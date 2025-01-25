指标: 易经64卦 - 页 4 1234567 新评论 fantasy2017 2017.04.11 02:35 #31 老师的思路清晰明了， 学习了 fantasy2017 2017.04.11 02:42 #32 老师好，脚本无法运行，请赐教 jjpf7725 2017.04.17 15:07 #33 求学 [删除] 2017.05.15 16:36 #34 加了 Cdhxm 2017.05.18 09:26 #35 还有人相信靠易经可以取得稳定的盈利？天大的笑话 dyx4194429587 2017.08.05 07:20 #36 Automated-Trading: 易经64卦:作者： fxgainer易经不是这么用的，易有太极，是分两仪，两仪生四象，四象生八卦，一物一太极！谁理解了这句话，谁就可以在市场里面如鱼得水，还有一篇操盘终极境界，有兴趣的可以自己百度，易经有成就的欢迎加Q讨论，1247502942，目前我还没见到有谁能把易经完美的运用在盘面的，易经重要的不是卦位，而是太极图运行的基本原理，也是宇宙运行的根本规律，世间万物皆是如此，不要跟我说卦位，我不研究卦位，只研究裸K，易经有成就的欢迎前来讨论 dyx4194429587 2017.08.05 07:22 #37 dyx4194429587: Cdhxm: 还有人相信靠易经可以取得稳定的盈利？天大的笑话易经是科学的，主要在运用原理方面世人不得诀窍，不要去相信什么卦位，卦位根本就是错误的 dyx4194429587 2017.10.11 12:23 #38 易经不是这么用的，易有太极，是分两仪，两仪生四象，四象生八卦，一物一太极！谁理解了这句话，谁就可以在市场里面如鱼得水，还有一篇操盘终极境界，有兴趣的可以自己百度，易经有成就的 bing liu 2017.10.27 08:52 #39 这个挺不错，有新意 tiansan369 2017.10.28 18:23 #40 很感興趣,請指教用法,謝謝!! 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
老师的思路清晰明了， 学习了
老师好，脚本无法运行，请赐教
加了
易经64卦:
作者： fxgainer
易经不是这么用的，易有太极，是分两仪，两仪生四象，四象生八卦，一物一太极！谁理解了这句话，谁就可以在市场里面如鱼得水，还有一篇操盘终极境界，有兴趣的可以自己百度，易经有成就的欢迎加Q讨论，1247502942，目前我还没见到有谁能把易经完美的运用在盘面的，易经重要的不是卦位，而是太极图运行的基本原理，也是宇宙运行的根本规律，世间万物皆是如此，不要跟我说卦位，我不研究卦位，只研究裸K，易经有成就的欢迎前来讨论
还有人相信靠易经可以取得稳定的盈利？天大的笑话
易经是科学的，主要在运用原理方面世人不得诀窍，不要去相信什么卦位，卦位根本就是错误的
这个挺不错，有新意
很感興趣,請指教用法,謝謝!!