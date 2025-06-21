蝴蝶策略智能交易系统 该智能交易系统（EA）在多个时间框架（M2 至 D1）内实施蝴蝶谐波交易模式，用于自动外汇交易。它使用枢轴点检测看涨和看跌蝴蝶形态，并通过自定义风险管理和多个止盈水平执行交易。

自定义时间和价格表。

CryptoTrend 1.00 Expert Advisor 是一款专为交易加密货币（尤其是 BTC）而设计的自动交易系统。主要功能：布林指标：用于识别市场极端情况并生成买入和卖出信号。 订单块过滤：允许查找支撑位和阻力位，这有助于减少错误信号的数量。 自学：根据胜负交易的统计数据调整入场阈值，这使 Expert Advisor 能够适应不断变化的市场条件。 风险管理：根据风险分析和相关性计算止损（SL）和止盈（TP）水平。