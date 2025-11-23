文章 "针对初学者以 MQL5 编写“EA 交易”的分步指南" - 页 30 1...2324252627282930 新评论 MrBrooklin 2023.12.10 20:42 #291 timmytrade #:测试仪 - "不支持填充模式" 在 3 个不同的经纪商上都试过了。问题出在哪里？ 尝试将SYMBOL_FILLING_FOK 替换为SYMBOL _ FILLING_IOC。 致 Vladimir。 thanapong phanthong 2024.01.15 08:03 #292 你好，Samual，你的文章很棒。使用指标移动平均线 和 ADX 的技术也很棒，因为我在 2010.01.01 -2010.07.01 和 2017.01.01-2017.07.01 用欧元/美国 H2 货币对进行了测试。它很棒。它比使用 Hummer Hanging Man + Stochastics 指标更好。而且比 ThreeEMA 指标更好。谢谢。现在我正在学习您的代码。 thanapong phanthong 2024.01.15 08:06 #293 mirac baver ozturk #:大家好（尤其是亲爱的作者）我跟着这篇文章编码。我非常喜欢这篇文章，也从中学到了很多东西。感谢您撰写了内容如此丰富的文章。不过，我遇到了一个问题。我的 EA 没有下任何订单。我下载了作者的代码，但它也没有下任何订单。由于这篇文章已经发表了 13 年，我认为代码现在已经过时了。谁能帮帮我？我的代码在下面的文件中。谢谢大家。 这段代码已经可以工作了。 Zhu Feng Hua 2024.04.25 05:48 #294 访问未翻译英文网页，里面下载的是正确的。 从这个页面里面下载： Step-By-Step Guide to writing an Expert Advisor in MQL5 for Beginners - MQL5 Articles https://www.mql5.com/en/articles/100 Niwath Jeamphue 2025.11.22 09:13 #295 亲爱的各位； 从这篇文章的底部，可以下载到 mlq5 的完整代码。 我下载后检查了功能，发现程序的算法不正确。 设置为 EURUSD，M1,100USD 从 2025/01/01 到 2025/01/31 第一个订单是卖出订单，然后有许多买入订单。 概念是应该只有一个订单，但从第 165 行开始出现了这种情况。 检查现在是否已经下单的标志由 2 个标志变量（Buy_opned,Sell_opened）组成。 如果现在已经有卖单，那么在第 216 行（Ordersend）将生成新的买单，即使现在已经有卖单。 第 172 行语句中的 Buy_open 标志不能再次设为开，为什么？因为第一个订单是卖，第二个订单是买。 是的，下一根蜡烛线 216 行（Ordersend）上的买入订单将发生并继续，许多买入订单将发生，直到没有钱为止。 查看图表。 查看订单列表。 谢谢。 Niwath Jeamphue. Alain Verleyen 2025.11.22 12:56 #296 Niwath Jeamphue #:亲爱的各位从这篇文章的底部，您可以下载到 mlq5 的完整代码。我下载后检查了功能，发现程序的算法不正确。设置为欧元兑美元、M1、100 美元从 2025/01/01 开始至 2025/01/31第一个订单是卖出订单，然后有许多买入订单。概念是应该只有一个订单，但从第 165 行开始出现了这种情况。现在，检查是否有订单的标志由 2 个标志变量（Buy_opned,Sell_opened）组成。如果现在已经有卖单，那么在第 216 行（Ordersend）中将生成新的买单，即使现在已经有卖单。第 172 行语句中的 Buy_open 标志不能再次设为开，为什么？因为第一个订单是卖出，第二个订单是买入。是的，下一根蜡烛线 216 行 (Ordersend) 上的买单将继续发生，许多买单将发生，直到没有钱为止。请看这里的图表。查看订单列表。谢谢。Niwath Jeamphue. 除非使用净额结算账户，否则不应使用 PositionSelect(_Symbol)。 在套期保值账户中，您需要使用 PositionGetTicket() 或 PositionSelectByTicket() 正确选择仓位。查看文档。 Niwath Jeamphue 2025.11.22 13:57 #297 Alain Verleyen #:除非使用净额结算账户，否则不应使用 PositionSelect(_Symbol)。在套期保值账户中，您需要使用 PositionGetTicket() 或 PositionSelectByTicket() 正确选择仓位。查看文档。 感谢您的评论。但我只想告诉大家，源代码来自本文的最终完整版。 https://www.mql5.com/zh/articles/download/100/my_first_ea.mq5 请您自己尝试一下，您就会明白我的意思了。 谢谢。 Alain Verleyen 2025.11.22 16:08 #298 Niwath Jeamphue #:感谢您的评论。