为什么买到的EA 怎么测试都是赚，自己 挂的时候就有赚有亏。甚至 是巨亏呢？
上面的抓到了黄金 一这一波的吧？？
在这样的“”大方向“ 下。
什么样的空单，能套？？？
只要是空单，就修改止赢到这个点……
得翻多少倍？？
均线，上面的那一段，也不再变色。
是吧？？、
是不是用均线也抓到了？？
再发一个用MACD 来抓。
经过一翻的调 整，
你总能得到这个最高端，与最低端。
是吧？？
但是，你能说，后面就是一路上涨了？？？？
那不是开玩笑么？？
都是MT4，自带的一些指标……
是吧？？
都可以抓到已知的这一波……
……都可以！！！！
这就是，为什么写好的EA ，可以达到惊人的成功率的原因……
就算是中间的一些止损。
也是故意 让你感觉更真实……。
其实，真实不真实，只有写的人才知道……
这个参数，用在哪个周期，后期能不能参考……。真的，只是写的人自己 心里最清楚。
如果我在2016年，预告知道。这个参数可以抓到这几千点……
我会告诉别人么？？？
那么，这个EA 我会让别人去挂？？
在已知的情况下，不断的调整EA参数回测，说实话， 没有那么靠谱的，因为以后是未知的。不要说什么小仓位扛着，手续费库存费（隔夜费）难道不是钱吗？
只有策略才是惟一能够指望一些的。
写EA的人会说，历史不是简单的重复，
但是会惊人的相似……
好吧，这是写EA 的初衷。
但是，要用EA 做弊那真的是好轻松……
因为你都知道了，黄金 会跌到1160了。是吧？？
就算不知道这个。
你总可以换日K ，周K ，等，然后，用某个指标抓住－这个点。
或者离100日均线，大于多少，或小于多少。
或者就设一个990天的均线，等等……反正，你永远可以找到一个均线，或MACD （）26 不行就46 86 260 860.。就改参数呗……
总有一个点，是可以覆盖历史的这个最低点的……
不过，更多的EA ，是直接把这个数字写死了……比如以前的一些什么暴利EA 等等。因为以前的MT4的有些人可以破解了。把源码一拿 出来。
一看什么止损是658.什么什么的……
完全就是拿 着答案，来对参数……
那么EA 有着很大的准确率，这是写EA 的人做的。
真的是想做100%的就做100%。
想做90%的就做90%。
但是，如果可以应付 后面的任何行情……你不用想……肯定没有人卖 ……
这个市场，没有人制造钱。
只有，你赚了别人的，你赔了，别人赚过去……
如果有一个EA ，可以稳定的几年赢利……
那么，机构则一定会反向操作。因为你毕竟是业余。
他们有着大量的资金 。连个写EA 的人都招不起了？？
招不到高手了？？
因此，任何一种EA 。只要赢利的钱足够 的多，就一定会引起大资金 的重视……
这是因为这个市场本身就是这样。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
再从自己 利益来说。
如果你有一个EA ，每年翻倍……这样的EA 卖 的人很多吧？？？
那么你自己 想……我可不可以把房子卖 了？ 把车卖 了？？ 再不济也有爸妈吧？？
也能借出来几W 的吧？？不然的话，那连娶媳妇的钱不是都没了？？
就算5W 。一般的地方找一个老婆，得50W 吧？
连续20年。你自己 算这会变成多少钱……
我来告诉你。
是5000000W 元……只多不少。
这还是把2的10次方算成1000，而不是1024.。
自己 去想……
有这样的钱，还在乎，卖 这一份的几百，几千元？？
还会让别人来分这个蛋糕？？
除非，他自己 知道。这本身就不是蛋糕……而是一个毒药罢了。