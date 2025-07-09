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Partial Close Buy Orders - MetaTrader 5脚本

Muhammad Syamil Bin Abdullah
Muhammad Syamil Bin Abdullah

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4 代码 403 评论
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该脚本的主要目的是关闭部分未结买单（已获利），并让其他运行中的订单以目标利润关闭。有关信息，请查看 "专家 "选项卡。



如何使用此脚本：

  1. 输入参数

    • ClosePercentage （平仓百分比）： 你想平仓的每个买入仓位的百分比（0-100

    • 滑点：允许的最大滑点（以点为单位

    • CommentText（注释文本）：如果您只想关闭有特定注释的仓位（所有买入仓位留空

  2. 特点

    • 适用于多个买入头寸

    • 为剩余仓位保留止损和获利水平

    • 验证最低成交量要求

    • 处理错误并提供反馈

  3. 安装

    • 将代码复制到 MetaEditor

    • 编译（F7）

    • 脚本将出现在导航面板的 "脚本 "下

    • 将其拖到任何图表上执行

  4. 注意

    • 该脚本将关闭指定百分比的所有买入头寸，除非通过注释过滤

    • 该脚本使用 FOK（补仓或卖出）执行类型，以确保一次性补仓全部部分平仓头寸

    • 剩余仓位将保持原有的 SL/TP 水平


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/60232

Partial close Sell Orders Partial close Sell Orders

部分关闭有效卖出订单

QQE Quantitative Qualitative Estimation MT5 QQE Quantitative Qualitative Estimation MT5

QQE MetaTrader 指标 - 或称 "定量定性估计"（Quantitative Qualitative Estimation），基于相当复杂的平滑 RSI 指标计算。因此，您会在单独的指标窗口中看到两条线--快速线和慢速线。还有一个重要的指标水平（50），用于信号。您可以为该指标启用文本、声音和电子邮件警报。该 QQE 实现支持多时间框架分析和上层时间框架显示。该指标可用于 MT4、MT5

检查和删除图表对象脚本 检查和删除图表对象脚本

脚本

Price Alert MT5 Price Alert MT5

价格警报 MetaTrader 指标 - 可以在价格达到交易者设定的特定水平时发出任何类型的警报。价格水平有三种类型：第一种是当价格上涨超过一定水平时使用（在图表上用绿线显示），第二种是当价格下跌低于一定水平时使用（在图表上用红线显示），第三种是当价格正好达到一定水平时使用（用黄线显示）。三种警报类型包括：本地（弹出式）、电子邮件和推送通知。要使用电子邮件和推送通知提醒功能，您需要在 MetaTrader 平台选项窗口中设置电子邮件或 MetaQuotes ID 设置。该指标适用于 MT4 和 MT5。