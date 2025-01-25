指标: 易经64卦 - 页 5 1234567 新评论 eason158 2017.11.07 08:09 #41 Xiangdong Guo: 抱有这样的态度可不妥。行情在长期范围是受基本面制约，局部会受到突发消息影响，当然还有隐形的操纵。越到高层次越明白：行情就是实力和智力的终极对决，与玄学无关。至于正统的技术分析，是建立在历史数据的统计结果上的，并依据概率进行决策；而玄学根本就无法(无视) 统计数据，全凭当事人的临机臆断，美其名曰：“天人感应！”，然后果可想而知。 doubi,说易经是玄学的是脑子有坑么？易经明明是逻辑学。。。 Xiangdong Guo 2017.11.07 15:14 #42 eason158: doubi,说易经是玄学的是脑子有坑么？易经明明是逻辑学。。。逻辑学？？？真是与时共进啊！给你留个底儿，让后来者见识见识智商下限的新境界，嗬嗬 dyx4194429587 2017.11.20 08:07 #43 a731165591 2017.11.22 22:51 #44 对易经0了解的我，看了这个指标后一开始哈哈的笑，这个笑纯粹是感觉指标好玩的意思哈~不是嘲笑~ 熬了一个通宵了解了一下64卦象挂名瞬间感觉这个指标牛逼~ 但是还是希望作者大大能不能更深入的探讨一下，黄金市场的菜鸟求赐教~ mdyyp 2017.12.19 10:55 #45 见此指标多有不解，还望老师具体说明 yuliang0898 2017.12.19 13:07 #46 辛苦、辛苦了能简化成八卦吗？一阴一阳演化成八卦，再演化成64卦，到千变万化，简单点好。 zqj8280 2017.12.24 11:28 #47 有病乱投医，指标呀，方法呀，多如牛毛。正道走不通就玩起玄学，装神弄鬼的。自欺欺人 zqj8280 2017.12.24 11:36 #48 我可以明确的告诉你，价格打到那止跌不是偶然的，绝对可以预测，不过是某个周期时间下的持仓成本。市场参与者不都是傻子，总有些敏锐的人会找到一个价格目标以此赚钱的 zqj8280 2017.12.24 11:39 #49 你能告诉我为什么在某个价格发生停滞吗，其逻辑依据是什么？ 先不要奢谈反转时间，这有点神话，能说出目标价格的依据就可以了 Qing_yun 2018.01.09 07:12 #50 fxgainer: 谢谢版主,易经指标终于发表了.易经是古代先人进行预测用的,而交易市场也是要依靠对未来趋势的预测来赢利的.所以易经也适合于交易市场的预测. 易经64卦 指标是使用易经原理对外汇交易进行预测的尝试,欢迎对易经64卦 外汇交易有兴趣的朋友下载讨论研究 请问如何取消显示这个技术指标，刚才下载试了，看不懂，想取消或删除 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
抱有这样的态度可不妥。
行情在长期范围是受基本面制约，局部会受到突发消息影响，当然还有隐形的操纵。
越到高层次越明白：行情就是实力和智力的终极对决，与玄学无关。
至于正统的技术分析，是建立在历史数据的统计结果上的，并依据概率进行决策；而玄学根本就无法(无视) 统计数据，全凭当事人的临机臆断，美其名曰：“天人感应！”，然后果可想而知。
doubi,说易经是玄学的是脑子有坑么？易经明明是逻辑学。。。
逻辑学？？？
真是与时共进啊！
给你留个底儿，让后来者见识见识智商下限的新境界，嗬嗬
对易经0了解的我，看了这个指标后一开始哈哈的笑，这个笑纯粹是感觉指标好玩的意思哈~不是嘲笑~ 熬了一个通宵了解了一下64卦象挂名瞬间感觉这个指标牛逼~ 但是还是希望作者大大能不能更深入的探讨一下，黄金市场的菜鸟求赐教~
见此指标多有不解，还望老师具体说明
能简化成八卦吗？一阴一阳演化成八卦，再演化成64卦，到千变万化，简单点好。
有病乱投医，指标呀，方法呀，多如牛毛。正道走不通就玩起玄学，装神弄鬼的。自欺欺人
我可以明确的告诉你，价格打到那止跌不是偶然的，绝对可以预测，不过是某个周期时间下的持仓成本。市场参与者不都是傻子，总有些敏锐的人会找到一个价格目标以此赚钱的
你能告诉我为什么在某个价格发生停滞吗，其逻辑依据是什么？ 先不要奢谈反转时间，这有点神话，能说出目标价格的依据就可以了
谢谢版主,易经指标终于发表了.
易经是古代先人进行预测用的,而交易市场也是要依靠对未来趋势的预测来赢利的.
所以易经也适合于交易市场的预测.
易经64卦 指标是使用易经原理对外汇交易进行预测的尝试,
欢迎对易经64卦 外汇交易有兴趣的朋友下载讨论研究
请问如何取消显示这个技术指标，刚才下载试了，看不懂，想取消或删除