但我只想告诉大家，源代码来自本文的最终完整版。https://www.mql5.com/zh/articles/download/100/my_first_ea.mq5请你自己试试看，你就会明白我的意思了。谢谢。 这篇文章来自 2010 年，当时 MT5 上的所有账户都是净额结算账户，包括外汇账户。 对冲账户于 2016 年推出 :https://www.mql5.com/zh/articles/2299 MetaTrader 5 features hedging position accounting system 2016.03.21www.mql5.com In order to expand possibilities of retail Forex traders, we have added the second accounting system — hedging. Now, it is possible to have multiple positions per symbol, including oppositely directed ones. This paves the way to implementing trading strategies based on the so-called "locking" — if the price moves against a trader, they can open a position in the opposite direction. MrBrooklin 2025.11.22 17:45 #299 Niwath Jeamphue #: 请您亲自尝试一下，您就会明白我的观点。 谢谢。 您好。我理解您的观点。在所附文件中，我修改了智能交易系统的源代码，这样无论您使用什么账户--净额结算账户或对冲账户，都只能开立一个仓位。 弗拉基米尔 附加的文件： my_first_ea_av_1z.mq5 23 kb Niwath Jeamphue 2025.11.23 08:51 #300 MrBrooklin #:您好。我理解您的观点。在所附文件中，我修改了智能交易系统的源代码，这样无论您使用什么账户--净额结算账户或对冲账户，都只能开立一个仓位。再见，弗拉基米尔。 对冲账户，MrBrooklin。谢谢。但我更喜欢只接受订单，而不是那么多订单。 我已经改变了算法。 清除 买入和卖出开仓标志 如果 (PositionSelect(_Symbol)==true) 如果 发现是买入头寸，则设置 Buy_opened 标志 否则 如果发现是卖出头寸，则设置卖出开仓标志 Zone1 ：尝试根据条件打开买入订单，并设置 Buy_opened 标志 Zone2 ：尝试根据条件打开 卖单 ，并 !flag Sell_opened 到新算法，现在运行正常。 如果 (PositionsTotal() > 0) 返回 清除 买入和卖出开仓 标志 如果 发现是买入头寸，则设置 Buy_opened 标志 否则， 如果发现是卖出头寸，则设置 Sell_opened Zone1 ：尝试根据条件打开买入订单，并设置 Buy_opened 标志 Zone2 ：尝试根据条件打开 卖单 ，并 !flag Sell_opened 1...2324252627282930 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
测试仪 - "不支持填充模式"
在 3 个不同的经纪商上都试过了。问题出在哪里？
尝试将SYMBOL_FILLING_FOK 替换为SYMBOL _ FILLING_IOC。
致 Vladimir。
大家好（尤其是亲爱的作者）
我跟着这篇文章编码。我非常喜欢这篇文章，也从中学到了很多东西。
感谢您撰写了内容如此丰富的文章。
不过，我遇到了一个问题。我的 EA 没有下任何订单。我下载了作者的代码，但它也没有下任何订单。
由于这篇文章已经发表了 13 年，我认为代码现在已经过时了。谁能帮帮我？
我的代码在下面的文件中。谢谢大家。
访问未翻译英文网页，里面下载的是正确的。
从这个页面里面下载： Step-By-Step Guide to writing an Expert Advisor in MQL5 for Beginners - MQL5 Articles
https://www.mql5.com/en/articles/100
亲爱的各位；
从这篇文章的底部，可以下载到 mlq5 的完整代码。
我下载后检查了功能，发现程序的算法不正确。
设置为 EURUSD，M1,100USD 从 2025/01/01 到 2025/01/31
第一个订单是卖出订单，然后有许多买入订单。
概念是应该只有一个订单，但从第 165 行开始出现了这种情况。
检查现在是否已经下单的标志由 2 个标志变量（Buy_opned,Sell_opened）组成。
如果现在已经有卖单，那么在第 216 行（Ordersend）将生成新的买单，即使现在已经有卖单。
第 172 行语句中的 Buy_open 标志不能再次设为开，为什么？因为第一个订单是卖，第二个订单是买。
是的，下一根蜡烛线 216 行（Ordersend）上的买入订单将发生并继续，许多买入订单将发生，直到没有钱为止。
查看图表。
查看订单列表。
谢谢。
Niwath Jeamphue.
