定就可以 。 其實真的可笑，完全不能夠接受這些看似專業，可是連一點常識都沒有的觀念；滑點是下單時候的一刻交易商提供買賣差價的價格申延，這個就連交易商給多少滑點，不到你下單的那一刻，交易商自己都不會知道是多少，因為是市場深度去做到的，那麼你所謂的工具，是如何模仿的？這個工具又是如何知道當時後的買賣差價是多少？完全不成立，完全誤導。 【滑點存在意義 - 這個是非常正常的一個東西 ， 因為MT4 的價格深度並沒有價格存在報價， 比如你買股票差價Ask 是 ( ) 裡面是交易量挂盤 : 1.1 (10k ) 1.11( 20k) 1.12 (30K) 1.13 (40k) 如果客戶使用的ECN賬號 （因為造市商我完全不評論了 請去我上兩文章看看交易商類別，就知道他們的滑點是謀取暴利的工具而已），他是直接買到你想需要的手數的，加入你想買100K的量，而報價是 1.09 / 1.1 . 那麼你最後的平均價格就是大概1.12 ， 因為系統為了滿足你下單的要求手數，會直接掃貨到1.13然後再除以平均價格成為你的買入價格。】 3. 交易條件 以上是一個非常可怕的一個真實例子，是為了幫一個客戶解決它平台的4digits問題發現，回測條件，無論是最大容許手數，最低平台跳動，最低挂盤（止損只贏）容許限制，報價小數點，最小報價點。可以全部跟真實賬號的交易條件完全不一樣。！那麼，其實部分交易商就是想你使用他們平台的回測結果非常漂亮，然後使用它們平台，基本上我可以告訴你，你用同樣設置做回測，怎麼樣會跟真實交易一樣？重點是（交易商可以沒有任何通知的情況下，修改你賬號的交易條件，讓你爆倉） 4. 買賣差價 這個不需要太多解釋，因為MT4設定的是固定點差，或者是當前點差。其實都是固定的，當中模仿當時後的點差是不存在的。那麼怎樣會真實？ 總結： 一個策略如果需求對於交易商條件比較高，只要一個因素不滿足，就會導致整個循環拖慢，會導致每個賬號都有不一樣的盈利週期，所以就連真實賬號本身都可以不一樣的情況下，為什麼會說回測可以令人致富？當你看完這文章之後，再看市面上只有回測記錄的EA 你會不會相信？ 下一面文章 我會談談複製交易的弊病及漏洞。 Yue Dai 2019.02.07 12:06 #19 原因太多了。要具体程序具体分析。 enbo lu 2019.02.10 14:18 #20 因为测试的是历史，可以针对已知的历史数据做优化，此为其一。 第二，回测的历史数据并不是真实数据。 其三，。。。。。 12345 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
因为历史过去了。未来是不确定的！
想赚钱。只有lot 和SL。可以帮到你。。。
真想赚到钱。必须自己有一套方法。。
把马丁，平均，网格远离！！你就做到赚多。少亏了。还有就是。你投资得越少。亏得越少。。。用小钱赚大钱。这是我一直以来希望。并努力想做到的。
我相信好多EA使用者都會非常相信回測結果 亦好多曾經試過反駁我 話如果過唔到回測 就根本無需要過到將來 。
其實呢個反駁係好錯誤 無人能夠預測未來 而有無想過 回測都可以系假 交易商可以設定好多神奇內在參數 令回測同真實交易的條件完全不一樣？
再者我試過用同一個EA 同一個資金 同一時間運行 結果都可以完全不一樣 ，何況回測？就連回測都可以系錯，因為交易商可以毫不留情修改之前Tick數據的。
而所謂的100% Tick data , 都係完全不能夠表達將來，我一一分享，以防有人做了一個回測記錄就說可以改變別人人生，幫大家提高警覺。亦想一些回測崇拜者可以醒覺。
1. MT4 本身回測存在漏洞
- 不能多貨幣同時回測 （Multi-Currency)
- 不能z多週期獲取資料 (Multi-TimeFrame)
試問若果我需要同時獲取 M1 M5 M15 的跨週期的最高及最低點的平均數去衡量是否開訂單為例 在回測中M1 已經不會再開訂單，因為M5 ，M15根本會return 0 .
如果這個策略用在止損的話，更加可能導致止損失敗的回測結果，試問怎樣能夠準確？
又若果我當EURUSD達到某水平出發條件 在USDCHF開倉 EA亦不會開單，因為根本獲取不了EURUSD的任何訊息。開單失敗。或者止損失敗，反正就是失敗。
2. 滑點
有用家反駁 市面有些工具可以完全模仿滑點行為 只要設定就可以 。
其實真的可笑，完全不能夠接受這些看似專業，可是連一點常識都沒有的觀念；滑點是下單時候的一刻交易商提供買賣差價的價格申延，這個就連交易商給多少滑點，不到你下單的那一刻，交易商自己都不會知道是多少，因為是市場深度去做到的，那麼你所謂的工具，是如何模仿的？這個工具又是如何知道當時後的買賣差價是多少？完全不成立，完全誤導。
【滑點存在意義 - 這個是非常正常的一個東西 ， 因為MT4 的價格深度並沒有價格存在報價，
比如你買股票差價Ask 是 ( ) 裡面是交易量挂盤 :
1.1 (10k )
1.11( 20k)
1.12 (30K)
1.13 (40k)
如果客戶使用的ECN賬號 （因為造市商我完全不評論了 請去我上兩文章看看交易商類別，就知道他們的滑點是謀取暴利的工具而已），他是直接買到你想需要的手數的，加入你想買100K的量，而報價是 1.09 / 1.1 . 那麼你最後的平均價格就是大概1.12 ， 因為系統為了滿足你下單的要求手數，會直接掃貨到1.13然後再除以平均價格成為你的買入價格。】
3. 交易條件
以上是一個非常可怕的一個真實例子，是為了幫一個客戶解決它平台的4digits問題發現，
回測條件，無論是最大容許手數，最低平台跳動，最低挂盤（止損只贏）容許限制，報價小數點，最小報價點。可以全部跟真實賬號的交易條件完全不一樣。！
那麼，其實部分交易商就是想你使用他們平台的回測結果非常漂亮，然後使用它們平台，基本上我可以告訴你，你用同樣設置做回測，怎麼樣會跟真實交易一樣？
重點是（交易商可以沒有任何通知的情況下，修改你賬號的交易條件，讓你爆倉）
4. 買賣差價
這個不需要太多解釋，因為MT4設定的是固定點差，或者是當前點差。其實都是固定的，當中模仿當時後的點差是不存在的。那麼怎樣會真實？
總結： 一個策略如果需求對於交易商條件比較高，只要一個因素不滿足，就會導致整個循環拖慢，會導致每個賬號都有不一樣的盈利週期，所以就連真實賬號本身都可以不一樣的情況下，為什麼會說回測可以令人致富？當你看完這文章之後，再看市面上只有回測記錄的EA 你會不會相信？
下一面文章 我會談談複製交易的弊病及漏洞。
因为测试的是历史，可以针对已知的历史数据做优化，此为其一。
第二，回测的历史数据并不是真实数据。
其三，。。。。。