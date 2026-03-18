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VR Rsi Robot - 多时间框架交易策略 - MetaTrader 4EA
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VR Rsi Robot 是一款用于 MetaTrader 5 的智能交易系统，它基于经典的 RSI（相对强弱指数）指标构建，但采用了多时间框架的方法。其核心思想是利用更高时间框架（D1）的确认，来过滤从较快时间框架（H1）获得的信号。这种方法可以减少虚假入场的数量，并提高跟随 устойчивому тренду (稳定趋势) 的概率。该智能交易系统仅在两个时间框架提供一致信号时开仓：RSI 离开超买或超卖区域，并伴有动态确认（指标上升或下降）。
入场交易的条件是严格形式化的。对于买入，要求 H1 和 D1 时间框架的 RSI 值（基于已完成的K线）高于超卖水平（默认为20），并且当前的 RSI 值大于前一个值，表明存在上涨动能。对于卖出，条件类似：两个时间框架的 RSI 必须低于超买水平（默认为80），并且当前值小于前一个值，表明存在下跌趋势。使用已完成的K线排除了重绘的可能性，因为信号是在K线形成结束时才确定的。
仓位管理基于“一个品种一个仓位”的原则。智能交易系统通过其幻数监控是否有未平仓订单。如果出现买入信号，而已经开立了卖出仓位，则会平掉卖出仓位并开立买入仓位。出现卖出信号时也是如此。因此，该机器人要么处于场外，要么持有一个方向与最新生成信号一致的仓位。
一个重要特性是根据经纪商的要求自动调整交易量。在初始化阶段，机器人会将指定的手数四舍五入到最接近的允许交易量变化步长，并检查其是否小于允许的最小值。这确保了它在任何账户上都能正常运行。 总的来说，该策略代表了一种简单明了的 RSI 交易方法，其基础是使用更高时间框架来确认信号。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/70467
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Example: Moving Average indicator filling by different colorsMACD 样本
经典 MACD 样本。