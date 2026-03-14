在 Tester 优化过程中，您可能会遇到因内存不足而导致通行崩溃的情况。

有一种方法可以 计算这种紧急通过。不过，要评估 Expert Advisor 内存消耗量大的输入参数的所有变量并不容易。





您需要找到现有智能交易系统中可能存在问题的输入参数配置。然后找出原因。





这个简单的库可以让您以相当简单的方式跟踪内存消耗的动态变化。









为了说明问题，让我们以一个简洁的 EA 为例，在其中添加几行（突出显示）。

#property tester_no_cache #define MEMORY_TESTER_OPTIMIZATION #include <fxsaber\Memory\Memory.mqh> input int inMaxMB = 10 ; void OnTick () { static MqlRates Rates[]; const int SizeMB = ( ArraySize (Rates) * sizeof ( MqlRates )) >> 20 ; if (SizeMB < inMaxMB) ArrayResize (Rates, ((SizeMB + 2 ) << 20 ) / sizeof ( MqlRates )); } double OnTester () { return (gMemory.GetMax()); }

Expert Advisor 只需增加其数组。





结果。



图片显示了优化的结果。

内存消耗测量结果类似。





只需通过一次顶层设置，就会产生这样的结果。

Core 1 OnTester result 102 Core 1 2026.02 .10 23 : 58 : 58 MQL_MEMORY_USED: Min = 0 Max = 102 Last = 0 Core 1 EURUSD,M1: 80954 ticks, 1437 bars generated. Environment synchronized in 0 : 00 : 00.020 . Test passed in 0 : 00 : 01.781 . Core 1 EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0 : 00 : 01.801 (including 0 : 00 : 00.020 for history data synchronization) Core 1 202 Mb memory used including 23 Mb of history data, 64 Mb of tick data





情景。



通过该库，您可以发现 Expert Advisor 内存消耗过大的问题，并在调试模式下进一步调查原因。

Expert Advisor 消耗的资源越少，优化的机会就越多：测试代理数量增加 - 优化速度加快。