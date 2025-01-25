指标: 易经64卦 - 页 2 1234567 新评论 Xiangdong Guo 2017.02.25 16:06 #11 Jackie Meng:易经八卦包罗万象，无所不能，无所不及你说得好有道理，我竟无言以对。。。！！！ fxgainer 2017.03.01 02:41 #12 把易经64卦变成交易系统结果会如何?以下是测试结果,系统还在改进中. Yuan Liu 2017.03.01 16:44 #13 不需要跟他们解释了，我对这个很有兴趣，请指教使用方法 Xiangdong Guo 2017.03.01 17:11 #14 fxgainer: 把易经64卦变成交易系统结果会如何?以下是测试结果,系统还在改进中.嗯，不试试总是不死心的。若在一两年内能够幡然悔悟就算体验、积累了...... 时间拖得太久就可惜了大好年华！就事不就人，真的觉得很惋惜！话尽于此，以后也不会在此评论了。 fxgainer 2017.03.02 06:27 #15 Xiangdong Guo: 嗯，不试试总是不死心的。若在一两年内能够幡然悔悟就算体验、积累了...... 时间拖得太久就可惜了大好年华！就事不就人，真的觉得很惋惜！话尽于此，以后也不会在此评论了。谢谢您的真诚劝告.您之所以担心,是因为对易经不甚了解.如果您知道现在我们使用的所有数字化系统都是建立在易经64卦的原理之上的,就不会担心了.现在的知名指标,如果您把它变成交易系统,几乎也没有能稳定盈利的.关键是要有创新,另辟蹊径,有独到之处.看到论坛中(国外)有讨论交易策略的热论,最终开发出业绩不错的交易系统,很是羡慕.(比如著名的Trader101)希望有识之士广泛讨论,鄙人只是抛砖引玉 fxgainer 2017.03.02 07:33 #16 指标是按着下图原理编制的.本来是八行八列,为了不影响看K线,变成了上下两行. 其原理是: 有天地(乾坤)，然后万物生焉。盈天地之间者，唯万物。 然后以万物生长的过程是循环往复、周而复始的,及物极必反、相反相生的运动规律。 具体的您可以了解一下易经的易理方面的知识。 如清华大学崔国文教授对易经的现代解读 fxgainer 2017.03.02 12:37 #17 著名的交易大师江恩的方圆图,有366个位相.和易经64卦有共通之处 workfh 2017.03.04 07:45 #18 很感興趣,請指教用法,謝謝!! sodme007 2017.03.08 03:32 #19 fxgainer: 著名的交易大师江恩的方圆图,有366个位相.和易经64卦有共通之处请指教用法，有人用数学模型，有人用玄学，我也见过有人用缠论实现盈利，刚下载，还望作者告知如何使用 fxgainer 2017.03.08 03:52 #20 指标是对时间框架M5的k线标示了对应的卦象. 六爻和k线对应关系: 九对应阳线,六对应阴线. 上九 上六=> 5分钟 九五 六五=> 1刻 九四 六四=> 1小时 九三 六三=> 4小时九二 六二=> 日k线初九 初六=> 周k线 运行时要求保持M5,M15,H1,H4,D1,W1数据完整 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
易经八卦包罗万象，无所不能，无所不及
把易经64卦变成交易系统结果会如何?
以下是测试结果,系统还在改进中.
把易经64卦变成交易系统结果会如何?
以下是测试结果,系统还在改进中.
嗯，不试试总是不死心的。
若在一两年内能够幡然悔悟就算体验、积累了...... 时间拖得太久就可惜了大好年华！
就事不就人，真的觉得很惋惜！话尽于此，以后也不会在此评论了。
嗯，不试试总是不死心的。
若在一两年内能够幡然悔悟就算体验、积累了...... 时间拖得太久就可惜了大好年华！
就事不就人，真的觉得很惋惜！话尽于此，以后也不会在此评论了。
谢谢您的真诚劝告.
您之所以担心,是因为对易经不甚了解.
如果您知道现在我们使用的所有数字化系统都是建立在易经64卦的原理之上的,就不会担心了.
现在的知名指标,如果您把它变成交易系统,几乎也没有能稳定盈利的.
关键是要有创新,另辟蹊径,有独到之处.
看到论坛中(国外)有讨论交易策略的热论,最终开发出业绩不错的交易系统,很是羡慕.(比如著名的Trader101)
希望有识之士广泛讨论,鄙人只是抛砖引玉
指标是按着下图原理编制的.本来是八行八列,为了不影响看K线,变成了上下两行.
其原理是:
有天地(乾坤)，然后万物生焉。盈天地之间者，唯万物。
然后以万物生长的过程是循环往复、周而复始的,及物极必反、相反相生的运动规律。
具体的您可以了解一下易经的易理方面的知识。
如清华大学崔国文教授对易经的现代解读
著名的交易大师江恩的方圆图,有366个位相.和易经64卦有共通之处
著名的交易大师江恩的方圆图,有366个位相.和易经64卦有共通之处
请指教用法，有人用数学模型，有人用玄学，我也见过有人用缠论实现盈利，刚下载，还望作者告知如何使用
指标是对时间框架M5的k线标示了对应的卦象.
六爻和k线对应关系:
九对应阳线,六对应阴线.
上九 上六=> 5分钟
九五 六五=> 1刻
九四 六四=> 1小时
九三 六三=> 4小时
九二 六二=> 日k线
初九 初六=> 周k线
运行时要求保持M5,M15,H1,H4,D1,W1数据完整