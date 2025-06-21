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代码中包含的主要思想
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蜡烛图大小计算 ：
- 该指标测量蜡烛的振幅（最高点和最低点之间的差值），并以点或点位为单位显示数值。
- 使用不同颜色区分看涨和看跌蜡烛，使视觉解读更加容易。
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按星期定制 ：
- 允许您处理一周内某一天（如周一、周二等）或每一天的蜡烛图。
- 它为一周中的每一天分配了独特的颜色，便于观察每天的模式。
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动态文本定位 ：
- 文本可相对于蜡烛图垂直移动，以避免与其他图表元素重叠。
- 自动调整文本位置，使其保持在图表的可见范围内。
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样式和格式 ：
- 用户可以自定义文本的字体、字号、颜色和锚点类型。
- 支持不同的线条样式（如虚线、点线），以获得更好的可视化效果。
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自动清洁 ：
- 从图表中分离指标时，创建的所有对象都会自动移除，以保持图表的整洁。
外部变量说明
所有用户可配置的外部变量说明如下：
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输入数量
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要处理的蜡烛图数量。
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优化计算类型
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优化计算类型（如最大值）。
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InpMCConfigPessimistic 悲观计算类型
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悲观计算类型（如最小值）。
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InpMCCorOptimistic
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看涨蜡烛的颜色。
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InpMCCorPessimistic
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看跌蜡烛图的颜色。
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InpMCConfigFountain
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图表上显示文字的字体。
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星期日、星期一等。
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一周中每天的特定颜色。
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InpStyle
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线条样式（如虚线、点划线）。
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输入宽度
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线条宽度。
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文本位置
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文本与图表顶部的距离。
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字体
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图表中显示文字的字体。
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字体大小
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字体大小。
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锚点
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文本的锚点类型（如顶部、底部、中心）。
推荐工具和时间框架
- 工具 ：该指标可用于 MetaTrader 5 平台上的任何金融工具，包括货币对、指数、商品和加密货币。
- 时间框架 ：它适用于所有时间框架，从 1 分钟图表到周线图。不过，建议使用较大的时间框架（如 H1、D1），以获得更清晰、更准确的波动分析。
指标解释
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蜡烛图大小 ：
- 蜡烛图越大，表明在此期间波动越大。
- 蜡烛图较小，表明市场活动较少或盘整。
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颜色 ：
- 看涨蜡烛显示为特定颜色（如金色）。
- 看跌蜡烛则以另一种颜色显示（如灰色）。
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星期 ：
- 为一周中的每一天指定不同的颜色，可以观察特定日期的价格行为模式。
实际应用举例
- 波动性分析 ：根据蜡烛图的大小，帮助交易者识别波动性较高的日期或时段。
- 每日模式 ：处理特定日期的蜡烛图，观察特定日期的价格行为模式。
- 决策 ：快速直观地了解看涨和看跌走势的强度，帮助您做出交易决策。
示例图片
图 1：应用该指标的示例图表。颜色区分看涨和看跌蜡烛，文字显示每根蜡烛的大小。
https://www.mql5.com/en/charts/20733290/wdoh25-m15-banco-btg-pactual
由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原代码： https://www.mql5.com/pt/code/56281
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