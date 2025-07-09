QQE MetaTrader 指标 - 或称 "定量定性估计"（Quantitative Qualitative Estimation），基于相当复杂的平滑 RSI 指标计算。因此，您会在单独的指标窗口中看到两条线--快速线和慢速线。还有一个重要的指标水平（50），用于信号。您可以为该指标启用文本、声音和电子邮件警报。该 QQE 实现支持多时间框架分析和上层时间框架显示。该指标可用于 MT4、MT5

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价格警报 MetaTrader 指标 - 可以在价格达到交易者设定的特定水平时发出任何类型的警报。价格水平有三种类型：第一种是当价格上涨超过一定水平时使用（在图表上用绿线显示），第二种是当价格下跌低于一定水平时使用（在图表上用红线显示），第三种是当价格正好达到一定水平时使用（用黄线显示）。三种警报类型包括：本地（弹出式）、电子邮件和推送通知。要使用电子邮件和推送通知提醒功能，您需要在 MetaTrader 平台选项窗口中设置电子邮件或 MetaQuotes ID 设置。该指标适用于 MT4 和 MT5。