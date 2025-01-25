指标: 易经64卦 - 页 4

新评论
 


老师的思路清晰明了，   学习了

 

老师好，脚本无法运行，请赐教 

 
求学
[删除]  

加了

 
还有人相信靠易经可以取得稳定的盈利？天大的笑话
 
Automated-Trading:

易经64卦:

作者： fxgainer

易经不是这么用的，易有太极，是分两仪，两仪生四象，四象生八卦，一物一太极！谁理解了这句话，谁就可以在市场里面如鱼得水，还有一篇操盘终极境界，有兴趣的可以自己百度，易经有成就的欢迎加Q讨论，1247502942，目前我还没见到有谁能把易经完美的运用在盘面的，易经重要的不是卦位，而是太极图运行的基本原理，也是宇宙运行的根本规律，世间万物皆是如此，不要跟我说卦位，我不研究卦位，只研究裸K，易经有成就的欢迎前来讨论

 
dyx4194429587:

Cdhxm:
还有人相信靠易经可以取得稳定的盈利？天大的笑话

易经是科学的，主要在运用原理方面世人不得诀窍，不要去相信什么卦位，卦位根本就是错误的

 

易经不是这么用的，易有太极，是分两仪，两仪生四象，四象生八卦，一物一太极！谁理解了这句话，谁就可以在市场里面如鱼得水，还有一篇操盘终极境界，有兴趣的可以自己百度，易经有成就的

 

这个挺不错，有新意

 

很感興趣,請指教用法,謝謝!! 

1234567
新评论