指标: 动量震荡指标（AO）
没有威廉姆斯是不可能的。他的超级 AO 是真正的圣杯指标。计算波浪非常简单。有明确的规则。只需遵循即可。
在计算艾略特波浪时，指标 AO（超强震荡指标）有三个主要应用。
1.确定任何时间框架内任何订单的第 3 浪的峰值。
2.确定是否满足第 4 浪的最低条件（在第 3 浪的峰值之后，柱状图越过零线）。
确定价格与动量之间是否存在背离，并显示目前的市场动量。
使用 AO 确定第 3 浪的峰值。
第 3 浪将会在 100-140 条 AO 上达到最高峰。
下面是前几天第一和第二浪的例子。您可以将第二波反转为较小 TF 的子波，并在达到目标水平后寻找上升动力。见图 2。
有了一个普通的 AO 指标，即使不看图表也能知道该做什么买入或卖出，让我们看看该指标的柱状图。下面是标记。
我发现 Awsome Oscillator 在许多地方的指标编码文档中都有提及，但我认为该代码示例并没有为创建指标提供易于识别的最佳功能。我重写了这个示例，以提供一个更有条理的编码示例--也许它能帮助其他初次使用 MLQ5 进行编码的人，也许读者会发表评论并提供自己的想法，使它成为一个真正的好示例。 理想情况下，随终端发布的示例将是代码风格和功能的最佳示例。
我还没见过真正的 mql5 程序风格指南，比如这里的：https://google.github.io/styleguide/cppguide.html. ； 我注意到网站上一些优秀开发者的编码风格与该指南不同，有些也与我的个人偏好不同，比如
- 大括号采用了更压缩的风格，从而减少了编码行数，而且大括号直接位于第一个字符的下方，比如位于 for 循环中 f 的正下方。如果这是一种风格，那么这是好的，但我个人认为这会增加人眼找到代码块开始和结束所需的时间。
- 成员变量名前用 m"......"。
- 枚举以宏命名方式命名，而不是以前导 k 命名--从视觉上看，我更喜欢宏命名方式，但从技术上讲，github 文档中的前导 k 更好。
我在 AO 示例中添加了一个变量 last_prev_calculated，以跟踪最后一次完全成功的运行，并将其作为返回值，而不是我认为会导致不必要的完全重启的零值--这样的代码实践好吗？
论坛上是否有关于这种风格的讨论，只是我还没有找到？
动量震荡指标（AO）:
Bill Williams的动量震荡（AO）指标是以柱形中间价(H+L)/2，计算其周期为5的简单移动平均和周期为34的简单移动平均的差值。它清楚的告诉了我们此时此刻市场驱动力的情况。
