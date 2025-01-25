指标: 易经64卦 - 页 5

Xiangdong Guo:

抱有这样的态度可不妥。

行情在长期范围是受基本面制约，局部会受到突发消息影响，当然还有隐形的操纵。

越到高层次越明白：行情就是实力和智力的终极对决，与玄学无关。

至于正统的技术分析，是建立在历史数据的统计结果上的，并依据概率进行决策；而玄学根本就无法(无视) 统计数据，全凭当事人的临机臆断，美其名曰：“天人感应！”，然后果可想而知。 


doubi,说易经是玄学的是脑子有坑么？易经明明是逻辑学。。。

 
eason158:

逻辑学？？？

真是与时共进啊！

给你留个底儿，让后来者见识见识智商下限的新境界，嗬嗬

 

 

 

对易经0了解的我，看了这个指标后一开始哈哈的笑，这个笑纯粹是感觉指标好玩的意思哈~不是嘲笑~  熬了一个通宵了解了一下64卦象挂名瞬间感觉这个指标牛逼~  但是还是希望作者大大能不能更深入的探讨一下，黄金市场的菜鸟求赐教~  

 

见此指标多有不解，还望老师具体说明

 
辛苦、辛苦了

能简化成八卦吗？一阴一阳演化成八卦，再演化成64卦，到千变万化，简单点好。

 

有病乱投医，指标呀，方法呀，多如牛毛。正道走不通就玩起玄学，装神弄鬼的。自欺欺人

 

我可以明确的告诉你，价格打到那止跌不是偶然的，绝对可以预测，不过是某个周期时间下的持仓成本。市场参与者不都是傻子，总有些敏锐的人会找到一个价格目标以此赚钱的

 

你能告诉我为什么在某个价格发生停滞吗，其逻辑依据是什么？ 先不要奢谈反转时间，这有点神话，能说出目标价格的依据就可以了

 
fxgainer:

谢谢版主,易经指标终于发表了.

易经是古代先人进行预测用的,而交易市场也是要依靠对未来趋势的预测来赢利的.

所以易经也适合于交易市场的预测. 

易经64卦 指标是使用易经原理对外汇交易进行预测的尝试,

欢迎对易经64卦 外汇交易有兴趣的朋友下载讨论研究 


请问如何取消显示这个技术指标，刚才下载试了，看不懂，想取消或删除

