指标: 易经64卦 - 页 2

新评论
 
Jackie Meng:
易经八卦包罗万象，无所不能，无所不及
你说得好有道理，我竟无言以对。。。！！！
 

把易经64卦变成交易系统结果会如何?

以下是测试结果,系统还在改进中.

  易经64卦测试

 
不需要跟他们解释了，我对这个很有兴趣，请指教使用方法
 
fxgainer:

把易经64卦变成交易系统结果会如何?

以下是测试结果,系统还在改进中.


嗯，不试试总是不死心的。

若在‌一两年内能够幡然悔悟就算体验、积累了...... 时间拖得太久就可惜了大好年华！

就事不就人‌，真的觉得很惋惜！

话尽于此，以后也不会在此评论了。
 
Xiangdong Guo:


嗯，不试试总是不死心的。

若在‌一两年内能够幡然悔悟就算体验、积累了...... 时间拖得太久就可惜了大好年华！

就事不就人‌，真的觉得很惋惜！

话尽于此，以后也不会在此评论了。


谢谢您的真诚劝告.

您之所以担心‌,是因为对易经不甚了解.

如果您知道‌现在我们使用的所有数字化系统都是建立在易经64卦的原理之上的,就不会担心了.

现在的知名指标‌,如果您把它变成交易系统,几乎也没有能稳定盈利的.

关键是要有创新‌,另辟蹊径,有独到之处.

看到论坛中(国外)有‌讨论交易策略的热论,最终开发出业绩不错的交易系统,很是羡慕.(比如著名的Trader101)

希望有识之士广泛讨论,鄙人只是抛砖引玉‌

 

指标是按着下图原理编制的.本来是八行八列,为了不影响看K线,变成了上下两行.

其原理是: 

有天地(乾坤)，然后万物生焉。盈天地之间者，唯万物。

然后以万物生长的过程是循环往复、周而复始的,及物极必反、相反相生的运动规律。

具体的您可以了解一下易经的易理方面的知识。

如清华大学崔国文教授对易经的现代解读


 

著名的交易大师江恩的方圆图,有366个位相.和易经64卦有共通之处

 
很感興趣,請指教用法,謝謝!!  
 
fxgainer:

著名的交易大师江恩的方圆图,有366个位相.和易经64卦有共通之处


请指教用法，有人用数学模型，有人用玄学，我也见过有人用缠论实现盈利，刚下载，还望作者告知如何使用
 

指标是对时间框架M5的k线标示了对应的卦象.

六爻和k线对应关系:

九对应阳线,六对应阴线.

上九 上六=> 5分钟
九五 六五=> 1刻
九四 六四=> 1小时
九三 六三=> 4小时
九二 六二=> 日k线
初九 初六=> 周k线

运行时要求保持M5,M15,H1,H4,D1,W1数据完整

1234567
新评论