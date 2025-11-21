指标: Ticks 指标 - 页 3

新评论
 

事实证明，该指标可以在策略测试器的可视化界面中运行！



使用起来非常方便，因为你可以看到每个条形图内的刻度线！我建议将其作为测试器手动交易的 附加功能（写入 tester.tpl 模板）。

 

在可视化界面中，我现在禁用了不必要的柱状图显示。这样就能更好地看到真实的刻度和价差。

 

加载了指示器，编译时出现以下问题：

***

 

出现错误

构建 2875 just2trade

Ticks.mq5 14 28 '::'右侧出现意外标记'clrBlue'。

Ticks.mq5 15 28 在'::'右侧出现意外标记'clrRed'。

意外标记'clrYellow'位于'::'右侧 Ticks.mq5 16 31

意外标记 "INT_MAX "位于":: "右侧 EventBase.mqh 134 35

意外符记'clrBlue'位于'::'右侧 ChartObjectTicks.mqh 13 73

ChartObjectTicks.mqh 13 108

ChartObjectTicks.mqh 13 145

意外令牌'TIME_SECONDS'在':::'右侧 Tick.mqh 28 51

意外令牌'DBL_MIN'在'::'右侧 Bar.mqh 74 20

意外标记"DBL_MAX"位于":: "右侧 Bar.mqh 92 20

意外标记 "COPY_TICKS_INFO "位于":: "右侧 Bars.mqh 37 53

Bars.mqh 181 20 意外标记 "DBL_MIN "在":: "的右侧

Bars.mqh 196 20 在'::'右侧的意外标记'DBL_MAX'。

TicksPicture.mqh 112 21

TicksPicture.mqh 113 20 在"::: "右侧的意外令牌 "DBL_MAX

ChartObjectTicks.mqh 14 87

ChartObjectTicks.mqh 15 87

ChartObjectTicks.mqh 16 93


 
Sergei Poliukhov #:

错误

很遗憾，还不能更新知识库。我只能将 EX5 发送到您的 PM。
 

您好，感谢您提供刻度线指标。很难在卖出和买入刻度线（AMP 期货 mt5 在刻度上有真实成交量，气泡大小=成交量，颜色=方向）上方绘制气泡（或圆圈）吗？这将是非常好的。我已经更新了代码，因此可以正常编译和运行。

带有卖出量和买入量刻度的书籍地图
123
新评论