亲爱的各位
从这篇文章的底部，您可以下载到 mlq5 的完整代码。
我下载后检查了功能，发现程序的算法不正确。
设置为欧元兑美元、M1、100 美元从 2025/01/01 开始至 2025/01/31
第一个订单是卖出订单，然后有许多买入订单。
概念是应该只有一个订单，但从第 165 行开始出现了这种情况。
现在，检查是否有订单的标志由 2 个标志变量（Buy_opned,Sell_opened）组成。
如果现在已经有卖单，那么在第 216 行（Ordersend）中将生成新的买单，即使现在已经有卖单。
第 172 行语句中的 Buy_open 标志不能再次设为开，为什么？因为第一个订单是卖出，第二个订单是买入。
是的，下一根蜡烛线 216 行 (Ordersend) 上的买单将继续发生，许多买单将发生，直到没有钱为止。
请看这里的图表。
查看订单列表。
谢谢。
Niwath Jeamphue.
除非使用净额结算账户，否则不应使用 PositionSelect(_Symbol)。
在套期保值账户中，您需要使用 PositionGetTicket() 或 PositionSelectByTicket() 正确选择仓位。查看文档。
感谢您的评论。但我只想告诉大家，源代码来自本文的最终完整版。
https://www.mql5.com/zh/articles/download/100/my_first_ea.mq5
请您自己尝试一下，您就会明白我的意思了。
谢谢。
这篇文章来自 2010 年，当时 MT5 上的所有账户都是净额结算账户，包括外汇账户。
对冲账户于 2016 年推出 :https://www.mql5.com/zh/articles/2299
Niwath Jeamphue #:
请您亲自尝试一下，您就会明白我的观点。
谢谢。
您好。我理解您的观点。在所附文件中，我修改了智能交易系统的源代码，这样无论您使用什么账户--净额结算账户或对冲账户，都只能开立一个仓位。
弗拉基米尔
对冲账户，MrBrooklin。谢谢。但我更喜欢只接受订单，而不是那么多订单。
我已经改变了算法。
清除 买入和卖出开仓标志
如果 (PositionSelect(_Symbol)==true)
如果 发现是买入头寸，则设置 Buy_opened 标志
否则 如果发现是卖出头寸，则设置卖出开仓标志
Zone1 ：尝试根据条件打开买入订单，并设置 Buy_opened 标志
Zone2 ：尝试根据条件打开 卖单 ，并 !flag Sell_opened
到新算法，现在运行正常。
如果 (PositionsTotal() > 0) 返回
清除 买入和卖出开仓 标志
如果 发现是买入头寸，则设置 Buy_opened 标志
否则， 如果发现是卖出头寸，则设置 Sell_opened
Zone1 ：尝试根据条件打开买入订单，并设置 Buy_opened 标志
Zone2 ：尝试根据条件打开 卖单 ，并 !flag Sell_opened