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蜡烛尺寸 - MetaTrader 5脚本

Gustavo Franthesco Kerntopf
Gustavo Franthesco Kerntopf

Gustavo Franthesco Kerntopf

  • Professor / Diretor escolar 在  Prefeitura Municiapl de São José
  • 巴西
  • 2002
Professor de Ciências na rede fundamental de ensino e trader desde 2019.
7 代码 1 主题 6 评论
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代码中包含的主要思想

  1. 蜡烛图大小计算

    • 该指标测量蜡烛的振幅（最高点和最低点之间的差值），并以点或点位为单位显示数值。
    • 使用不同颜色区分看涨和看跌蜡烛，使视觉解读更加容易。

  2. 按星期定制

    • 允许您处理一周内某一天（如周一、周二等）或每一天的蜡烛图。
    • 它为一周中的每一天分配了独特的颜色，便于观察每天的模式。

  3. 动态文本定位

    • 文本可相对于蜡烛图垂直移动，以避免与其他图表元素重叠。
    • 自动调整文本位置，使其保持在图表的可见范围内。

  4. 样式和格式

    • 用户可以自定义文本的字体、字号、颜色和锚点类型。
    • 支持不同的线条样式（如虚线、点线），以获得更好的可视化效果。

  5. 自动清洁

    • 从图表中分离指标时，创建的所有对象都会自动移除，以保持图表的整洁。

外部变量说明

所有用户可配置的外部变量说明如下：

输入数量
要处理的蜡烛图数量。
优化计算类型
优化计算类型（如最大值）。
InpMCConfigPessimistic 悲观计算类型
悲观计算类型（如最小值）。
InpMCCorOptimistic
看涨蜡烛的颜色。
InpMCCorPessimistic
看跌蜡烛图的颜色。
InpMCConfigFountain
图表上显示文字的字体。
星期日、星期一等。
一周中每天的特定颜色。
InpStyle
线条样式（如虚线、点划线）。
输入宽度
线条宽度。
文本位置
文本与图表顶部的距离。
字体
图表中显示文字的字体。
字体大小
字体大小。
锚点
文本的锚点类型（如顶部、底部、中心）。

推荐工具和时间框架

  • 工具 ：该指标可用于 MetaTrader 5 平台上的任何金融工具，包括货币对、指数、商品和加密货币。
  • 时间框架 ：它适用于所有时间框架，从 1 分钟图表到周线图。不过，建议使用较大的时间框架（如 H1、D1），以获得更清晰、更准确的波动分析。

指标解释

  1. 蜡烛图大小

    • 蜡烛图越大，表明在此期间波动越大。
    • 蜡烛图较小，表明市场活动较少或盘整。

  2. 颜色

    • 看涨蜡烛显示为特定颜色（如金色）。
    • 看跌蜡烛则以另一种颜色显示（如灰色）。

  3. 星期

    • 为一周中的每一天指定不同的颜色，可以观察特定日期的价格行为模式。

实际应用举例

  • 波动性分析 ：根据蜡烛图的大小，帮助交易者识别波动性较高的日期或时段。
  • 每日模式 ：处理特定日期的蜡烛图，观察特定日期的价格行为模式。
  • 决策 ：快速直观地了解看涨和看跌走势的强度，帮助您做出交易决策。

示例图片

图 1：应用该指标的示例图表。颜色区分看涨和看跌蜡烛，文字显示每根蜡烛的大小。


https://www.mql5.com/en/charts/20733290/wdoh25-m15-banco-btg-pactual

由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原代码： https://www.mql5.com/pt/code/56281

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