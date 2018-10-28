MT5使用
MetaTrader 5帮助 - 开设账户
按经纪人名称查找服务器。 按其名称添加经纪人服务器是 MetaTrader 5 的另一个新便利功能。在前一版本中，您必须要联系您的经纪人问明交易服务器的 IP 地址，或是下载一个专用客户端。现在，您只需输入该经纪人的名称即可。此系统会自动按指定名称查找服务器，并将其添加到列表：
Beta版MetaTrader 5 build 1910：在MQL5中免费拖放图形和.Net库
Renat Fatkhullin ，2018.10.26 09:17
目前的版本是1881年，目前的测试版是1919年。今晚将发布1930年的新版本。
With the release of MT5, MT4 will no longer be usable, right?
MT4 will be usebale as long time as the brokers will support MT4 (and the brokers will support for the long time as I know).
So, we will have MT4 and MT5.
如何获取MT4的最新版本
Renat Fatkhullin ，2018.10.13 12:41
使用新编辑器更新MT4 MetaQuotes-Demo到最新的beta 1127。
Renat Fatkhullin ，2018.10.13 12:58多次重启终端，一段时间后会更新。
谢谢
Excuse me, is the latest MT4 official website download address?
I did not understand ... download what?
Metatrader 4?
read here -
Mladen Rakic ，2018.10.15 18:51
无需使用各种mt4安装
在这里你有它https://www.metatrader4.com/en/download （仍然是metatrader 4安装 - 只需向下滚动一下，就会看到这个
按预期工作（那是metatrader 4的1127版本）